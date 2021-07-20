吳孟芸／圖

春天時，五色鳥在陽台外的黑板樹上啄了兩個洞準備育雛，就在你觸手可及的地方。你在黑夜裡透過欄杆縫隙向那兩個幽沉沉的小洞試著探出手，想確定是否真有那麼近，半途又怕驚擾了，很快縮回來。

然而目睹過綠綢綢的親鳥出入兩趟之後，便始終不再有任何蹤影。偶爾想起來時，你已經放棄候著那兩圈虛空，好久了。

世界變了。它原本就距離你心中應然的模樣好遠，如今更變本加厲。在無限大上頭加個一似乎並無差別，但這一龐然侵逼而來，光是周邊的風壓就已令人喘不過氣。

你一向在家工作，昏天暗地寫起稿來不知有漢，無論魏晉。主要的運動是翻來覆去練那僅會的兩招導引，只需要能夠打直臂膀的方寸之地就可操練。照說你受到的影響微乎其微，卻著實覺得沉悶。你想起早已故去多年的那隻老狗，一半羅威納混拉不拉多，黑亮亮凶巴巴的一張臉，每天都趴在院子同一處漫長沉睡。偶爾有送瓦斯或抄電表的來，被鍊子拴住了就不斷哀號悲泣苦苦掙扎，彷彿訴不盡一生委屈。然而等鍊子解開，沒兩下就見牠趴在原處呼呼又睡，每每令你笑牠方才的悽惶所為何來？

而今你卑微盼望的不過也就是個無繫之夢吧。

不，繫住你的並非哪根柱子，卻是鍊條半徑以外整個驟變的世界。你能仰賴的，只是肥皂泡沫般一層薄膜，表面流轉著斑斕幻紫的油光，飄啊飄地就忽然碎成一滴墜落。

行星地球如此湛藍美好，而你什麼也做不了。

但你負責凡事自我合理化的左腦就是不肯放棄，編造出許多念頭來抵抗，彷彿在看不懂的儀表板上亂按幾個鈕就能逆流而上；焦慮是個活物，會到處尋找標的來攻擊。遺忘的舊創，陳年積怨，或者殷殷所求不得，全都是那饕餮所酷嗜。你忿恨了大半天，才醒悟又著了牠的道，想起焦慮的本質就只是焦慮而已。

你忍耐幾日終於外出採買，一出大門就彷彿進入某種災變現場。空間感大異，不只是因為人蹤稀少，那和清晨或深夜的無人街頭並不是一回事，而是空間構成的方式有微妙的伸展，原本杳無可察的種種細節全都浮現，慢速播放著倒退的風景。

基因裡沉睡萬年的古老記憶倏然甦醒，關於獵捕與被獵捕，警覺於所有會動的東西，尤其敏銳察知未曾被口罩 完整覆蓋的臉孔，那是屬於敵對部落的面容。口罩是印記，是識別敵我的符號，一如髮辮或刺青，非我族類其心必異。然而真正的敵人瀰漫在空氣裡，獵殺於無形，並非你穴居遠祖的敏銳直覺所能防範。

你躡著手腳走進這危機四伏的叢林，卻見人們儘管戒備充足，神情卻安樂更勝平時。動物醫院的醫師把貓輸液拿到門外給你，神采奕奕問候貓咪安否。7-11店員彼此歡快交談，對往來熟客要不要加糖奶冰塊的習慣默會於心，俐落妥貼地備好遞上。麵包店老闆更是幹勁十足，自豪能在這當口提供顧客信賴的服務。就連在超市插隊結帳的乾瘦大叔，也煥發著一股沛然莫之能禦的求生決心。

你被鼓舞了，好似目睹廢墟上勃發的青翠生機，哪怕只是芽尖葉底涓滴匯聚，也終將奔流浩蕩開出前路──殊不知樂觀的假象吹彈即破，回到家中，那一圈在鍊條半徑內守護的平安結界，本該待著的長輩卻全都待不住，跑去熱區打牌的打牌、上山賞花的賞花……

端的是歲月靜好，現世安穩。

你惱火，你憤怒，但太清楚再怎麼聲色俱厲說了也是白搭。你自我隔離，你神經兮兮，上個廁所或去廚房開冰箱也拎著酒精到處噴，沒兩下就覺得認知失調。你負責感知的右腦執拗認定這日日起居之處，所謂的家，乃是不容置疑的無垢聖域。確實你也已退無可退，手上每噴一下，就把這最後的淨土解構掉一塊，也把自己跟世間最後的連結塗銷去一片。你只好苦守書房，做著那些太平年月裡每天都在做的事，讀書、寫稿、恍神、掛網、耍賴打滾，眼睜睜看著焦慮又出來蠶食你所剩無幾的一小方疆土。

一念心起，或許暴走的長輩也只是貪圖把日常多延續一些而已。

你站在梅樹旁慣常的位子抽菸，眺見樓下遠處動靜古怪，一隻松鼠倒趴在電線杆上像是躲迷藏，幾隻剛離巢的小藍鵲早已看得分明，不由分說上前騷擾，松鼠遂忙不迭地踩著電線竄走。

抬頭處，一隻蜘蛛正在牽絲，剛剛開始要結一張網。你知道牠也不過是個勞苦的命，也不過是為著三餐奔忙，你卻毫不容情吸飽了煙朝牠一口噴去。饒是那蜘蛛再過聰明伶俐，驟然遭逢煙熏火燎，也不能明白是從哪裡降來這無端的災禍，只趕緊拋下一切落荒而逃。你未曾從這惡戲裡獲得丁點快感，然而心中莫名的愁悶卻忽然有了投射的對象。你完全懂得蜘蛛的心境，你們同島合命，你不禁對躲在邊上驚魂未定的牠寄予最深切的同情。

夏天來得好早又好長，這又是個密雲不雨的悶熱夕暮。

你忽然又瞧見黑板樹上那兩個圓洞，幽幽杳杳，像是安然醞釀著什麼，觸手可及似的。但直到下一根菸燒完，也沒有什麼東西從裡面探出頭來。