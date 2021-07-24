阿尼默／圖

維麗去年年初接手了一家小旅館的生意，經過她一年多精心地經營下，生意逐漸步上正軌，手頭也比以前寛裕許多。半年前，維麗為自己和喬木換了新款的智慧手機 。自從換了新手機後，喬木就像變了一個人似的，以前喬木下了班常會去賭場玩上幾把牌，現在有了智慧手機就再也不去賭了。起初，維麗心中竊喜。但是時間久了，她發現喬木時刻都在滑手機，就像染上了毒癮似的，不是在微信 聊天，就是在追劇，從早到晚哪怕只有幾分鐘時間他都不放過。

不久，喬木滑手機的癮頭似乎越來越嚴重，無論做什麼事都心不在焉。三個月前的一天早上，喬木在上班的路上闖紅燈吃了一張三百九十美金的罰單，維麗說了他幾句，他還滿不在乎地說：「這算什麼，我以前每次賭輸都至少是五百塊美金以上呢！」喬木付了罰單，又被安排周末去上交通安全的課。結果，還沒等到周末，就在他去好市多超市幫維麗的旅館補貨的路上，他一面開車還一面用微信聊天聊得熱火朝天。在一個路口，他差點撞到在斑馬線上走著的流浪漢。

喬木只記得他一個急煞車剛停了下來還沒定下神時，這個在他車前站著的流浪漢就冷不防地朝他的車撲了上來，然後倒在路上。喬木迅速下車查看，只見那流浪漢優雅地在地上躺著，獅子大開口地問他要一千塊美金私了，不然就要報警，告他衝撞在斑馬線的行人。喬木上周才剛吃了闖紅燈的罰單，膽小怕事的他決定花錢消災，在討價還價後給了流浪漢八百塊才把他打發走了。

昨晚十點半，喬木在餐館的工作結束了，跟往常一樣就留在餐館和同事一起吃晚飯，同時還喝了幾杯白酒，之後不勝酒力的喬木就帶著醉意和忙了一天的疲憊，開車上路回家。喬木一上高速公路便覺得他不僅人有點飄，連車都好像在天上飄，於是在下一個出口就提早下了高速公路。喬木雖然喝多了，但心裡還是明白的，在一般的公路上行駛雖然比在高速公路慢些，但還是比較安全。

可是，人算不如天算，當他下了高速公路上了凱比特大街，才發現路面不平，車顛簸得厲害，而且夜色茫茫四處無光，他心裡既緊張又害怕，只得硬著頭皮憑著車燈徐徐往前駛。這麼開著開著，忽然他似乎聽到喀噠一聲，車子也劇烈搖晃了一下，他心裡暗叫不妙，想想可能不是碰到修路的路障，就是路邊的修路器材了。他看了看後視鏡，沒看出個所以然，而且車外一片漆黑伸手不見五指，他既不敢停車，也不敢下車查看。容不得多想，他踩了油門一口氣就把車開回了家，像貓一般閃身進了房門，一頭鑽進了被窩裡，然後就一覺睡到天亮。

清晨，當維麗起來做晨操時，她看到喬木汽車的左車頭邊上有一大塊碰撞的痕跡，嚇了一大跳。趕快把喬木叫了起來，問他昨晚回家路上是不是發生什麼事情，但是喬木怎麼也想不起昨晚的事。維麗見他說不清楚，覺得事情可能沒有那麼簡單，於是帶上喬治就去了趟警察 局。果然，今天一大早警局就接到民眾的舉報，說是在凱比特大街上發現了一個被撞死的路人，警局當時正在開會討論偵辦的方案，但是附近並沒有任何監測器，一沒證據，二沒證人，就在一群員警正束手無策時，沒想到瞎貓碰到了死耗子，維麗剛好就帶著喬木來投案。於是，喬木就被警方扣押，等事情釐清了再做決定。

維麗一看事情鬧大了，就馬上找到我們律所來尋求協助。談到這裡，麗維說，如果說人是喬木撞的，她不相信，就憑喬木這麼一個膽小怕事的人，他不但不敢撞人，更不敢撞了人撒腿就跑。只不過，如果人不是他撞的，那麼昨晚他到底撞了什麼東西？我向維麗解釋，警方必須要有確實的證據證明那路人是喬木撞死的，不然他們就必須釋放他。即使人真是他撞的，我們也要了解他是在什麼情況下、什麼位置和什麼時候撞到路人的？而且人命關天，為什麼喬木開車撞了一個大活人而自己卻完全不知道呢？我們和維麗簽了協議書之後，便計畫做一些調查，一切的細節都有助於釐清責任的歸屬。。

當天下午，律所的助理律師大衛和法務員傑西決定趕往事發現場去了解情況。凱比特大街上仍舊在施工修路，路面坑坑窪窪的。大衛和傑西來到了疑似的事故現場，想必是員警已經結束了調查，地面已經被清理過，沒有看到任何殘留的血跡。當天晚上，大衛和傑西又一起去了凱比特大街，想了解在晚間的現場路況，當他們慢慢駛近出事地點時，只見眼前一片漆黑，就不得打亮車子的遠照燈，大街上除了他們的車之外，偶爾有零星的車輛通過。由於修路的關係，路上的中隔島沒了，沿街老舊的路燈連燈柱都早被拆光，白天裡還依稀可辨視的暫時中線，在漆黑中完全看不見，對向的來車也開得歪歪斜斜，想必也是摸不著北，他們只有小心而緩慢地儘量靠右行駛，可以說是險象環生。他們證實了喬木說的一點都不假，大街上真的是一片漆黑，伸手不見五指。第二天，我們向警察局要了一份相關交通事故的調查報告，根據調查報告和我們現場的戡查，向警方提出說明，事故的發生責任在施工的單位和當地的政府，他們在修路前沒有發布足夠清楚的修路通告，沒有在進入施工路段之前標示替代道路，也沒有在施工路段安放顯而易見的修路標識、謹慎行駛的警示牌和臨時路燈。

三天後，屍檢報告和喬木車頭前的血跡化驗都出來了。當天下午，喬木就被放了出來。其實，根據血跡的化驗報告，這個死者在事故當天晩上十一點半的時候的確被喬木的車壓過，但是屍檢報告指出，死者大約在當晚八點左右就已經死亡，解剖的結果發現死者有心肌梗塞的問題，也發現他身上有不同車輪和方向的輾壓痕跡，推論死者可能是因為心梗倒地，在當晩被喬木的車壓過之前就已經被其他的車輛撞過壓過，而喬木也不是最後一個從他身上把車開過的人，只不過是瞎老鼠碰上了貓，被維麗帶去了警局，直接成為了第一涉案人。

事情過去了，喬木雖然沒有被以肇事逃逸而遭刑事起訴，但因為是酒後駕車，加上前不久還有一起闖紅燈的紀錄，被罰三天的牢（他已經被拘留了三天）和三千塊的罰款及緩刑三年，期間不得再犯，否則加重刑責。事態雖說並不重大，但三天牢房的日子把喬木的膽都嚇破了，從此他再也不敢酒後開車或者開車滑手機了。至於死者，他的屍體沒有人認領，他一身流浪漢的穿著，沒有證件也查不出身分，也沒有其他的舉報和自首的人，此案就成了無頭公案。希望他不是想用碰瓷來詐騙行車人的錢，要不然銀子都沒見著就丟了性命，那就真是得不償失了。

註：本文作者任職於美國律師事務所，本文由真實案例編寫，為保護當事人隱私，人名地點皆經過修改。人物性格和案情經過，若有雷同，純屬巧合。（下）（寄自加州）