黛安／圖

BBC Witness節目有一集敘述八○年代的保加利亞，為了帶動「民族自尊心」，政府決定強制同化土耳其裔的少數民族，禁止他們從事和土耳其文化以及宗教有關的任何行為。說土耳其語的人要罰錢、在街上穿土耳其傳統服裝會遭到圍毆、強迫他們放棄原名歸化成斯拉夫名字，政府機關甚至派人塗改墓碑上的土耳其名字。土耳其裔當然反彈，政府因此下令所有土耳其人在一天內離開保加利亞，於是超過三十五萬人瞬間成為難民。還好鄰國土耳其政府熱烈歡迎他們，想盡辦法幫他們在新地點重建家園。十幾年後保加利亞共產黨垮台，有些土耳其裔又回到保加利亞去，畢竟那才是他們的老家。

南半球的印尼 也經歷過類似事件，只是結局不同。

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我來自印尼，所有證件上的名字都是印尼文，但是家人都叫我的華語小名。曾經問過爸媽為什麼我有兩個名字，他們說如果直接用字母拼寫華人 名字，公務員一看就知道你是華裔，辦理任何手續都要繳更多「咖啡錢」，也就是給公務員的額外「私人行政費用」。

我的祖先怎麼會選擇住在這種地方啊？

我是我們家在印尼的第三代，祖籍廣州梅縣。據說荷蘭在殖民時期給了華人很多優惠，吸引華人蜂擁而入，曾祖父也不落人後。在梅縣有田有妻有六子的他並不想長期離開，所以選擇跑單幫的工作，坐船從中國帶些中藥、家書給在印尼打拚的同鄉人，再幫這些人把在印尼賺來的錢和家書帶回中國，一趟就要三個多月。爺爺成家立業後也跟去印尼，但他不想跟他的家人搶生意，選擇在堂兄弟開的雜貨店裡打雜、學做生意，存到的錢就請曾祖父帶回去孝親。

許多人在中國老家的妻子某次決定組團去印尼探親，曾祖母不希望爺爺在外地再娶老婆，覺得奶奶也該去陪爺爺，可是當時爺爺的大兒子還很小，才滿周歲。曾祖母心想，反正奶奶去三個月就回來了，所以讓孫子留在梅縣，奶奶一人跟著其他太太坐船赴印。誰也沒想到，奶奶在印尼馬上懷孕，第二胎出生後緊接著懷了第三胎，一連生了七個才停。奶奶從1937年離開梅縣，這一走就回不去了。

印尼在1945年脫離荷蘭獨立後，第一任總統蘇卡諾的執政方向偏左，收取中華人民共和國不少援助，中共還下令把國民黨在印尼成立的所有右派華語學校關閉。1965年9月30日印尼共黨綁架並殺害七名將軍，企圖消滅所有右派，美國協助蘇哈托迫使蘇卡諾下台，從此印尼陷入白色恐怖時期，大肆搜捕疑似左派人士、關閉所有華語學校，並規定想住在印尼的華人必須捨棄中文名字和原國國籍，否則不但沒收房產，還禁止從事商業行為。日惹自治區甚至下令只有馬來血統的印尼籍人士才能擁有房產，也就是就算華人已經改名且入印尼籍，仍然無法購買房子。

自從1740年荷蘭商人在雅加達大量屠殺華人開始，印尼各地每隔幾十年就會發生排華事件，不管發出命令的是荷蘭政府還是反荷蘭的印尼地方政府，結果都一樣。華人的房產焚燬、人則遭到虐待或殺害。這個新政策一頒布，華人當然擔心又有排華運動，開始把財產變賣換船票，有錢人買全家人的票，中下層的只買一兩張票給大兒子或大女兒，讓他們先到別國站穩腳步，等到印尼一有風吹草動，全家就能逃亡另行謀生。中共政府和中華民國政府派船撤僑，想回老鄉的就排中共的船，支持國民黨的就選擇赴台灣 的船。爺爺也準備離開，買了幾個實木箱、做了很多冬衣，但是排隊等船的人太多，直到中共和印尼兩國在1967年斷交時都沒排到，那口箱子直到現在還放在家裡。

返鄉計畫泡湯了，爺爺的孩子陸陸續續成家立業。雖然改名費極為昂貴，但為了討生活也只能低頭。年事已高的爺爺、奶奶不需要賺錢養家了，所以決定把錢省下來不改名，被印尼政府認定不是印尼公民，名下一點財產也沒有。大陸改朝換代，中共和印尼斷交，老家回不去，新家又不歡迎他們，爺爺奶奶只好抱著排華的恐懼在印尼終老。

不過塞翁失馬，焉知非福。排不到船期反而是不幸中的大幸！

1966年，毛澤東發起文化大革命，十年浩劫正要開始。回中國的印尼華人不但沒有受到當地政府的協助，反而被列為資產階級、黑五類，遭到虐待又送去勞改。結果這些人又得再度放棄家產，運用各種方法逃到香港，等印尼親人寄來鉅款後，再辦理繁複的手續從香港逃回印尼。攜家帶眷逃到台灣的，有錢的就買起店面做生意，沒錢的覺得在台灣生活太苦，印尼錢比較好賺，結果又想盡辦法回到印尼。現在想來，賣船票的人應該賺翻了吧。

也許因為蘇哈托的政策不是因為「民族自尊心」引起，所以即使公共場所完全不能出現中文、嚴禁華人節慶、回印華人的行李必須徹底盤查，出現中文字的物品一律沒收，但是廠商卻可以販賣香港和台灣來的電影和音樂，也可以去佛寺拜拜，街上還有中華料理餐廳，只是所有文字都是用印尼文書寫。少了中華文化教育的後代不用說書寫了，連中文都聽不懂，更不在乎新年發紅包、中秋吃月餅的由來，只在乎新年有錢拿、中秋有得吃。可以這麼說，中文名字的消失，代表下一代中華文化的沒落。原本我對這件事並沒放在心上，直到有個印尼當地老顧客來到家裡開的雜貨店，指著麵包問媽媽中文怎麼說的時候，我才恍然大悟：身為華人卻連一句華語都不會，對中華文化漠不關心，這是何等諷刺！因為有了這樣的感嘆，我才在高中畢業後決定認真學華語。由於爺爺的故鄉（中國）是共產政權，家人擔心我去了就回不了印尼，所以決定去台灣。

從此以後，我的中文名字就光明正大地印在台灣證件上，還可以大膽地用中文發表文章。但是因為我的國籍還是印尼籍，所以除了台灣，我在其他國家的證件還是得用印尼名字，而且兩個名字都合法，連兩地結婚證書上的名字都是「一中各表」。別人質疑我為什麼不乾脆歸化為中華民國人民，也許我就像回到保加利牙的那群土耳其人，對老家的感情割捨不斷。更何況我的親人都在印尼，那裡還是我的家啊！

宮崎駿的《神隱少女》裡有一句話：「不要忘記自己的名字，忘記就找不到回家的路了。」我緊緊守護這兩個名字，這兩個都是我，也給了我兩個家。