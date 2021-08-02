甘和栗路／圖

相傳古希臘數學家阿基米德曾有一則有趣的故事：據說，國王命令阿基米德判定新打造的王冠所含黃金的純度。這位苦思不得其解的學者，洗澡時看到澡盆滿水外溢，聯想到可以用此法計量不規則形狀物體的體積，從王冠重量和體積，即可計算出王冠材質的密度，如此問題就解決了。數學大師忍不住興奮地跳出澡盆，裸體奔跑大喊：「我找到了（Eureka）！」這故事讓人莞爾。人生中，若有病痛困擾身體三十年，費盡周章終於找出原因，一舉解決，豈非人生一大樂事？

我自幼身體羸弱，母親為了我，煞費苦心。她說，我小時候常喊頭痛，我不記得自己幼年常頭痛，只記得每隔三五天母親就會煮豬腦逼我吞下。母親一直相信中國 古老的「吃腦補腦，吃肝補肝」說法，幼年吃豬腦的記憶，歷歷在目。

不知是否是吃豬腦的效果，從我有了記憶以後，似乎就未再犯頭痛。期間，經歷過小學、中學、高中的挑燈惡補，參加萬人矚目的入學聯考，炎炎暑夏，埋首解答考題，揮汗振筆疾書，全身恍若孫悟空被壓在五指山下，千斤蓋頂，幾乎喘不過氣來。奇的是，那時我沒有頭痛。

我已不再有頭痛，長大後，豬腦那軟趴趴、黏糊糊的東西，我當然就不再吃了。之後，隨夫婿飄洋過海來美讀書，異國異鄉異語，新挑戰、新環境，加上學校的考試壓力，我感覺兩肩越來越緊繃。然後，像火山爆發般，一陣難以言喻的偏頭痛猛然向我襲來。先是腦袋腫脹，接著作嘔，全身疲憊不堪，卻無法入眠。待疲憊至極，勉強入睡後，卻又惡夢連連，一直夢見萬蟲穿腦，幻覺不斷，痛不欲生。彼時，我猶如被念緊箍咒的孫悟空，躺在床上抱頭翻滾，哀聲不絕，痛苦之極，卻無唐三藏可求饒。一日過去，偏頭痛慢慢消退，我餘悸猶存，暗自推想，必是外界壓力引起的吧？我只要勤運動，舒緩壓力，應該可以預防偏頭痛再發吧？

無奈，偏頭痛從此緊跟著我不放，發作率愈來愈頻繁，頭痛持續時間也越來越長，犯病時兩三天都無法進食和睡眠，真是生不如死。忍無可忍之下，我找醫生治療，醫生對此症似乎司空見慣，二話不說，開個止痛藥給我。但止痛藥吃下，我馬上作嘔吐出，更加痛苦難過。無奈之下，我找中醫針灸，針一扎下，頭痛頓消，然而，數小時後，痛楚又恢復。這頭痛蟲，非要在我腦裡停留二三天，才會自動消失，我只能乖乖忍受折磨，束手無策。

身體有了毛病，自然會四處探尋瞭解。此時，我才發現，原來歷史上患頭痛者，不計其數，最有名的當屬三國時期的曹操。我以前讀《三國演義》，只專注諸葛亮、周瑜和曹操三人的鬥智故事，卻從未注意到曹操患有「頭風」。後來重讀《三國演義》，讀到第二十二回，曹操聽屬下念陳琳的〈為袁紹檄豫州文〉，檄文中陳琳大罵曹操祖先，曹操原本頭痛難忍，聽完怒氣沖天，頭竟然不痛了，真是千古傳奇。我本以為這是羅貫中故意穿插的劇情，以提高小說趣味。後來才知，《三國志》和《三國演義》都提到曹操患有偏頭痛痼疾，而且被纏擾了近二十年。名醫華陀為曹操針灸治頭痛，與我情況一模一樣，針一扎，頭痛即止，但終究未能根治。曹操大權在握，誤以為華陀能治而不治，於是懷恨在心，藉故殺了華陀。今日之我，絕對可以為華陀作證，偏頭痛可不好治啊！曹操聰明一世，糊塗一時，錯殺名醫了。

我學醫的表弟，博學多才，知道我受偏頭痛之苦，告訴我偏頭痛是腦血管發炎腫脹，擠到腦神經造成的。我一聽，言之有理，就自己想出怪招，針對血管腫脹，每次頭痛時，用熱水拚命沖洗頭髮，水的熱度和頭部按摩，確實能減緩頭痛，但總不能一直把頭浸泡在熱水中吧？只好再用吹風機對著頭猛吹熱風，頭痛是稍稍舒緩了些，卻把自己搞得腰痠臂累，精疲力竭，這類怪招只能偶爾為之。為了短暫舒緩頭痛之苦，好辛苦啊！

