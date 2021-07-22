朝鮮冷麵是以泡菜加梨絲、蘋果絲組成的湯。（ 圖／本報系資料照片）

蘇東坡在《寒食帖》中曾寫道：「自我來黃州，已過三寒食。」遭遇人生低谷，從京城貶謫到荒野之地的黃州，蘇軾在苦雨飄搖的寒食節獨自寫下這則流傳千古的行書名篇，那該是怎樣一種冰冷蝕骨的淒涼心境。寒食，似乎是人生冷遇的寫照。

華人彷彿在文化基因裡刻下了對熱與冷的一種約定俗成的認知。所謂「熱湯冷雨」、「熱飯冷菜」、「熱鬧冷清」、「冷暖自知」，在潛意識中似乎凡是熱的就是好的，冷的就是糟的，這一種體驗和認知深深埋藏在我們的文化觀念中。

然而，當冷與熱、暖與涼轉化為熱菜和涼菜、主菜和冷盤之時，就不見得冷的必然不好吃。有時恰恰相反，若無冷盤涼菜開胃醒神、刺激味蕾，熱菜和主盤就無法盡展其風味。

涼菜冷盤多數是開胃的頭盤小菜，像是老醋蜇頭、白菜拌海蜇、黃瓜拌金針菇、四喜烤麩、鹽水毛豆、菠菜毛蚶、糟滷拼盤、醉泥螺、白斬雞等等，雖都不是宴席上挑大梁的角色，但奇就奇在少了它們便少了幾分口腹之欲。

「涼」出花樣的麵食從「冷食」中脫穎而出、殺出重圍，變成了一種奇特的混合體，既可以做壓軸大戲的主食，又可以做喚醒味覺的小吃。更有趣的是，「涼麵」或「冷麵」在炎熱的季節反倒拔得頭籌，成為千家萬戶喜愛的食物。

我的故鄉遼南毗鄰朝鮮半島，每到夏季，便流行吃朝鮮族的「大冷麵」，其冰涼酸甜頗為開胃解暑。後來在韓國生活了兩年，才知冷麵原來也有南北之分：北朝鮮的冷麵更為傳統，採用傳統牛肉湯底加入朝鮮辣醬，湯色鮮紅、酸辣開胃；南韓的冷麵則更加現代，加入了明月梨、牛肉和泡菜等配料，有時還會加入碎冰，口感清爽酸甜。韓式炸醬麵也是受歡迎的夏季涼麵，黑乎乎的韓式炸醬裡面配有五花肉丁、胡蘿蔔丁和乾蘿蔔丁，把醬從頭到腳拌在每一根麵條上，吃上一口滿嘴烏黑油亮，這時如果配上酸爽的辣白菜，味道別具一格。

一海之隔的日本則喜愛蕎麥涼麵，味道簡單質樸，很有日本簡約審美的味道。冰涼的竹簾上靜靜盤坐著三兩團齊整的冰鎮蕎麥麵，像打坐入定的老僧，頭頂幾撮紫黑色的海苔絲和幾點俏麗的白芝麻，帶著寧寂的氣息、出世的況味。旁邊則是分別裝在淺淺瓷碟中的白蘿蔔沫、山藥泥、碧綠的芥末、蔥花、日式醬油。食用方法是將芥末與醬油調和，放上蔥花、山藥泥、白蘿蔔泥拌勻，然後把冷蕎麥麵浸入味碟中蘸一蘸，送入口中。當然日式冷蕎麥麵還有許多不同的吃法，對於多數亞洲人來說都不難接受，儘管味道略顯寡淡生冷了一些。

除了朝鮮冷麵，中國 北方人更喜歡吃過水麵，也叫炸醬麵，關於這兩種叫法其實也沒有多少不同之處，區別在於醬汁。小時候，父母會用麵粉做手擀麵，極為勁道鮮美，是我心中念念不忘的最好吃的麵條。將麵條在水中煮熟後立刻用冷水浸泡，再用東北盛產的豆瓣醬加入水和雞蛋一起翻炒，做成一大碗鮮香的雞蛋炸醬，澆到麵條之上，放入黃瓜絲和香菜，剝上幾瓣蒜，就是可口的炸醬過水麵。母親有時候也會用東北特有的鮮美異常的白芸豆或者紫芸豆做芸豆羹，將芸豆切成細碎的芸豆丁加肉末一同翻炒，加入水和澱粉勾芡，盛出，拌在過水麵上，就是滋味美妙獨特的芸豆羹過水麵。

中國之大，涼麵也隨地域的變遷而花樣翻新。老北京炸醬麵講究配料齊全，吃得是一種傳統文化和頗有氣勢的排場；四川和兩湖流域的冷麵則側重麻辣複合口味，講究是調料文化；而東南沿海一帶則更注重配菜的鹹鮮甜美。

我記憶最深刻的是四川的涼拌麵。麵條本身並不似北方的勁道，不過四川人講究的是麵條口感的爽滑以及澆頭調料的複合滋味。那內容豐富的澆頭讓我驚豔，有花椒、辣椒、木薑子、鹽、糖、醋、雞精、醬油、香油、大蒜末、薑末、香菜末等等，均勻攪拌後，麵條裹滿了厚厚的澆頭佐料，一口咬下去，各種複合滋味在口腔中瞬間霸道地控制了每一寸味蕾，一番狂轟亂炸，反倒讓人欲罷不能。

