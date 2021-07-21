去西雅圖 唐人街購物，似乎聞到血腥味，不由自主地眼觀六路，耳聽八方，提防每個迎面走來的或後方跟隨的人，提防的是偷襲。現在感染新冠病毒的可能性越來越小，而被偷襲的可能性卻越來越高。我後悔沒帶辣椒噴霧劑，但是，即便帶了，能在數秒內拔出、瞄準、射擊、命中嗎？

不久前，有位日裔女子和她的白人男友散步於此時，有個素不相識的壯碩歹徒隔著她的男友，用塞滿硬物的襪子為凶器，一言不發地偷襲了她的臉，她的整排牙齒在種族仇恨中痛苦地崩落了，伴隨著破裂的鼻骨和黑腫的眼眶，短暫昏厥的女子幾乎被自己充滿口腔的鮮血所窒息。歹徒目標明確——沒有還手之力的亞裔，特別是華人 。為何如此強悍的男人，在施暴前連當面叫陣的勇氣都沒有？只能偷雞摸狗般地作惡，讓本已老弱病殘及婦女防不勝防，一次次倒在偷襲後的血泊中！

《紐約時報》評論：「今後十年，是華裔在美艱困的十年！」難道這是歷史重演的序曲嗎？

1842年，鴉片戰爭中沒落的清政府被英軍用幾門洋炮便敲碎了國門。一敗塗地後，割了香港，賠了白銀，吞下鴉片。咸豐元年，廣州的洪秀全揭竿而起，成立太平天國，開啟了中國 歷史上最大的內戰。萬里之外的美國西部，此時淘金正熱，毫無疑問地吸引了許多廣州城南百里外的台山人，這些戰火下一貧如洗的鄉下人，拖著強制留的長辮子，在異族的異樣目光下，一路向西，登上舊金山市，穿過波特蘭，來到西雅圖，討一份可以果腹的生活。

起初他們受到歡迎。修鐵路，整街道，上山伐木，下井挖煤。可惜好景不長，十九世紀後期，美國經濟蕭條中，大批歐洲移民湧入西雅圖地區。於是僧多粥少，華裔被塑造成搶飯碗的人。歐裔抱怨無法與華人競爭，理由有二，一是華人的主食是植物，生存成本遠低於主食動物的歐洲人；二乃華人要價低，工時長，深受雇主喜愛。

1882年排華法案實施的三年後，懷俄明州反華人暴力事件爆發，一群本地礦工殺了二十八位華人礦工。三天後，暴力餘波傳到千里外的西雅圖地區，三名華人啤酒花採摘者在伊瑟闊被本地同行射殺於帳內。

伊瑟闊，春夏秋冬美景如畫的小鎮，隱蔽於翠柏蒼松間的滑雪勝地，竟然還噴灑過華人的鮮血，掩埋過鄉親的遺骨。滑雪小憩時，我眺望遠方，找尋那些大山裡奔忙的華工身影。

三名華工的鮮血沒能喚起同情，反而染紅了猛烈的反華人浪潮。即便原本頗具善心的西雅圖市長耶斯勒，也宣稱華人必須離開。不久，塔科馬城的三百五十名華人由西雅圖南邊被用暴力迫遷到北部，很快，這群流離失所的華人永久離開了。

走在耶斯勒大街，努力體驗著百多年前那群華人的心情，其實不必體驗，近日接二連三的亞裔被罵被打被殺的新聞，已為我的感受下了最好的注釋。耶斯勒大街，既榮耀了耶斯勒市長，也見證了華人的痛楚。

同年，夜深人靜時，來自兄弟會的首領密謀，欲將華人悉數驅逐。翌日凌晨，一組組行動者強行突襲了唐人街的華人住所。理由簡單：華人沒有遵從市府的住房守則。果然，嚇得魂不附體的華人結結巴巴中無法給出滿意的回答。當時守則規定，每個居民的就寢空間至少十三立方米，社會底層的華人一家幾代混居為生，顯然不能過關，然而不能過關的居民又何止是華人？欲加之罪，何患無辭！於是，華人為數不多的家當被丟入馬車，連人帶貨一起靜悄悄地被非法押往不遠的海洋碼頭，那裡，「皇后號」蒸汽輪泊縮在二月的風寒中。

我曾憑欄海洋碼頭，遠近一片榮景。私人遊艇的桅杆林立，碩大的遠洋遊輪，五星賓館般地矗立在蔚藍海上，向加州、溫哥華和阿拉斯加，輻射出一組組豪華航線。操著普通話的中國遊客，漫遊於遊輪之間。曾幾何時，腳下也有過一大群中國人，拖兒帶女，欲哭無淚，被迫離開了他們生於斯、長於斯的土地。