我的偏頭痛，來時無緣無故，走時無影無蹤，雖未嚴重影響工作，但經常三兩天眉頭深鎖，不言不語，老闆便知道我頭痛症又犯上了。一次，老闆關心地告訴我，他妹妹也常有偏頭痛，後來發現腦內長了腫瘤 ，勸我上醫院仔細檢查。我採納其善意，再次找醫生檢查，這次碰到一位女醫生，非常有同情心，為我深入檢驗。檢驗結果，一切正常，可謂幸與不幸。幸者，腦中無致命腫瘤；不幸者，頭痛原因仍未知，我還要繼續被偏頭痛折磨。女醫生安慰我，有的偏頭痛與女性荷爾蒙分泌有關，建議我記錄發病日期和女性生理期，看看有否關聯。我規規矩矩地記錄了半年，發現完全無關，沮喪不已。

期間，我還自願參加偏頭痛醫療研究，躺在病床上，身上貼滿記錄研究的儀器電線，研究員為我注射治偏頭痛的藥劑。不一會兒，頭部腫脹逐漸退去，頭痛驟然停止，然而，接著心臟像用力敲門般砰砰亂跳，嚇得我不敢再試。研究員告訴我，偏頭痛在美國甚至全世界都非常普遍，困擾無數人，醫界也一直在作這方面的研究。我的感覺是，他們似乎像二千多年前的華陀，只研究出如何抑制頭痛症狀，並無法尋因根治。

有一陣我經常出差旅行，在機場候機時，看到有按摩師為客人按摩背頸抒壓，我也前去嘗試，感覺不錯。此後，我定時找按摩師按摩頸肩，也強迫自己規律運動，希望用鬆弛肌肉和改善身體健康方式，緩解頭痛之苦，不過，仍未根絕頭痛症。當時我掐指一算，這該死的頭痛症，已纏擾了我二十多年，不輸當年的曹操。

受苦受難又延續了數年。我的工作和數據統計分析有關，工作之餘，一時興起，何不順便分析一下自己的頭痛症？想到當年女醫師曾教我記錄頭痛史，我依樣畫葫蘆，不過，這次的數據，是記錄頭痛前後兩三天的生活狀況，包括工作負荷、睡眠、飲食、運動等等，鉅細靡遺。一年後，我發現工作負荷和睡眠似乎與偏頭痛無太大關聯；反而是我每次頭痛前兩三天都吃過洋芋片。這一發現，讓我興奮無比，莫非我身體對洋芋片過敏？於是，開始停吃洋芋片。Eureka！頭痛次數大幅減少了。可是，偶爾仍會頭痛，我再次審視所有數據，卻找不出任何異樣。

一日，與同事聊天，聊得興起，同事順手遞給我一包洋芋片，我搖頭婉拒，告訴他洋芋片會讓我得偏頭痛，同事開玩笑道：「不是洋芋片吧？應該是洋芋片裡的添加物吧？」一語驚醒夢中人，我回去開始詳細記錄所有吃過的食物，甚至包括米飯、麵包、餅乾等等。Eureka！我再次發現，任何從超市貨架上買來的食品，都是罪魁禍首。原來，我身體無法接受的，是食品中添加的防腐劑，只要避開任何加有防腐劑的餅乾、零食和麵包等加工食品，頭痛就不會發生了。我仍可吃新鮮烘焙的洋芋片、餅乾和麵包等，只要未添加防腐劑。這項發現讓我太興奮了，人生在世，不過圖個享受七情六慾，少了口腹之慾，生活豈不太枯燥無味？我既然不能吃貨架上現成食品，就換吃更美味可口的新鮮烘焙食品，價格雖高，卻是名正言順，理直氣壯，無人可阻擋。塞翁失馬，焉知非福？

中國俗語：「病來如山倒，病去如抽絲。」偏頭痛襲擊我時，確實如轟然山崩，說來就來，擋也擋不住，我痛苦倒地翻滾，完全無力招架；抗痛三十餘年，未曾找到原因，各種嘗試都只是稍稍減輕疼痛，於事無補。喜的是，胡亂實驗，竟然讓我找到原因，對症下藥，一舉擊中，偏頭痛消失得無影無蹤。這結果，讓我手舞足蹈，拍手叫好。

我堅持克制自己不吃任何可能含有防腐劑的食品後，久未頭痛，早忘了頭痛之苦。前一陣，接種新冠肺炎疫苗，身體反應激烈，又頭痛了一陣，不過，與往昔的偏頭痛相比，簡直是小巫見大巫。但，也勾起了我曾經飽受偏頭痛之苦的記憶。我不禁仰天感恩，比之古人曹操，我太幸運了！能僥倖找出病因，解除痛苦，怎不讓人欣喜若狂？（寄自加州 ）