最奇特的涼麵是在江浙一帶品嘗到的，是那種混合了海鮮和湖鮮讓人鮮掉眉毛的滋味。一碗纖巧秀氣的銀絲麵，帶著溫潤的小家碧玉氣質靜靜躺臥在烏瓷碗中，旁邊是一碟碟的配菜，有醉泥螺、糟大黃魚、太湖白蝦、拌萵筍銀魚絲、拌香菇筍丁、豆腐末拌馬蘭頭、煎雞蛋。你可以隨心所欲將任意一碟菜倒入銀絲涼麵中拌勻享用，配菜如此豐盛的涼麵讓我這個北方人口水直流。上海的蔥油拌麵配上鹹鮮的蝦米，上海人叫做「開洋」，入口是濃郁的蔥油香和蝦米彈牙的鮮美口感，充滿了碳水化合物帶來的飽腹感，令人餐後昏昏欲睡。

美國華人普遍喜愛越南 麵，或許因同屬亞洲美食，更容易被接受。越南麵中除了湯頭鮮美的牛肉粉外，夏季最受歡迎的也是一道涼拌越南麵。麵自然是那種米粉做成的綿軟細粉，清清涼涼地盛放在大盤中，旁邊是一大疊豐盈嫩綠的配菜，少不了會有越南人喜愛的九層塔、青檸檬、豆芽菜、胡蘿蔔絲、香菜以及辣翻天的青紅辣椒圈。在麵上均勻擠灑檸檬汁、依次拌入配菜，然後再澆上一種混合著魚露、大蒜、薑末、鮮辣椒碎的調味品，或是舀一勺鮮紅的辣椒油灑在麵上，抑或擠入幾滴李錦記蠔油醬、是拉差香甜辣椒醬，那說不清的複合滋味美妙到無以復加。只是你必須能夠接受九層塔特有的氣味和不同級別辣椒不同辣度的轟炸進攻。

或許，是受到馬可波羅從中國帶回的冷麵做法的啟發，義大利 人也喜歡吃一種作為開胃沙拉的冷麵。我一直深深懷疑馬可波羅當年在中國元朝大都生活期間，是一個標準的吃貨，而且是那種狂熱的麵食愛好者。這種義大利涼麵沙拉用的是好玩有趣的義大利螺絲麵，有濃綠色、橘紅色、墨黑色和鵝黃色四種顏色，分別用菠菜汁、胡蘿蔔汁、墨魚汁和蛋黃染色而成。做法也很簡單，將螺絲麵煮熟盛入沙拉盤中，拌上義大利香醋、海鹽、黑胡椒碎、青豆、千島沙拉醬以及蛋黃醬，有人還喜歡拌入切碎的蛋黃，就是非常養胃的一種口感舒適綿密的沙拉，也曾是我最喜歡的一種麵食，因為這麵奇蹟般地治好了我的胃病。

在我看來，冷涼之麵的精髓和靈魂在於配菜和調料，麵條反倒是配角，就像人生的無用之用，反而更得生活的真味和閒趣。有時候也會慨嘆人心不古，現代快節奏的生活方式，以及一切功利化、模式化的餐飲模式，讓今人遠不及古人來得風雅有趣。明代詩人陸深曾有詩云：「紅香細剝鶯哥嘴，嫩白鮮羹玉麵條。」你看看，人家說的是細細剝開色澤豔紅的茭白，漂亮得就像鶯哥的小嘴一樣，然後呢，人家就用這嫩嫩白白的茭白作為調羹拌在像白玉一樣的麵條上。瞧瞧，這麵已和藝術品同一個級別了。

在大唐盛世，審美之所以傾向於「以胖為美」就是基於倉廩俱實的富庶。據史料記載，唐代的「涼麵」稱為「冷淘」，皇帝每年夏天舉行大型朝會慶典時，「冷淘」是必不可少的宮廷食品。看來今人視作再平常不過的家常涼麵竟然是唐代的皇家食物，這令我忍俊不禁、開懷大笑。可是，人家唐人的 「冷淘」可不簡單，也是藝術品級別的存在。有人查證唐朝宮廷的冷麵是用槐樹的嫩葉汁兒做成的，泛著碧玉一樣的瑩潤光澤，拌入佐料前還要沉入冰涼刺骨的井水中或者放滿冰塊的冰窖中冰鎮，之後才會搭配上各種珍稀佐料，盛放在金銀器皿或者白玉盤中食用。都說「好廚子一撮鹽」，越是這樣簡單的烹調越會在細節處更加彰顯廚師的功力和技法的高低。也不知唐明皇和楊玉環是否也曾在沉香亭畔喝酒賞牡丹之時，來上這樣一碗講究的冷淘麵呢？

今歲美國西南部遭遇了一千四百年來該地區最酷熱難耐的極端氣候，甚至連飛鳥也被太陽烤死掉落在地。天災人禍橫行的辛丑年，不知還有什麼意外在前方等待人類。一位西雅圖的朋友近日在朋友圈發文，他依然在酷暑中優哉游哉地讀書寫作，偶爾動手做上一碗清爽的涼麵。他不懼極端酷暑的祕訣來自於明代心學大師王陽明的「心外無理，心外無物，心外無事」。此君平生酷愛研讀王陽明的心學，時常鍛鍊自己在「事上磨」以修練心性。閒時他總愛用毛筆默寫王陽明的那首〈泛海〉：「險夷原不滯胸中，何異浮雲過太空？夜靜海濤三萬里，月明飛錫下天風。」所謂「心靜自然涼」，不過如此而已。（寄自喬治亞州）