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音樂人與美國夢

（回顧經典老電影）王正方
The Music Man男女主角及夢幻樂隊。（圖／本報資料照片）
The Music Man男女主角及夢幻樂隊。（圖／本報資料照片）

1962年秋，我剛到美國密蘇里州某大學讀研究所，異域生活的每一個面向都充滿了挑戰、陌生、新奇、惶恐、不確定、缺乏信心，當然還有逃不掉的寂寞。日日在圖書館K書到深夜，這輩子從來也沒這麼用功過。放蕩成性的我，迫不及待想一探新大陸究竟，這種日子過得苦不堪言。偶爾有休閒節目：去大學附近一家小電影院看星期天早場，票價美金八毛五，可以連看兩部片子。

某星期天看了部電影：《音樂人》（The Music Man，台灣譯作《歡樂音樂妙無窮》）。故事發生在二十世紀初期美國中西部愛荷華州的河鎮（River City當然是個虛擬的地方），當地民風樸實保守，勤儉度日。來了一位能說會道的希爾教授（Prof. Hill），自稱畢業於印地安那州某音樂學院，他的專業是組織少年軍樂隊；那種在美式足球比賽中場出來表演的軍樂隊，在球場上前後走動變換隊形，演奏活力充沛動聽的樂曲。正當的音樂教育不會讓孩子們學壞，省得他們聚在彈子房打彈子。

希爾教授認識了當地圖書館館長瑪莉安的母親，他展開如簧之舌，說說唱唱便贏得了老太太的歡心。然而尚自雲英未嫁，年齡漸長的瑪莉安，對希爾教授講的話，存有合理的懷疑：此人從哪裡來的，曾經做過什麼事？她在圖書館查希爾教授的資料，果不其然教授是個冒牌貨，但是瑪莉安沒有揭發他。

性格歡樂，善體人意，言談動聽，魅力十足的希爾教授出沒在小鎮上，為當地居民帶來了興奮與盼望。他一步步地組織樂隊，進展很順利，瑪莉安與希爾教授經過更多次接觸與交談，防範之心逐漸鬆懈下來，進而對希爾教授有了看似必然發生的愛慕之情。

其實希爾教授和他的助手是一組經驗老到的詐騙搭檔，他們在幅員廣大的中西部各小鄉鎮中遊走，說服孩子家長成立樂隊，掏錢購買樂器、制服，收到錢之後隨即搭乘下一班火車遠去另一個小鎮；處處犯案，已有人追到河鎮來逮捕他。這一次希爾教授的行動蹉跎，錢早就到手他卻遲遲不肯上火車；老江湖希爾與瑪莉安的戀情已發展到難分難捨的階段。正當二人卿卿我我之際，捉拿希爾的大軍四面圍過來。

扣上手銬，希爾教授接受公眾審判，大家數說罪狀、譴責不法，必須要將這個冒牌教授關進監牢去。瑪莉安在會上獨排眾議，她說希爾教授為這個沉寂小鎮帶來前所未有的希望，許多家庭分享了籌備樂隊的興奮與快樂，期盼他們的孩子能在樂隊中一顯身手；你們想想，這個小鎮可曾有過如此旺盛的生命力？但是大家逼問，樂隊在哪裡呢？

一群大大小小的孩子，穿著拼拼湊湊的制服，個個手持破舊樂器，走進會場排列成行準備演奏。瑪莉安推希爾教授上前指揮，希爾悄聲說：「我不會呀！」

瑪莉安鼓勵他：「你當然可以。」

仍然戴著手銬，希爾硬著頭皮上下揮動指揮棒，他還對小朋友說：「就像我說過的，你們要專心，要專心。」

開始的演奏節拍參差不齊，音質粗糙，漸漸他們奏出一支勉強可以辨識的曲子來：貝多芬G大調小步舞曲。此時孩子們的家長一個個興奮起來，此起彼落的大聲喊叫：「看哪！那個就是我的孩子，演奏得多好啊！」

《音樂人》原來是一齣在紐約百老匯舞台的歌舞劇，賣座非常成功。好萊塢買下版權，改編成電影。歌舞片《音樂人》是好萊塢經典之作；原創音樂受到很高的評價，劇本結構嚴謹，每個角色都有獨特充足的戲分，其中最令人難忘的角色是希爾教授。勞勃．普列斯頓（Robert Preston）飾演中年江湖騙子，一出場就吸引住所有觀眾的注意力，但見他揮灑自如的說東道西，隨機應變，屢屢從困境中脫身，更善於揣摩人意，隨機說對方愛聽的話。普列斯頓吐字清晰鏗鏘有力，台詞句句到位，因為他本是位資深並極富名望的舞台劇演員。在歌舞劇中擔任主角，必須要唱幾首歌，老普的歌喉大概不行，他就在劇中隨性唱幾個音，然後富節奏帶韻律地說出歌詞來，具有自身的特色。老普可能是日後美國饒舌歌曲（rap song）的創始人。

