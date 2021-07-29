我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

阿拉斯加規模8.2地震 關島發海嘯警告

麥卡錫反對眾院戴口罩 波洛西：他真是白痴

獻祭

孫愷愉

位於利馬市中心的普克亞納遺址（Huaca Pucllana）曾是二到七世紀秘魯中部的文化行政中心。利馬文化在印加帝國之前，擅長引水灌溉，利用複雜的系統把水從山泉、河流引到沙漠氣候的利馬，供應各個城鎮。

金字塔形的普克亞納由土磚做成的階梯組成，除了各種用來集會、生產、貯存的空間之外，就是祭典用的高台。當時祭司的權力很大，掌握當地的天然資源，負責舉行各種儀式，除了祈求蒼天保佑國泰民安，一方面也穩固祭司的地位。

導遊告訴我，利馬文化與馬雅文化不同，祭祀儀式只需要一個男童，而不是很多人。「馬雅人每次獻祭，都是一片血海。」他舉起一根手指，強調說：「在這裡，他們只殺一個。」

用一個人或用很多人作為祭品，有很大區別嗎？除了數據上有區別，本質是一樣的。某些人的利益必須用另一些人的生命來換取。儘管現在看古代祭祀儀式很原始，但在今天，仍舊有地方在做不同的獻祭，只不過用的不是高高的祭壇，殺的不是人。難道這就較為文明嗎？

離開利馬之後，我繼續思考著關於獻祭的種種。獻祭的行為在人類的歷史長河中如此普遍，世界各地都建造了各式各樣的祭壇。從表面上看，它似乎是人類用來表達對鬼神的敬畏，但實際上，這是一種討價還價。「假如我給你A，你會給我B嗎？」然而，誰來決定給什麼，又換取什麼呢？

祭祀儀式被當權者作為一種顯示地位和權力的工具而延續下來。獻祭行為讓我們看到，人類一味地沉浸在徒勞的追求之中，最終，豐功偉業只是一場夢。（寄自紐約

紐約

上一則

女也（上）

下一則

魔鬼山遇險

延伸閱讀

維州動物園 首隻白犀牛寶寶徵名

維州動物園 首隻白犀牛寶寶徵名
中拒WHO第二階段疫情溯源調查 美：不負責任且危險

中拒WHO第二階段疫情溯源調查 美：不負責任且危險
替龍魚整容 魚醫師：風險高 精密程度不輸人類醫美

替龍魚整容 魚醫師：風險高 精密程度不輸人類醫美
世衛第二波調查新冠起源 中國「斷然拒絕」合作

世衛第二波調查新冠起源 中國「斷然拒絕」合作

熱門新聞

范鴻軒至今單身，他說自己很享受一個人的生活。圖／民視提供

經典劇「包青天」師爺一生未婚 不良於行獨忍痛復健1年

2021-07-22 12:34
達姆／圖

碰瓷案外案（上）

2021-07-23 03:02
阿尼默／圖

碰瓷案外案（下）

2021-07-24 03:02
莫德納疫苗公司共同創辦人蘭格。（取材自維基百科）

莫德納創辦人 自曝研發mRNA曾被羞辱

2021-07-21 03:48

淚灑西雅圖

2021-07-21 03:02

今天湊合過，事情明天做

2021-07-25 03:02

超人氣

更多 >
選美皇后妻竟是應召女 韓裔醫生怒離婚

選美皇后妻竟是應召女 韓裔醫生怒離婚
1張圖／東京奧運獎牌榜 中國14金領先美日居第1

1張圖／東京奧運獎牌榜 中國14金領先美日居第1
中國羽球女將高聲國罵反制對手 自家網友狂叫好

中國羽球女將高聲國罵反制對手 自家網友狂叫好
打敗「同胞」張雨霏 中國棄嬰代表加國奧運奪金掀話題

打敗「同胞」張雨霏 中國棄嬰代表加國奧運奪金掀話題
避免美中關係繼續惡化 秦剛到任

避免美中關係繼續惡化 秦剛到任