印象中媽媽抱怨爸爸最多的是，嫌他做事愛拖延，她自己是急性子，看不慣該做的事不馬上做，就一直碎碎念。她生下的幾個孩子，有的性急有的拖拉。孩子小時候一放暑假，有人把全部的暑假作業馬上寫好，連日記也預先編造；有的先玩半月再定奪，拖延帶來愉悅感，等到開學前一天，才驚覺作業沒做完，只好通宵達旦臨時抱佛腳趕著寫，形成有趣的對比。

小學教室貼著老師強調的座右銘：「今日事，今日畢」，頑皮的同學私下卻念著順口溜：「今天湊合過，事情明天做」，或琅琅上口：「春天不是讀書天，夏日炎炎正好眠，秋有蚊蟲冬有雪，收拾書包過新年。」從「過完年再說」變成了「剛過完年，再說吧」，同學們都心知肚明，拖延是有選擇性的，只做功課拖延，不拖延休息玩樂。

「明日復明日，明日何其多，既然這麼多，不妨再拖拖。拖拖又拖拖，有事明天說」，最後成了「我生待明日，萬事成蹉跎」。正事兒拖著不做，只去瘋去玩、去爆睡、去無所事事，表面上暫時忘卻該做的事，潛意識裡其實還惦記著，拖著拖著常會掉進愧疚的深淵，幾乎成了這個時代許多人擺脫不了的夢魘，一生總被「截止日期」追趕著。

有人很為自己愛拖延而苦，不懂這毛病是與生俱來的壞習慣，還是身不由己的遺傳？亦或是懶的藉口？或是不會管理時間？有位同學決定改掉這習慣不再拖延，鄭重其事地到書店 買了一本關於拖延症的心理學書，希望能從內到外改變自己，結果買了兩年，那本書的第一章還沒有看完。另一人困擾於自己的拖延症越來越嚴重，而去請教專家，問說：「這毛病治不好嗎？」得到的答案是：「多數患者拖著不肯治。」

不能自我約束的人，無法做到「事有本末先後」的原則，每次辦活動時，總發現三分之二的人趕在最後一刻才報名，每年報稅都有相當多的人要申請延期，更有人會習慣性地遲到，但這症狀偶爾也會不藥而癒，如果女神在樓下等他約會，拖延症立馬痊癒。

有位個性很慢的朋友對拖延持正面看法，認為拖延症不是一種病態，而是一種非常智慧的生存策略，生活中總會遇到很多問題，只要拖一拖，就會自行化解，如果沒有化解，表示拖得還不夠久，也是一種自我保護，能掩飾「我不完美」的失落。中國 人許多智慧的話針對這事說的，「事緩則圓」、「欲速則不達」、「好事多磨」、「心急吃不了熱豆腐的」，遇事就是要拖一拖，時間讓事情變圓融。他們還成立「拖延俱樂部」，舉辨過徵文和演講比賽，一位家庭主婦應徵的文章只有一句 :「我明天寫」，得了第一。一位老先生說他善於把今天要做的事拖到明天，把明天要做的事拖到明天的明天，如今八十多歲了，好多事都蹉跎了，他就把那些事換個名詞，稱之為「理想」，理想本來就是不易達成的，他說自己一直是有理想的人。（寄自加州 ）