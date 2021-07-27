貓小姐／圖

偶見一隻黑貓悄而無聲地穿行我家前院，墨黑的毛在陽光下閃閃發亮，背脊一挑一挑的，雙眼時不時掃描兩側……牠讓我想起了讀過的推理、懸疑小說 和漫畫中的貓。

印象最為深刻，到現在想起來還毛骨悚然的是美國 頂頂大名的驚悚小說家史蒂芬．金（Stephen King）的〈地獄來的貓〉（The Cat from Hell），是個貓咪報仇的故事。有位藥廠老闆用了一萬五千隻貓來做實驗，他還雇了人去謀殺一隻他妹妹撿來養的貓，因為老闆相信他妹妹養的這隻貓，有著半白半黑的陰陽臉，牠是為那些實驗死去的貓同胞復仇來的。牠已經弄死了老闆的妹妹、女友及僕人。老闆堅信自己將是下一個受害者，所以給很高報酬雇把這隻貓殺了。他所雇用的殺手對這看似簡單的任務極為輕視，結果殺手不僅沒有殺死貓，還為其所殺，且死得異常恐怖和荒誕。

另外一個印象也頗為深刻的短篇故事是埃德加．愛倫．坡（Edger Allan Poe） 的經典作〈黑貓〉(The Black Cat)。故事中的主人翁「我」自稱喜愛動物，養了一隻黑貓為寵物，但酗酒的他，酒後亂性，先是把養了多年的黑貓的一隻眼睛挖掉，後又將其吊死在樹上。奇怪的是，不知道從哪裡又冒出一隻同款的獨眼黑貓，但胸前多了一片狀似斷頭台的白毛。「我」再一次想要弄死黑貓時，卻失手殺死了自己的妻子。「我」便把妻子屍體填入牆內。刑警來調查時聽到牆壁裡傳來貓叫，破牆後找到妻子屍體及端坐於她頭上的貓。

阿嘉莎．克莉絲蒂（Agatha Christie）這位著名的推理小說家則寫了一個人貓魂魄交換的故事〈阿瑟•卡麥可爵士的奇怪病例〉（The Strange Case of Sir Arthur Carmichael）。描述一位後母施展了魔法，讓她心愛的貓的魂魄進入其繼子阿舍的體內，以便控制阿舍父親遺留下的財產。阿舍的靈魂則被移轉到死去的貓體中，動彈不得。有著貓魂的阿舍言行異常，於是他的朋友請了位私家偵探相助。魔法最後因為阿舍的靈魂不甘心，屢屢借貓的影像鬧事，點醒了偵探，進而破案。

為什貓會成為推理和懸疑小說中重要的一角？也許是貓本身具有的神祕特性。牠悄然無聲卻警醒機敏，能捕捉到人看不到、聽不到的事相。牠可以躲在暗處，一動也不動，下一秒卻像隻豹一樣一躍而起，利爪騰空，捕殺獵物。牠也可以像隻小綿羊，柔軟無骨地依偎在人的懷中，時不時地喵一聲給你聽。牠的雙眼炯炯發光，可以極具有靈氣，也可以滿溢殺氣。史蒂芬金筆下的復仇貓，其眼中盡是瘋狂的怨恨；而愛倫坡筆下的黑貓則雙眼如火炬，照盡人心的醜惡。

或許是人們已經習慣將貓和不祥事物或死亡作聯想，貓常常被認為是女巫的化身、魔鬼的寵物。萬聖節時，貓是不可缺的一物；中古世紀黑死病的到來，也怪到貓頭上，以致於貓成了祭品；連十四世紀義大利畫家Luini在〈最後晚餐〉（Last Supper）一畫中都加了隻貓在叛徒猶大的腳下，象徵魔鬼也參加了這次宴會。中國有關貓的不祥傳說則是「貓跳棺材」——不能讓貓跳過陳放有死者的棺木，否則死屍會變成殭屍坐起，進而出棺加害人們。

但也有一派為貓塑造了好形象的偵探故事。日本赤川次郞的「三毛貓福爾摩斯」系列中就有一隻協助刑警主人辦案的黑橘白三色貓，在犯案現場以牠特有的敏銳性給予主人各項線索或解救危機，比如說在凶手企圖殺人或逃跑時，尖聲喵叫。美國莉莉安．傑克森．布勞恩（Lilian Jackson Braun ）的二十九本《 The Cat Who…》貓系列懸疑小說，從1966年寫到2007年，其中兩隻暹邏貓Koko 和Yum Yum幫助當記者的主人破了不少案。

除了貓偵探小說，漫畫書中神通廣大的超級貓也是好形象的貓義士。《Saga》中黃眼綠膚的「Lying Cat」能穿破謊言；《Supergirl》裡的橘色閃電紋貓「Streaky」身手矯捷神速，能飛，並有超人的高等智慧； 《Captain Marvel》中的「Chewie」可以在面對敵人時從貓嘴中吐出章魚似的尖牙觸鬚，把對方吃下去。這些超級貓咪常常及時地在主人遭遇困難或危險時協助一把。大家較為熟悉的《蝙蝠俠》中的貓女和《蜘蛛人》中的黑貓女雖不是貓，但也是借著貓造型成為打擊罪犯的女英雄。

我沒養過貓，倒是有過兩次自認驚悚的貓經驗。一次是因公事到老闆家，不幸忘了關陽台的門，她養的家貓咻地一下子鑽了出去。家貓是足不出戶的寵物，沒有什麼應對外界危險的技能。老闆全家急得開車繞著鄰里轉，希望能找到牠。我那會兒又急又嚇，心想：完了完了，貓沒了，我的工作大概也沒了。工作丟了可以再找，萬一貓有事，我不殺伯仁，伯仁卻因我而死，豈不太對不起貓了？好在黃昏時牠像沒事人似地自己逛了回來。另一次是帶著兒子到朋友家和他們同齡的孩子一起玩耍。我讓朋友夫婦倆出去輕鬆一下，看場電影。朋友走後，兩個小孩打打鬧鬧，你追我，我追你，一個不小心，我兒子跌坐到他們一星期前抱來養的小貓腿上。只聽貓慘叫連連。那是九○年初，手機還不普遍，我急忙打電話到電影院 讓他們在大螢幕上加找人訊息，把朋友匆匆召回，並連夜帶著小貓看急診，給骨折了的腿打上石膏。朋友雖然沒說什麼，我卻慚愧得緊， 覺得自己真是個失職的保姆，不僅害得人家一家大小擔驚受怕，還害得小貓白受了一場筋骨之痛。

我與貓如此無緣，想來還是看看書裡的貓咪們就好。不管是偵探貓、超級英雄貓，還是魔鬼貓，皆是我能安安全全，隨時在腦中豢養的貓族，丟不了也傷不著。（寄自麻州）