驅趕行動進行了幾小時無人知曉，之後消息傳開，引來更多人興高采烈地，或駐足觀望，或加入幫忙。過節般的鬧騰引來了民團、西雅圖步槍會和地方治安警察。無奈他們數量太少，成不了氣候，攔不住兄弟會。碰巧州長在西雅圖，他下令放人，但命令淹沒在一片嘲笑噓聲中。三百餘名華人被趕上海洋碼頭。兄弟會計畫把中國人押上皇后號，趕到舊金山市。好心的船長以大多數身無分文的中國人沒買票拒載。這個好辦，眾人中的好心人慷慨解囊，很快湊足了一百多張票。

在皇后號即將起錨時，司法介入，船長收到非法扣人的法院傳票，令他次日帶著全體中國人過堂。夜幕降臨，當無錢支付船票的人擠在碼頭倉庫過夜時，聞訊他們在唐人街的家已被搗毀。兄弟會本打算把困在倉庫的人用火車偷運到塔科馬城，可是走漏了風聲，當局在他們行動前讓列車偷偷開走。

第二天，民團、治安警察和部隊護送中國人去了在耶斯勒街的法庭，法官與中國人一個個確認，他們是否真想離開西雅圖。出乎意料，大部分回答是。對於家已被毀的人，還能說不嗎？於是，又湊了許多票，在二百華人登船後船長宣布啟航。剩下的一百多華人將乘坐幾天後的另一艘「老人號」離開。

品著從第一間星巴克買的卡布奇諾，我從海洋碼頭逛向唐人街，經過高樓矗立的第一大道，恍惚看見，這裡曾有一百多位中國人驚弓之鳥般地趴在地下，臉朝下。

民團護送那一百多位華人回唐人街，途中遇到約上千名憤怒叫喊的民眾，他們質問要把這些華人帶到哪裡去？難道還想收留他們嗎？民團讓民眾讓路，但被拒絕，於是拳頭飛舞，棍棒橫行。

其中一些民眾賭民團不敢開槍而進攻，被襲的民團用槍托和子彈回擊，一死五傷。華人們聽到槍聲，立即扔了包裹，平展展地趴在街頭，匍匐在曾是印地安人居住了上萬年的土地上，瑟瑟發抖。槍聲吸引了附近的步槍會和部隊，他們迅速趕來，與民團一道槍口向外，在華人周遭圍成一個圈，以防歹徒攻入。慶幸的是，這些即將失去理智的民眾的領頭人發了話：「大家撤了吧，我們已經給華人足夠的傷害，不必讓更多自己人喋血街頭了。」

幾天後，老人號載走了華人，至此，原本在西雅圖的一千多名中國人，走的走，逃的逃，最終剩下十幾個，走逃無路。然而，這些走逃無路者像野火燒過的野草，其殘根在春風裡頑強生長。二十年後，唐人街再度形成，恢復繁榮。

全球化的今天，約四萬五千名華人居住西雅圖地區，大部分遠離唐人街，不少服務於波音、微軟、亞馬遜，個人就寢空間遠遠超過十三立方米。台山人的後代有曾任華盛頓州長的駱家輝，李小龍的墓碑也在著名的湖景公墓擁有一席，華人被冠以模範少數民族。然而，我的一些朋友，有人開始談論逃離西雅圖，有人已經逃離了西雅圖。與當年身無分文被逼上蒸汽輪、沿太平洋南下加州的同胞不同，富有的朋友買了高價機票，一路向東，疫情中飛歸太平洋彼岸。理由很簡單：每當美國社會動盪、經濟低迷時，仇恨亞裔的情緒就被無良政客週期性地煽動起來。回老家避避風頭吧，希望替罪羊的歷史不要一再重演。

儘管電視、網路天天都有報導華人和亞裔被襲擊的消息，好在歹徒畢竟是少數。有良知的美國百姓大有人在。左鄰電郵給我，坦言有事儘管找他；右舍送來鬱金香，表達她的惻隱之心。拜登政府也頒布了反仇恨亞裔法案。我的妻子的絕症患者就醫時對她說：「我在醫院網站上仔細研究了你的行醫介紹，專門來找你。但還有另一層原因，因為你是華人，我支持亞裔。」素不相識的她說著，碧眼流下了滾燙的淚。

每個人，痛苦時會流淚，悲傷時會流淚，同情時會流淚，理解時會流淚，懺悔時會流淚。

想起曾經圍成圈拿槍保護華人的美國人，大概他們心中也曾流下正義之淚。這淚為美國大地注入希望的清流，博愛的種子一旦埋下，清流澆灌中，遲早會生根開花，香馨人類一家。（寄自華盛頓州）