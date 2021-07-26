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王昭君唱出女性的無奈

嘉霖

王昭君是中國人公認的四大美女之一，可是沒有幾個人見識過她究竟有多美。從她被選進宮門，到她自願出塞和番，那漢朝皇帝也只在與她道別的時候，才發現她比畫像上美麗得多。出塞以後，更沒有漢人再見過她，但兩千年來，身穿披風，手捧琵琶的美女，一直是王昭君的定妝畫。雖然大家都沒有見過她，但每個中國人都認得她。

北方逐水草而居的游牧民族，擅騎而剽悍，為了生活必需品，他們不斷騷擾從事農耕的漢人村落。秦統一六國後開始建築萬里長城。到漢代，華夏仍不時與匈奴兵戎相見。

在不戰而屈人之兵的戰略中，美人計似乎最好用。漢朝的皇帝實行和親政策，將公主或晉封為公主的宮女嫁給蠻夷之君，並厚贈禮物，表達維持和平的誠意。王昭君雖被選入後宮，但與漢皇無緣見面。她見到朝廷要挑選出塞和親的宮女，立刻自願前往，冒險接受那不可知的命運。

在媒妁婚姻的安排下，古代中國婦女沒有選擇對象的權利，自己的命運也同樣沒法自己控制。但生活在漢人的社會，至少有相同的語言文化和風俗習慣。王昭君遠嫁塞外，匈奴的語言文化、生活方式、風俗習慣都與漢地不同。甚至會有「叔接嫂」和「子接繼母」的婚姻安排——這在漢人看來是野蠻亂倫的作法。無疑的，王昭君未來的命運會很悲慘。

出塞的時刻很快到來。王昭君「悶坐雕鞍」，只感到「黯然神傷，前途茫茫」。一路走來，見塞外風光迥異漢地——「見平沙雁落，聲斷衡陽日昏黃，返照雁門關上。塞外風霜，悠悠馬蹄忙」，昭君她心事重重，「回首望故國，河山總斷腸」。她當初進宮之後就與熟悉的家鄉切割了，此去塞外更與漢地永別。對家鄉，她有著無盡的思念。而越往前走，離家鄉也就越遠，「前塵舊夢空惆悵」。

最最令她神傷的是「後事淒涼」。想到將來自己死後，無法葉落歸根，只希望能「魂歸漢地」。王昭君有太多太多的無奈——「天長地老長懷想，一曲琵琶恨正長」。

許多中國女性喜歡〈王昭君〉這首歌。家家都有本難唸的經，在現代，即使是自由戀愛而結婚的女性，仍然會有很多的無奈，甚至積聚了層層的愁和長長的恨，唱唱〈王昭君〉，可以宣洩掉許多無奈。

多年前，我曾遇見以唱〈王昭君〉聞名的楊燕女士。我說：「你唱的〈王昭君〉很有韻味啊！」她說有位老太太告訴她，每晚要聽一遍〈王昭君〉才去睡覺。我能了解這位老太太，她一定也有本難唸的經，有很多的無奈。她聽了〈王昭君〉之後，便會想：「王昭君多麼可憐，比起她來，我那些煩惱痛苦算什麼？我是幸運的。不要人在福中不知福！」於是就能睡得舒坦，第二天繼續做她賢妻良母的工作。（寄自亞利桑那州）

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