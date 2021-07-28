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東奧／美「體操天后」拜爾絲 再次退出個人全能決賽

背叛死神的吹哨者？美軍「無人機獵殺洩密」間諜罪判決

千年之約

鹿子
銀河下，枯死的胡楊樹，殘幹斷臂，屹立千年仍不倒下。（鹿子∕攝影）
銀河下，枯死的胡楊樹，殘幹斷臂，屹立千年仍不倒下。（鹿子∕攝影）

戈——壁。

耳畔響起：兩個音節，一個詞。頓時，如同金戈鐵馬，呼嘯而來，又如同漫天沙石，滾滾而去。

如此鏗鏘的詞，到底從何而來？到底描述的是怎樣一番景色？先聲奪人。不得不為中華漢語每一個詞的獨特神韻，嘆服。

想起幾十年前乘坐了三天兩夜的火車從內地到新疆，白天車搖晃在平坦的沙石荒漠上，地平線如一道白線永遠在前面。過了一夜，眼前還是那條不變的地平線。再過一天，還是如此。鐵軌鋪設在沙石上，火車行駛得咯噔咯噔。這樣平坦無起伏的沙石荒漠，原來就是大名鼎鼎的戈壁。這樣的荒漠只蔓延在新疆、內蒙、甘肅、寧夏一帶。國外沒有發現。戈壁，這個特有的詞，源出於蒙語，是「難生草木之地」的意思。

後來有了特快、有了動車、有了高鐵，茫茫戈壁不那麼難以穿越了。

戈壁上永遠不變的白色地平線，使人發狂，好像行程永遠沒有盡頭。那年在火車上，半夜醒來看到車窗簾縫裡有一道紅光一閃一閃，拉開窗簾，一輪滾圓的火球懸在地平線上。哦，太陽，難道真的是大漠孤煙直、長河落日圓嗎？我幾乎晨昏顛倒，要喊出聲來。有一位坐在過道的旅客說道：是月亮。月亮？這麼大這麼紅，真的是月亮嗎？那是我平生見到的最大最紅的月亮！在戈壁上！

狂風無遮無攔，橫掃荒漠，帶走了沙子，只留下了粗沙和沙礫，野草更難以生存。清代詩人曾這樣詠嘆：「輪台九月風夜吼，一川碎石大如斗，隨風滿地亂石走。」

想不到今年六月，我有機會重走戈壁灘，不過坐的是四人座的小汽車，雖然底盤很低，但也不覺得怎麼顛簸。那惱人的白色地平線，又在眼前永遠不變地閃動著。難為的是年輕的司機，一路九百多公里，沒有副駕駛換班，一個人開到底。這麼遠，可司機說，新疆地方太大了，這不算遠。是哦，新疆有中國國土的六分之一大哪！

我和上海來的攝影同好大白兔一同直奔北疆烏爾禾的胡楊林，到了那裡已近傍晚。這裡和內地的時差有兩個多小時，內地吃了晚飯，這裡的太陽還在西天。到晚上十一點半天才黑透。

戈壁灘上屹立著枯死的胡楊，殘幹斷臂，猶如奮戰沙場的壯士，犧牲了仍不倒下。三十萬畝的胡楊林區，到處可見斷幹胡楊，新生的胡楊樹挺著細長的身軀，散落在茫茫戈壁灘上。夜色濃，風起雲飛，烏雲快速聚攏，連成一片，像巨大的鍋蓋覆在戈壁灘上，只有地平線上露出一絲白光。

我們尋找傍晚時分看到的幾棵身材偉岸的枯胡楊，聽說已經屹立千年。伸手不見五指的黑夜裡，烏雲壓頂，星星一顆也沒有出現，四處影影幢幢，連低矮的梭梭草和倒伏的紅柳枝枝頓時也變得有點嚇人了。我們一前一後打亮了小手電筒，跨過鐵絲網和圍欄，走出沙石灘，來到一條小路上，竟然走錯了方向，越走離出口越遠。

後來，我們調轉方向，看到遠處有手電筒的亮光，哈，得救了。那是司機小楊知道我們迷路了，趕來接我們了。

奔波上千公里，邂逅了心儀的古老胡楊樹，但在烏雲滾滾的戈壁之夜裡，我們失去了它們。我們註定要在戈壁小鎮烏爾禾逗留下來。第二天我們早早兒就來到胡楊林，找到兀立荒野的幾棵高大的胡楊，望著太陽一點點西斜，隱沒到地平線下，揮灑了漫天的彩霞。有一棵胡楊王，樹冠早已被戈壁狂風颳走，只剩下粗壯的身軀，扭曲的枝條依稀留下了它生前和狂風搏鬥的痕跡。還有一棵半邊伸出枯死的枝幹，半邊迸發出綠葉，生命和死亡共處，動人心魄。遠遠近近，屹立著無數斷幹，那曾是這幾棵巨樹的夥伴。

