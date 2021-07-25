成熟的無花果果實有紫色、紅色等。（本報系資料照片）

自從三年前遷入新居後，每年盛夏便得以飽餐甜蜜美味的無花果。新居院子裡有三棵高大繁茂的無花果樹，華蓋疊翠、蓊鬱蔥蘢，每到春末夏初便會開始孕育小巧玲瓏的無花果果實。

初始果實青澀，只有指甲蓋大小，但是看上去就像星羅棋布散落在肥大葉片間的一串串碧玉珠子一般可愛。隨後的三個月間，青綠色的表皮逐漸泛起淡紫色或緋紅色的柔彩，日升月落間悄然轉變成一顆顆或嫣紅或玉紫的水滴形狀的果實，圓潤而飽滿。

這個過程像一個緩慢而又精心的藝術品創作歷程，時間以陽光和雨水為媒介，一點點修補完善這件自然界的藝術品，使之最終完美無瑕、無懈可擊，從裡到外透著一股蜜汁爆漿的成熟誘惑。

新鮮的無花果，之前我倒是從未嘗過，甚至連見也沒有親眼見過，只是偶爾品嘗過脫水曬乾的無花果乾和加了糖醃製的果脯蜜餞。我閒來無事翻看資料，發現這無花果竟然渾身是寶，果肉、葉子、枝幹乃至全株皆可食用入藥。據研究，無花果肉含有大量果膠和維生素，可幫助腸道排毒，抑制血糖 上升；此外，還含有蛋白質分解酶等各種活性酶，可以開胃、促進消化，因而具有美容減肥的功效。甚至有科學證實，無花果可以用來製作抗癌新型藥物。而無花果的葉子，可以用來泡澡，在冬季可以暖身活血，還可以治療皮膚病。有一段時期，我在節食減肥，偶爾需要進食一些水果來補充能量，無花果雖然口感極甜，卻可以幫助抑制血糖、減肥去脂，我時常用來作減肥期間的能量餐。有時，我也會將無花果的葉子加入泡泡浴中，在充滿香氣的氛圍中沐浴，肌膚因而光滑細膩，真讓我愛煞了這渾身是寶的無花果樹。當真不愧是時常出現在神話和聖經中的果實，充滿了不可思議的神奇能量。

我生長在中國 北方，因為氣候和水土的關係並不常見無花果，反倒是中國南方溫暖的氣候和濕潤豐饒的土地滋養了許多無花果樹的生長。自從漢代經絲綢之路傳入中原大地後，無花果便入鄉隨俗成了一味異域奇珍和珍稀藥材。如今在地中海沿岸種植著許多茂盛的無花果林，這個神奇的帶著宗教預言色彩的果實，據說早在西元前3000年就已經開始被人類精心培育栽種。據《聖經舊約》故事記載，希伯來人的祖先幾千年前已經開始種植食用無花果，用來作為水果佐餐或是加入麵粉和蜂蜜做成點心。

傳說，古羅馬時代無花果樹曾經幫助過羅馬的創立者逃過一劫，免於被妖婆巫女追殺的命運，因而被羅馬人奉為「守護之神」，而無花果則順理成章被視作「聖果」。聖經中也預言道，耶穌再次降臨人世的預兆之一就是無花果樹從此不再結果。於是，每年初夏我都會特別留意無花果樹是否開始結出青澀的果子。

甚至，據聖經考古學家考察推斷，聖經中人類始祖亞當與夏娃在伊甸園中偷吃的智慧樹上的智慧果並不是蘋果，而是無花果。朋友笑曰：看來我等若要得到更高的智慧，一定要多多食用無花果。

無論在羅馬神話中，還是在聖經記載中，無花果毫無疑問都是一種具有神祕色彩的存在，成為一種傳說和象徵。

無花果的成熟和採摘是一件極其有趣的事情，因為它不是一下子整棵樹全部的果實一起成熟，而是如同商量好了似的，一波波分批地變紫成熟。於是，從第一顆果實成熟之日開始，我和丈夫每天晚飯後都會一起出動去後院摘無花果。一個爬上高高的梯子像偵探一樣偵查尋找成熟的果子，另一個站在地上高舉著籃子承接採摘下來的新鮮果子，兩個人配合默契，累得滿頭大汗，最後拎著一籃子紫瑩瑩的無花果，心滿意足地回到屋子裡享用。

其實，這麼多的無花果根本吃不過來，一棵無花果樹的產量就已經很豐盛了，更何況我們院子中長著三棵產量極高的無花果樹。於是，我開始給左鄰右舍的鄰居們送無花果，讓大家一起品嘗我和丈夫豐收的喜悅。

即便如此，依舊是送不完，於是我變著法子儲藏無花果。用烤爐將新鮮的果子烤成無花果乾、做無花果派、無花果麵包，或是加冰糖熬製成無花果醬、無花果蜜餞、無花果罐頭。因為丈夫不喜吃甜食，於是我又試著用無花果做酒，將幾個巨大的玻璃器皿洗淨後晾乾，裡面平鋪一層新鮮無花果之後，再撒一層碎冰糖，如此這般反覆鋪蓋至瓶身三分之二處停止，然後倒入威士忌或者蘭姆酒封存。一個星期之後，風味獨特、帶著無花果香的果酒就可以飲用了，品來甜美可口、酒香綿長、滋味回甘。

夏季的夜晚，一家人在院子裡乘涼，看著滿天繁星流雲，聞著院子裡花草的香氣，聽著蟋蟀和蟲鳴的聒噪聲，來上這樣一杯加了冰塊和蘇打水的冰鎮無花果酒，真乃是人間一樁愜意美妙之樂事。

或許，無花果真的是通靈的水果，善解人意而不語。每當我與丈夫在傍晚例行採摘熟透了的無花果時，樹上那翠綠肥大的無花果葉總會善意地為我倆遮擋住夕陽刺眼的光芒，並且悄悄將隱藏在葉片之後的果實顯現給我看。等我倆採摘完後，雙雙坐在院子裡的長椅上休息時，無花果樹的葉子總會殷勤地遞過濃蔭，將我們溫柔地覆蓋在它的蔭蔽之下。我聽見三棵高大的無花果樹上的葉片在微風中嘩啦啦地作響，彷彿在替我們鼓掌喝采。

我若提及此事，丈夫便會笑我將無花果樹想得像善良的姑娘一般體貼人意。我則相信這大千世界萬物有靈，一草一葉、一花一樹都是造物主的傑作，都與這宇宙天地共存共生，通曉天地和人世的奧祕。也許它們不能言語、不能移動，只能隨遇而安活成永恆的生命，但是內裡卻自有乾坤宇宙，蘊藏著無窮無盡的靈性，只是我們人類不能完全了解而已。

而今，夏已過半，院子裡的三棵無花果樹依舊在積蓄力量生長著，無論有風暴經過還是烈日曝曬，那三棵樹始終默默地一心一意地努力生長著，以不變應萬變，臨危不懼、泰然自若。我已然在守望著一個無花果豐收的季節，期待著與親愛之人和左鄰右舍一同共用這美妙的盛夏滋味。（寄自喬治亞州 ）