小時候，父母給的一顆糖、一塊餅乾，甚至一句表揚的話都能讓我快樂半天。隨著年齡增長，懂的事多了，想法也多了，就有了各種各樣的慾望。這時候，快樂往往就建立在慾望的滿足上。然而老話說，人生不如意事十常八九，因此，快樂就常不可及了。

其實不然，還有另外一句老話是「知足常樂」。何謂知足？就是，居家有一個溫馨的小窩，就不必羨慕別人家的豪宅；飲食，若吃得健康又合口味，就無需山珍海味；擇偶，若能真心相愛、相濡以沫，錢財地位就不重要了。當年著名畫家黃永玉去看望攜妻回鄉養老的老朋友毛致用時，送去一幅畫，畫中一老頭悠閒地坐在躺椅上，身旁一老婆婆在餵腳下的幾隻雞，兩人都笑得開心。畫上還配有一副對聯：「小屋三間，坐也由我，睡也由我；老婆一個，左看是她，右看是她」。活在當下的快樂，就是如此簡單。

快樂並非都是通過獲得才會擁有，很多時候，施予或者助人也能讓人快樂。記得有一年聖誕節 ，我去中餐館拿外賣，排在最前面的一位女士未帶足現金，急得在那裡翻包掏兜，還是湊不夠數。此時她身後的那位男士出面替她把錢補足付清，包括給櫃檯的小費，然後對女士說：「聖誕快樂！」那位女士當然很開心，一再感謝，而那男士臉上明朗的笑容說明他也樂在其中。只需給人一點兒幫助，就能獲得心靈上的快慰，就如西方諺語說的：「贈人玫瑰，手留餘香」。

歡樂也並非只在平順中才有，不是有那麼一句話嗎？苦中作樂。當年我們一群十六、七歲的城市孩子，在上山下鄉運動中去到黑龍江務農，農活勞累，條件艱苦，生活枯燥，然而我們仍會尋找快樂。夏天日長，一天勞作之後我們不顧疲憊，在宿舍前的場地上踢球；冬日天寒夜長，又是農閒時期，我們窩在宿舍裡打牌下棋，胡吹海侃；休息日則三五好友在一起喝一點小酒，儘管下酒菜只有一塊鹹肉或一個罐頭；雨後去荒草地採剛長出來的野蘑菇，拿回家煮湯喝。這些在一般人眼裡，恐怕算不上樂事，但在那時卻能給我們帶來歡聲笑語。而且我發現，人在吃苦的時候，更容易感受到快樂，哪怕只是一點點快樂都會被放大，儘管給我們帶來快樂的那些事本身並不起眼。

日本 有一本書，名為《集古名公畫式》，全書共五卷，是江滬時代後期日本畫師草坪山人根據中國 古代畫作的樣式編輯的（後人有增補），所收集的畫樣大都配有文字說明。卷二開頭以「蘇東坡賞心十六事」為題，一事一畫，收錄了十六幅畫樣。第一幅畫是一人枕籐仰臥蓆上，旁邊寫著「午倦一方籐枕」；第二幅畫是一人撫琴，另一人傾聽，稱為「撫琴聽者知音」。後面的十四幅畫樣也都有名謂，均為六言句子，如「乞得名花盛開」、「柳陰堤畔閒行」、「接客不著衣冠」、「暑至臨流濯足」、「客至汲泉烹茗」、「雨後登樓看山」等。

日人書中所選的畫和文字應該都是取自於中華古籍，那些言辭是不是蘇東坡本人說的，無法證實，但我們從中可以窺見古人對「賞心之事」的理解和觀念。煮茶、彈琴、觀花、看山，乃風雅之事，「賞心」自不待言，然而午睡、閒走、浴足也都在樂事之列，倒有點意想不到。最讓人驚訝的是，無須整裝見客竟然也能讓古人為之歡喜。對那些習慣於無拘無束的人來說，少了一些繁文縟禮豈不快哉！古人其實沒錯，他們的感受合乎情理，反而是我們常常將人生樂事想得太複雜了。（寄自印州）