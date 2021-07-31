夏威夷外海有一個世界最大的海上沙洲。（吳金蓉．圖片提供）

我的腳頂住獨木舟內的腳坑，雙手抓著槳，朝著海平線那方的小島努力地划著。

明明說是四十五分鐘至一個小時就可以到得了的目的地，為什麼划了這麼久還是沒有看見任何像是沙灘的地方？

夏威夷 大太陽燒烤之下，我一邊用力地將槳葉插入水中再狠狠地往後推，一邊不由得讚嘆這個畫面的神奇——四肢不勤、從來不愛水上運動的我，居然會在歐胡島的海上泛舟！

「就快到了！就快到了！」雙人獨木舟的主力、坐在後座努力划船的外子幫我打氣加油。

「我覺得我們的方向不對。」我喘著氣，指著小島的方向說。「你看，現在只看得見珊瑚礁，哪裡有沙洲？」

卡内奧赫灣（Kaneohe Bay）內滿布珊瑚礁，租來的獨木舟的業主兼臨時教練特別指點了，划船時不要太靠近珊瑚礁，不然不幸擱淺後會動彈不得。我們必須不時調整划的方向來避開礁群。在不算小的海灣內，如何找得到只有退潮時才會出現的沙洲呢？

「就朝我手指的方向划。沙洲很大，你不會看不見的。」出發前，教練伸手往前一指，很輕鬆地說。

沙洲的確很大。這個世界上最大的海水沙洲（seawater sandbar）長約三英里，寬約一英里，照理說是很難錯過的。為了保證能看到沙洲，之前我們特地做了研究，查了潮汐表，選了一個海灣潮水最低的時刻來橫跨。怕萬一潮水漲得太高，就算划到了沙洲，什麼都看不到。

時間一分一秒地飛逝。焦急之間，我從防水袋中拿出手機 ，原本只想看一下時間，可是一眼瞥到地圖上我們的位置，早就和沙洲的方向偏離了。

雖然證據確鑿，外子仍然堅信原來的航向。正在僵持不下之際，我突然看見遠遠的左前方的桅杆船影，還有兩三條獨木舟貌似也在朝那個方向划去。方向確定之後，爭議且拋在腦後，兩人同心協力專心划船。距離出發時間近兩個小時之後，我們終於抵達。

放眼望去，一片似乎看不見盡頭的白沙灘，淺淺地沉浸在只蓋住腳踝的土耳其藍和碧綠的海水下，清澄可親。四周有人在散步，有人在浮潛，還有一艘遊艇慢慢地被走在沙洲上的船長拉近，停靠在我們小舟的旁邊，遊艇上一個小女孩興奮地蹦蹦跳跳，急著要下船玩耍。

外子將獨木舟像鐵椎般的舵牢牢地插入沙中，確定了舟不會漂走，就穿戴裝備去浮潛了。

我斜倚在溫柔搖曳的小舟身上，只想盡享此刻。回看對岸，下水出發的港口完全隱沒在那一端的地平線中，很難想像只憑著一葉扁舟，我們也越海到達了。

我試著往沙洲內部走去，卻不敢走太遠，心裡一直記著沙洲獨特的地形，有突落的可能。潮水將海岸沙灘上的沙沖離海岸，卻又在海中流速受阻或變慢的地方將沙沉澱，日積月累，形成了這塊沙洲。因為海波流動難以目測，只能以顏色來捉摸情況。在沙洲的邊緣，海水從淺藍變成較深的藍色，深度有時可陡降三十至三十五英尺呢。

我回到泊舟處時，外子也浮潛歸來。「沒有看到什麼魚，只是白沙。」他報告說。大約他也不敢在這個美麗又陌生的地方走得太遠。我們相視一笑，很有默契地決定現在是歸航的時候了。

返程兩人都較無體力，划得較慢，但是心情沒有探索新境的緊張，反而能更悠閒地領會與海天一體的感覺。划到一半，在靠近一片珊瑚礁的地方，發現兩隻綠色海龜也在游水。牠們的頭時沉時浮，龜殼大部在海水之下，看不出到底有多大。我們繼續往前划，不一會，海龜就不見了。

白沙洲和綠海龜同是神奇的自然之物，同是需要一些努力和運氣才能接觸到的另類存在，真心感恩能有這個窺祕的機會。（寄自賓州 ）