高產文曲隕，烈烈長風永——憶著名作家葉永烈先生

葉永烈夫婦（中間）和劉晨芳（右一）在龍門石窟，2008年4月。（劉晨芳∕提供）

2020年5月15日，應中國知網之約，錄製介紹我社出品的傳記和名家散文的視頻，向海外知網推介我社出版的幾套書。就在錄製前的幾分鐘，聽到同事念到一條新聞：葉永烈先生於上午與世長辭……

這次視頻共推介六套書，其中一套是《<名人傳記>精華本》（四冊，包括《揭秘》、《漫憶》、《親歷》和《世家》）。說到中國的傳記，聊到作者，葉永烈先生怎能缺席？先生自然是重量級的資深傳記作家。

心頭黯然，立即湧現了十多年前的往事：2008年4月下旬，全國書博會在鄭州舉辦，我社的《名人傳記》雜誌邀請葉先生來鄭州，為他的新書《名人 歷史現場》做宣傳，我是這本書的責編，於是，接待和陪同葉永烈夫婦的差事就落在了我頭上……雖然前兩個月聽鄭雄總編說，他想請葉先生主編一套傳記叢書，卻驚聞他身患尿毒症，時常透析……但即使有了這些鋪墊，驟聞噩訊，我還是心頭慟然一緊。

往事來不及細品，錄製就開始了。錄製過程中介紹《<名人傳記>精華本》作者的時候，我還是對著中國知網的讀者，對葉先生的仙逝表達了哀思。

記得2008年4月下旬的書博會上，葉先生的《名人 歷史現場》現場銷售很成功。然後，葉先生來社裡做傳記寫作的專題講座。對於20世紀50年代後出生的中國人而言，提到葉永烈一定繞不開兩部國民讀物：《十萬個為什麼》及《小靈通漫遊未來》。很多人以為葉永烈只是科普作家，但對我社尤其是《名人傳記》雜誌來說，更為熟悉的是他宏大敘事的紀實文學。比如《1978：中國命運大轉折》、《陳雲全傳》、《葉永烈採訪手記》、《星條旗下的中國人》、《中共中央一支筆——胡喬木》、《愛國的「叛國者」——馬思聰傳》、《傅雷與傅聰》、《錢學森傳》、《梁實秋的黃昏戀》、《名人 歷史現場》，等等。葉先生操著辨識度很高的上海腔娓娓道來。他採訪過無數重量級人物，披露了大量重大歷史事件，寫出了一部部關於重大政治題材、反映家國歷史命運的皇皇巨著。他經歷的歷史細節，是獨一無二的私人體驗；他收集的史料素材，有很多是搶救性的影像和文獻。他還講到，寫作者應有「四能」：一曰腦能想，二曰腿能奔，三曰耳能聽，四曰手能寫。葉先生的講座為撰寫和編輯紀實文學提供了廣闊而深刻的視角，長久地滋養著聽聞者的心田。

書博會結束後，我陪同葉永烈夫婦去了古都洛陽。他的太太楊惠芬老師，對葉先生有著少女般的依戀和純情。洛陽的牡丹正盛，楊老師看見牡丹的樣子，比牡丹花還燦爛。在龍門石窟參觀時，還路遇了一群葉老師的粉絲，被圍觀合影。

從洛陽回鄭州，車走到伊川境內時，遠遠看見路邊有一座塑像，葉先生判斷那是范仲淹墓，及時招呼停車，下車後證實無誤時，他如獲至寶，興奮地舉起相機拍照。後來車行至尚未完工的劉禹錫公園附近，葉先生又一次喊停車，楊老師也下去拍照，她開心得像個孩子。看著他們夫唱婦隨、琴瑟和鳴的樣子，我感受到了那是真正的人間四月天。

後來，葉永烈夫婦回到上海，還專門給我寄來了兩盒巧克力。

後來，我編輯了葉先生的另外一本書《我的家一半在臺灣》。他的長子、長媳生活在臺灣，長媳是臺灣人，孫子、孫女出生並生活在臺灣，所以葉先生說「我的家一半在臺灣」。他在臺灣既是做文化交流，又是探親、採訪、旅遊，用一貫的「用事實說話」的風格，展現活色生香的臺灣風情。

這其實是葉永烈先生後來開發的另外一塊領地，遊記。他與夫人的足跡遍佈全球五大洲，有廣闊的美洲、神秘的印度、如畫的北歐等，曾目擊澳大利亞，三探俄羅斯。遊記就有二十部左右，如《真實的朝鮮》、《美國！美國！》、《俄羅斯自由行》、《歐洲自由行》、《今天的越南》、《米字旗下的國度》、《漫步歐洲》、《櫻花下的日本》、《彩虹南非》、《加勒比海風情》、《星條旗下的生活》、《葉永烈海外遊記》、《澳大利亞自由行》、《中國自由行(中西部卷)》、《中國自由行（東部卷）》、《天之涯海之角——多嬌海南》，等等。他有如箭在弦、整裝待發的創作勢能，但凡腳之所丈、心之所感之處，都可以釀字為篇，隨時隨地井噴出痛快淋漓的文字。

2010年前後，我跟社裡領導一起去上海，到葉先生家拜訪，去到很多次給他寄雜誌的地址「天鑰橋路408弄」。

葉老師家的書房門後有個特殊的櫃子，專門陳列署名「葉永烈」的盜版書。最深的印象是，他把家裡頂樓的游泳池改成了「圖書檔案室」和書房，池中的地板依然是游泳池原來的深藍色瓷磚，池子四周全是櫃子，從地板延伸到屋頂，空間沒有絲毫的浪費。鐵皮櫃裡是排列整齊而且標註清晰的磁帶、照片、檔案、書信；木頭櫃裡是成摞成摞的書稿。葉先生夫婦閱兵一般帶領參觀「泳池書房」，如數家珍地介紹。藍色地磚給人夢幻的感覺，我陡然覺得書房像一艘航母，承載他宏偉的文學夢想浩蕩地出海揚帆。

葉先生晚年視力很差，視網膜脫離，做過眼部手術。一次他發來的稿子竟然是超大字型大小，他說視力不好，每次寫稿，都是在文檔中調成200％的視圖。這篇寫完，忘了把字型大小調回來了。

2018年他做客CCTV-1《開講啦》節目，說希望在墓碑上刻下的文字是：「請到上海圖書館來找我」。

一篇署名張忠順的網文《拜讀葉永烈》中提到：單說科普作家一行，葉永烈就擅長科幻小說、科學童話、科學小品、科普讀物、科學家傳記、科普創作理論，五花八門，花樣翻新，僅科普選集就達28卷，1400萬字。還寫長篇小說、中短篇作品、紀實文學、行走文學，加上遊記，出版的作品達3500萬字，是《魯迅全集》的5倍。

如今斯人仙逝，陰陽兩隔。在天國，他還可以與一生摯愛的文字為伍，將魂魄繫於密密麻麻的方塊漢字之中。在上海圖書館，在中國的圖書海洋，乃至在人類科普與紀實文化的天空，說他是那顆永遠璀璨閃亮的星辰，一點也不為過。

葉先生，我們想念您，會去圖書館找您！

（劉晨芳，文學碩士，副編審，河南文藝出版社傳記出版中心主任。獲中華優秀出版物提名獎等省級和國家級獎，編輯主持的圖書入選「十三五」國家重點圖書規劃專案、國家出版基金專案等。）