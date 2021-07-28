我十歲時父親因病去世，從小就失去父親的我，像是一個沒有傘的孩子；是一個為了生活，像躲雨般到處奔波的男孩。

父親去世時母親才四十六歲，她一個人挑起家庭重擔，含辛茹苦地撫養六個小孩。她曾去工廠當女工，是工廠裡面最老的女工。記得有一次，她身上只剩兩塊錢，那天我們全家就靠那兩塊錢還有一些剩飯，度過了飢餓的一天。因為生活窮困，我常看到她躲在暗處哭泣。

為了幫助母親，我初中時藉著按件計酬的家庭代工，以及全班第一名所拿到的獎學金來補貼家用。高中時則靠著在鐵工廠當黑手的微薄收入，以及寫作投稿的零星稿費來維持家中生計。上大學後為了賺取較為優渥的報酬，我經常奔波於台北各縣市，當家教來支付我的生活費與學費，我甚至跑到三峽、大溪，這些沒人要去的偏遠地方去當家教。

記得有一次去大溪上家教，那天本應該要發家教費，結果主人忘了給，害我連回台北的車資都沒有，我只好去大溪公園偷偷溜上一部遊覽車回台北。還有一次，我身上只剩一塊錢，但為了自尊，我不願向大學同學借錢，結果那天我一整天只吃一個饅頭，從那天起，我對天發誓：「我，以後都不要再挨餓！」

大學畢業後，我順利在台北找到貿易公司的工作，生活逐漸改善。我從初中開始，英文與國文的成績一直都很好，貿易公司的老闆曾數度稱讚我的英文書信與電報是全公司寫得最好的。後來雖然老闆一再挽留，但為了追求更美好的人生，我毅然辭掉工作，在1986年前往美國德州 轉念電腦，研究所畢業後在維吉尼亞州 如願找到了高科技公司電腦軟體的工作，圓了年輕時的美國夢。

沒有傘的世界，讓我走出一條不平凡的道路；沒有傘的世界，讓我靠自己的雙腳，跑出自己一片繽紛璀璨的天空。（寄自維州）