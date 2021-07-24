我拿起一顆籃球，逕自往河濱公園的方向走去。

寫作的時候，工作的時候，生活的種種，只要自己還對自己有所求，便會有壓力。我也試著追劇，或掛上耳機聽著喜歡的歌，跟著哼唱，以為這樣就能甩去低潮。雖然有效，但時刻短暫，總感覺內心底層的壓力怪獸並沒有完全釋放。

瞥見房間角落的籃球，毫不猶豫抄起球快步邁向遠方的球場。耽溺著微醺的夜色，感受風的線條，貪圖腰身擺動與肢體碰撞的親密接觸，力與美的藝術勝過萬點繁星，大方把自己扭曲變形的、不盡人意的雜念，往球場上拋擲，在進攻與防守的意識裡，動靜之間搖擺的身體寫下一首首動人的詩篇。

當我抵達球場便見著一群不知是否熱血過頭，或者剛下課無處消磨的大學生，三三兩兩在一架架照明燈光刺眼的籃球場盤據一方。他們一個眼神就是一個妙傳，默契像對天生的手足。大號三分球破網。聲東擊西之運球假動作切入、後仰跳投。如此不安的血液流動，毫無喘息餘地的攻擊、防守，像是電玩裡招招到肉的拳腳打在無聲閃耀的螢光幕上。某些停球拉竿在空中的滯留時刻，時間的運轉也被瞬間停止。我凝望，場上那些球友的各種面部表情：齜牙咧嘴的、撲克牌臉的、輕鬆寫意的、暗自發笑的……；我揣想，每一個肢體動作的揮灑、汗液的排泄，如何在人體的有限伸展裡，極致呈現這絕無僅有的像每朵花只開一次的美妙姿態。

之後有人報隊鬥牛，有人歇息喘氣。而我選擇一個人靜靜地在徐徐晚風裡練中距離投籃。進一個，一個彈框沒進。我在那些練投中尋找我失去已久的節奏，一種對習慣於安適生活而放蕩形骸的另一種不同的節奏——我一直以為生活應該是在一種我們所能夠承擔的、負責的軌道上不斷奔跑向前，而某些時刻，在更明瞭現實的煩憂與不安之後，遂因為那樣的跌跌撞撞而步履踉蹌——所以我在一個以罰球線為半徑的弧形距離下，拿出往昔自信的準頭，一球一球地在場上投下去。呼吸的調整，持續性的手感。對於已經失去的東西和被攪亂的生活，為了達到更精準的控管，所進行的每次投籃，皆是與自己的對話。

看著球的完美弧線，劃過夜空，我也迎來人生氣勢的逆轉。約莫兩個小時，大汗淋漓，卻好像把體內的怪獸也隨之排出，我聞著沁涼的空氣，帶著剛剛跨過七成命中率的信心，準備下一個生活的挑戰。