某影評人說：「勞勃．普列斯頓在本片的精心力作，簡單來講；那是電影史上最令人難忘的偉大表演之一。」

女主角莎莉．瓊斯（Shirley Jones），也是個很好的選擇。她年輕相貌甜美，歌喉圓潤，主唱幾首歌，委婉動聽。最難得的是她與普列斯頓的多場關鍵對手戲，瓊絲小姐都表現得可圈可點。

好萊塢名演員、日後轉型為名導演的朗．霍華（Ron Howard），那時才五歲，在片中飾演瑪莉安的幼弟，一個有語言障礙，性格憂鬱內向，不與人互動的小孩，希爾教授卻能和這個小子有特殊的溝通。朗．霍華在本片的演出，獲得無數觀眾的激賞，自此奠定了他輝煌的演員、導演生涯。其他演員的表現，處處令人驚喜。

本片導演達克斯塔（Morton DaCosta）運用漂亮嫻熟的電影技巧（在舞台劇中做不到的），帶給觀眾意想不到的結尾，把劇情又拉到一個令人振奮的高潮。他先給一名少女近景特寫，她笑吟吟地穿著普通衣裝，突然鏡頭一閃，少女的打扮煥然奪目，她身著色彩鮮明嶄新筆挺的樂隊制服，然後精神抖擻地隨著嘹亮快節奏的樂曲，三步當作兩步地加入人數眾多齊步前行的大軍樂隊。鏡頭拉開，原來的破舊小樂隊，個個變得神情奔放，衣飾閃亮，隨著人數眾多的大行列前進。電影中的全部大小角色，也都一一盛裝打扮，笑逐顏開出現在這場聲勢浩大的遊行隊伍中。當然，走在最前面鋒頭最健的是希爾教授，他是軍樂隊總領隊。但見我們的教授充滿自信地揮動指揮棒，帶領節奏，踏著奔放的舞步渾身是勁地前後遊走。音樂繼續不停地演奏下去，鏡頭緩緩拉遠了，劇終。

這麼一場熱鬧、積極、振奮人心的結局，著實感染了每一位現場觀眾。這正是我喜歡的電影，有歌有舞，劇中的每個人物都那麼活靈活現，他們像是左鄰右舍相識甚久的親朋好友，經過了猜忌、騙局、愛恨、誤會、諒解……終究回歸到一場多采多姿歡欣鼓舞的慶典！人生就應該是我們全體人群的歡樂盛事。（Life should be a celebration for us all.）

我更直覺地意識到：這莫不就是那個年代眾人都嚮往的「美國夢」？簡單的美國夢：在新大陸上落地生根，有份穩定的工作，幸福家庭，兒女雙全，擁有一棟房子，兩輛汽車。愛荷華小鎮居民的美國夢：想擁有一支有模有樣、配備齊全服裝耀目的軍樂隊。導演略施魔力，一瞬間化腐朽為神奇，聲勢浩大的樂隊，演奏起震天價響的樂曲，朝著你迎面而來，電影中每一個你已經熟悉又喜歡的人物，深深浸入在無比的歡樂中。還有什麼比這一幕更能宣揚二十世紀的「美國夢」？美國是個不可思議的地方，去那裡敞開來作夢吧！你的夢有一天可以成真！

然而任何夢想特別是「美國夢」，都需要拚死拚活地使出渾身解數，投入長時期的努力，慢慢一點一點累積，耗盡了一生的精力或許能見到些許成果。《音樂人》的導演耍幾個鏡頭，炫人耳目的巨型軍樂隊，立刻轟轟烈烈地出現在眼前！有這麼一回事嗎？所以有人說：導演是騙子，觀眾是傻子。

莫非好萊塢的電影，就是在用軟實力吹捧美化美國，把「美國夢」宣傳為唾手可得的豐盛果實？年年吸引來自全球數以百千萬計的新移民，每人竭盡所能超時工作不懈，為山姆大叔奉獻寶貴的一生。這樁買賣真賺翻了！

半個多世紀過去，歌舞喜劇片《音樂人》仍然是部令人嘖嘖稱奇的經典，它不同凡響之處有：劇本細膩精準，層次分明，對白精采；全劇生動地描述樸實人民的生活瑣節、喜怒哀樂、關愛互助；引起無數觀眾的共鳴。難以忘懷每個演員的容貌，這齣戲在舞台上演出多次，演員彼此之間的時間點拿捏（timing），已掌握得精準，它是成功喜劇的關鍵點。歌舞劇中最難處理的一環：如何在對白過程中忽然唱起來，觀眾不至於感到突兀怪異。《音樂人》在這方面的安排自然；劇中有四人合唱團Buffalo Bills，他們飾演配角，經常不落痕跡地吟唱著和諧悅人的四重唱曲子。

1950至1960年代是紐約百老匯歌舞劇的輝煌鼎盛時期，製作人出很高的報酬，請來富有才華的劇作家、作曲家，製作預算不惜成本，方才創作了經得起時代考驗的歌舞劇，再拍攝成電影，流傳到今日。

西語云「Money Talks」，赤裸裸地翻譯：有錢能使鬼推磨。磨出好東西來，的確需要「鬼才」！

The Music Man電影海報。（圖／本報資料照片）
The Music Man電影海報。（圖／本報資料照片）

美國 電影院 導演

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邊境之外（一一）

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