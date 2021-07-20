十七年前，如果有人對我說：「你到了美國 後，將會以下廚為樂。」我一定以為對方是在開玩笑。到美國不是樂山樂水樂藍天白雲樂新鮮空氣麼？怎麼可能樂下廚呢？況且我又沒有廚藝，我上面有兩個姊姊，爸媽又都擅長燒菜，我打小除了擇菜、洗菜、揉揉饅頭、擀擀餃子皮外，根本沒掌過勺。長大後下鄉到農場、讀大學也都是吃食堂，怎麼可能會以下廚為樂呢？

然而，生活自有它的劇本，由不得我不跟著演。

來美國之前，我一直以為英語是我將要面臨的最大難題，來美國後才發現，我的難題除了英語還有吃飯。有人可能會說，吃飯還不容易，想吃什麼自己做就是了，實在不行去外面吃，再怎麼著，也不會讓吃飯給難死。話雖這麼說，但是假如你像我一樣是嫁給美國人的話，你就知道一個吃中國 飯長大的和一個吃美國飯長大的，要在一個鍋裡吃飯有多難了。

剛到美國的時候，我也是嫁雞隨雞地跟著洋老公吃熱狗、烤肉、漢堡、三明治、披薩、義大利 麵、沙拉、土豆泥。可吃了一段時間之後，我的「中國胃」不幹了，開始想念麵條包子油條豆漿蘿蔔白菜米飯稀飯饅頭餃子酸辣土豆絲……。於是我就煮了一鍋大米湯，可老公不喝；炒番茄雞蛋，老公也不嘗；做撈麵條，老公更是看都不看。愁得我不知道該怎麼辦，要麼我跟著他繼續吃洋餐，要麼培養他跟我吃中餐，不行的話，就只能每頓做兩樣飯。也是老天爺開眼，讓我得知二十英里外有一間中國超市，於是我就讓洋老公帶我去買材料。回來後我包了韭菜餡餃子讓他嘗嘗，結果他不但吃了，還一個勁兒地說好吃。由是我才恍然大悟：他不是不愛吃中餐，是我做的中餐不好吃。可怎麼才能做得好吃呢？除了幾個家常菜，別的我也不會呀，怎麼辦？

人，都是被逼出來的。著名鋼琴家朗朗，小時候被父親逼著練琴，被逼到想自殺；被譽為華語流行樂壇領軍人物之一的周杰倫，說自己如今的音樂成就，就是當年媽媽用藤條打出來的。而我，雖然沒有他們的成就，可是在學習廚藝這件事情上，我和他們一樣，也是被逼出來的。

但是該從哪裡學起呢？總不能從中國的八大菜系學起吧？有些菜，像紅燒乳鴿什麼的，也買不到食材啊。更何況有些菜我都沒聽說過，做出來老公不一定肯吃啊。於是我想到了中餐館的那些招牌菜：蒙古牛肉、宮保雞丁、甜酸肉，然後我就上網找菜譜，按照菜譜到超市買來食材和調料，再依葫蘆畫瓢照著菜譜做，做好後讓洋老公嘗嘗怎麼樣，沒想到居然得到了洋老公的認可。然後我趁熱打鐵，學做韭菜盒子，告訴他這是「中國披薩」。他一聽是「中國披薩」頓時就來了興趣。我又做炸醬麵，說是「中國的義大利麵」；做京醬肉絲，說是「中國的墨西哥捲餅」；做紅燒肉時我又大膽「改革」了一下，把土豆放進去一起燒，來個土豆配紅燒肉的「中西合璧」。經過我的一番「刻苦」學習和實踐，沒過多久，我們家就過上了一周五天吃中餐的幸福日子。

最讓我驕傲的是，在學習廚藝的過程中，我還「創造」了一個拿手菜：煎餃。別人的煎餃煎的都是水煮餃子，而我的煎餃，煎的是用鍋貼皮包的，然後上籠蒸熟的餃子。它最大的優點就是皮不會破，吃起來特別筋道特別香。不僅征服了洋老公的胃，也征服了洋老公的家人和朋友。每次聚會，我帶去的煎餃都被一掃而光。大女兒說，我的煎餃比餐館的還好吃。姊姊的外孫女吃過之後到學校向同學炫耀，說她有一個中國奶奶，餃子做得可好吃了。小女婿把我做的煎餃帶給同事吃，不等放進微波爐裡加熱，就被吃光了。我聽說之後，心裡那個樂喲，就如歌星在台上唱完歌，聽到台下響起雷鳴般的掌聲。

如今，我的「大廚」名聲已「響徹」洋老公的朋友圈，而我，也常常為做出一頓好飯而竊喜不已。去年大年初一，我們請先生的四位朋友來家裡過年，我張羅了七菜一湯，讓他們在享受一桌「正宗」的中國美食同時，順帶也讓他們過了一個難忘的中國年。遺憾的是，從那之後，由於疫情的緣故，就再也沒有聚會過。現在，我只盼著2022年春節早點到來，好讓我再一展廚藝，和朋友家人過一個平平安安、歡歡喜喜的中國年。（寄自加州）