位於利馬市中心的普克亞納遺址（Huaca Pucllana）曾是二到七世紀秘魯中部的文化行政中心。利馬文化在印加帝國之前，擅長引水灌溉，利用複雜的系統把水從山泉、河流引到沙漠氣候的利馬，供應各個城鎮。

金字塔形的普克亞納由土磚做成的階梯組成，除了各種用來集會、生產、貯存的空間之外，就是祭典用的高台。當時祭司的權力很大，掌握當地的天然資源，負責舉行各種儀式，除了祈求蒼天保佑國泰民安，一方面也穩固祭司的地位。

導遊告訴我，利馬文化與馬雅文化不同，祭祀儀式只需要一個男童，而不是很多人。「馬雅人每次獻祭，都是一片血海。」他舉起一根手指，強調說：「在這裡，他們只殺一個。」

用一個人或用很多人作為祭品，有很大區別嗎？除了數據上有區別，本質是一樣的。某些人的利益必須用另一些人的生命來換取。儘管現在看古代祭祀儀式很原始，但在今天，仍舊有地方在做不同的獻祭，只不過用的不是高高的祭壇，殺的不是人。難道這就較為文明嗎？

離開利馬之後，我繼續思考著關於獻祭的種種。獻祭的行為在人類的歷史長河中如此普遍，世界各地都建造了各式各樣的祭壇。從表面上看，它似乎是人類用來表達對鬼神的敬畏，但實際上，這是一種討價還價。「假如我給你A，你會給我B嗎？」然而，誰來決定給什麼，又換取什麼呢？

祭祀儀式被當權者作為一種顯示地位和權力的工具而延續下來。獻祭行為讓我們看到，人類一味地沉浸在徒勞的追求之中，最終，豐功偉業只是一場夢。（寄自紐約 ）