你可以想像，幾萬年以前，這裡曾經綠樹成蔭，奔跑著黃羊、梅花鹿甚至虎豹，由於地殼變動，河水改道，才變成了荒漠。失去了水源，生命力極強的胡楊才會枯死。它屹立了千百年而不倒，即使只剩下半截身軀。那棵半邊迸發綠葉的古老胡楊，也許是深扎進地下的根鬚汲取到了一點水分，暴露於大氣中的枝幹又吸收到了一點濕氣，才能重新勃發出綠色生命。你不能不驚嘆於胡楊的頑強不屈，驚嘆於胡楊的死而不倒、倒而不朽的奇蹟。

幾棵古老的胡楊，見證了幾千年來中華大地的滄桑巨變，而那棵迸發綠葉的胡楊彷彿點燃了戈壁荒漠的希望，它們渴望天降甘霖，期待奇蹟出現。

千年之約，我和大白兔，從祖國的東方乘飛機跑長途汽車，奔波幾千公里路程，陰雨和烏雲、失望和希望，交替出現，讓我們幾乎要放棄了。在月如鉤的夜晚，我們終於赴約而來，和大漠英雄樹胡楊見面了。

夜色濃，最先點亮西天的金星閃亮了。星星一顆一顆閃耀在西在東在北在南，整個天穹猶如一大張珍珠毯籠罩在我們的頭頂。三十萬畝的荒漠胡楊林裡，除了兩隻繞在腿邊的小羊羔，只有我和大白兔兩個人了。這兩隻小羊羔，一白一褐，被主人放養在戈壁上，沒有棲息的小窩，看到我們，好像見到親人，繞腿不離。當我們支起三腳架準備拍攝星空時，這兩個小可愛，竟然蹭到大白兔的三腳架旁，打起瞌睡來。

失去羊媽媽的小羊羔對我們的依戀，給了我們安全感。為什麼呢？偌大的戈壁灘，會不會有狼呢？有朋友曾經為我們擔心。看到兩隻小羊羔日夜遊蕩在這裡，哪裡會有狼！看到牠們可愛的身影，風兒掠過梭梭吹動紅柳枝枝，發出響聲，我們也絲毫不為所動，沒有什麼可以嚇到我們。

等到不遠處的烏爾禾鎮上的燈光暗淡下去，等到天空變成深藍色，銀河，不聲不響，從地球的東方，從南到北呈弧形跨越整個天穹。淡淡的銀白色，星星流淌成的河，就這樣出現在旅者的眼前。沒有圖片上的璀璨色彩，低調地，淡然地，卻令人心潮澎湃。我們大氣不出，各自選取角度，想把銀河下的胡楊樹的姿態收進相機的鏡頭，留下千年之約的紀念。當然，我們的身影不會出現在鏡頭裡，但我們的情感，我們對於胡楊的敬意，對於蒼茫大地生命力的膜拜，一一表達於銀河胡楊時空交錯的影像裡。

千年之約。在銀河閃耀的星空下，孤獨的兩個女子，在凌晨站立了幾個鐘頭，就為了記錄下胡楊和銀河相遇相輝映的瞬間。一切的挫折、焦慮、失落，在此刻全都化為激情，終身難忘的激情。

上弦月，月如鉤，我們一連四個夜晚來到戈壁胡楊林。有三個夜晚銀河拱橋閃亮在天穹，時間，對於我們似乎不復存在。從月牙西斜一直到落下地平線，從半夜到凌晨，我們就那樣站立在三腳架前。那幾棵胡楊從初相識變成了朋友，我們摸黑也能辨別方向找到它們的所在。

如今，離開那片胡楊林已經月餘，留在心底的影像仍揮之不去，特別是那棵巨大的挺立千年的胡楊，枝幹向天空伸展舞動，讓人不由聯想起它年輕時的風姿該何其灑脫，定然壯麗無比。看著這張銀河照耀下的枯樹，悵然，悵然……一個標題赫然從腦中跳出：末日審判——獻給世界節水日。

水，水，水。胡楊，因水而生長，因缺水而枯死，萬物離不開水。在地球上已經生存了六千五百多萬年的古老胡楊，不畏鹽鹼，根鬚可以扎進地下幾十米深處，汲取水分。在荒漠在鹽鹼地上，不畏艱難地生長著。

下一個來赴百年之約、千年之約的人，又會是誰呢？他們走過這條沙石小路，會遇見這幾棵巨人般的胡楊嗎？我想，屹立千年不倒不朽的胡楊，定然還在等著，那棵半邊枯死半邊綠葉婆娑的胡楊，會更加美麗，那棵張開雙臂仰天呼嘯的巨樹，仍然屹立著，期盼著，而那些初生的小胡楊，定然更加粗壯高大。

戈壁呢？到那時早已被胡楊綠蔭覆蓋的戈壁呢？也許一個新的地標，一個新的詞，會在出現在這片茫茫大地上。（寄自北京

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