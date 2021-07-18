能活、敢愛、求知、追夢

黛安／圖

現代人對於「快樂與否」似乎有一種業績壓力，若無高品質的快樂，就會心中不安。假如活得不快樂，彷彿是落入了「人生失敗組」，很難向家人朋友交代。

快樂是一門哲學，它甚至也是一門科學。美國 各大學心理系，包括西部的加州大學 、史丹福大學，東部的哈佛大學、耶魯大學，都開設「快樂科學」（Science of Happiness）課程，並且成為學生們秒殺搶修的最熱門課程。坊間流傳的暢銷書，快樂也是重要的賣點。

從科學角度來看，人體大腦中真的有一種「快樂激素」，它的功能不在產生快樂，而在傳遞快樂。當一個人從事特定行為時，大腦神經中樞會分泌出一種「獎勵激素」，學名為「多巴胺」（Dopamine），使人感受到快樂信息。如果多巴胺不足，會令人憂鬱沮喪。多巴胺過盛，則導致興奮過度，並且會上癮。

快樂有不同種類和程度，影響快樂的因素也很多，如美貌、健康、智慧、財富、人緣、品德。大環境也會影響人的情緒，如季節氣候、交通狀况、社會治安等。

能活

人生最大樂事，每人不同，每個時代也不同。當世界面臨危機，如戰亂、天災、疾病時，能活下去就是最大快樂。因此才說「久旱逢甘霖」、「家書抵萬金」、「無病一身輕」。人生第一樂事就是「能活」。人生在世，不僅要「活下去」，還要有「活動」、有「活力」，活得才有價值意義。

我的少年時代，是個活力充沛的年代，人們整天跳迪斯可舞、騎機械牛、到海邊衝浪，街上到處是跑步的人群。暢銷歌曲排行榜上，第一名是Bee Gees樂團的迪斯可名曲〈活下去〉（Staying Alive）。當時快樂隨處可見，黃色圓形「微笑臉」也應運風行。

既然能活，就要好好活，「人生得意須盡歡，莫使金樽空對月」，對許多人來說，「享受人生」就是最大樂事；美食、旅遊、豪宅、名牌，滿足食衣住行四大需要，各有其樂。美國的促銷廣告上說：「活一下吧！」（Live a Little!）人生幾何？不妨及時行樂，瀟灑走一回。

為了活出自己，喜愛競爭的人以比賽為樂，各種球賽、賭戲應運而生。喜愛刺激的人，以冒險為樂，攀爬高山、潛游深海、滑翔跳傘，挑戰體能極限。

但當危機出現時，「能活」就變成了奢侈品，「劫後餘生」成為每個人的主要夢想。只要能無災無難、無病無痛、無憂無慮地過日子，就是天下最大樂事。在此時，若不能樂其所「有」，那就要樂其所「無」。

每年感恩節就想起一句名言：「如無法為你所擁有的而感恩，那麼就為你所沒有的而感恩吧！」（If you can’t be thankful for what you have, then be thankful for what you don’t have.）

敢愛

除了生存，人生最大樂事首推「愛情」。愛情是人類感性的昇華，每人都要「為愛而活」，無論「愛」或「被愛」，都其樂融融、其樂無窮。

「問世間情為何物，直教人生死相許？」世人很難了解愛情的魅力。愛情是一種物理化學實驗，《紅樓夢》上說：「男人是土，女人是水。」揉合在一起就化為「泥」。到後來，「我泥中有妳，妳泥中有我。」我不再是我，妳也不再是妳。

愛情需要承諾保證。情人要把「我愛你」隨時掛在嘴邊，甚至信誓旦旦：「海枯石爛，此情不渝」。愛不需要說「謝謝」，也不需要說「抱歉」。情人之間，與其說「對不起」，不如說「我愛妳」。

愛情如水壩，能啓動很大能量。它是文學、音樂、藝術創意靈感的泉源，也能使人痛改前非、努力奮鬥、犧牲奉獻，成為改變人生或歷史的關鍵。

愛情雖會令人快樂，卻也是一把「兩面刃」。愛情會使人魂牽夢縈、意亂情迷。《詩經》云：「窈窕淑女，君子好逑。……求之不得，寤寐思服，悠哉悠哉，輾轉反側。」萬一情海生波，更是樂極生悲。為情所困會嚴重影響學業、事業、生活，因此有人主張「愛情只是一道甜點」，不能看得太認真。

愛情也是一條「雙向道」，愛與被愛，缺一不可。戀愛中人，必須懂得惜福知足，不必去問：「愛與被愛，究竟哪樣比較幸福？」到了情人節，也有一句名言：「若不能有其所愛，那就該愛其所有。」（If you can’t be with the one you love, then love the one you are with.)

在愛情世界裡，施比受更有福。情場如戰場，人稍微不小心，就會成為「愛情的俘虜」。在此奉勸情場上捉到俘虜的人，要哀矜勿喜，謹守《日內瓦公約》，善待俘虜，別只顧盡情享受被愛的滋味，而忘了去愛對方，否則年深日久地累積不滿的能量，終究也會爆發。

一個人既然「能活」就要「敢愛」。縱然愛情路上充滿挑戰和荊棘，也要勇往直前、義無反顧。因為「不入虎穴，焉得虎子」，人一生必定要轟轟烈烈地好好談一場戀愛，這輩子才算沒有白活。

追夢

人生還有一大樂事，就是「追夢」，實現夢想，其樂無比。

每人的夢想的格局大小不同，各異其趣。懷有高尚情操、偉大抱負的人，會夢想隻手力挽狂瀾、拯救世界。因此有人終身最大樂事，不是生存，不是愛情，而是「革命」。

匈牙利愛國詩人裴多菲說：「生命誠可貴，愛情價更高；若為自由故，兩者皆可拋。」林覺民的〈與妻訣別書〉中說：「吾充吾愛汝之心，助天下人愛其所愛。」孫中山少年時，「非談革命則無以為歡」。文天祥〈正氣歌〉曰：「鼎鑊甘如飴，求之不可得。」

現代人的革命熱情大不如前人，取而代之是種「創業」的狂熱。同樣是前仆後繼、視死如歸，懷著「不成功，便成仁」的決心和毅力。許多創業家在夜闌人靜的時候，瞻前顧後，感慨萬千，心中就想起孫中山的遺志：「革命尚未成功，同志仍須努力。」

每人成長過程中，都有一些引以為傲的重要里程碑，如聯考放榜、比賽得獎、學校畢業、職場突破、公司上市等，感覺快樂萬分，值得日後懷念。

雖說「好漢不提當年勇」，但事過境遷之後，對當時奮鬥中的酸甜苦辣、點點滴滴的珍貴回憶，難免會回味再三，沾沾自喜。

唐代詩人羅隱有首〈題新榜〉詩，他看到考生放榜，懷念起自己當年「金榜題名時」的樂趣：「黃土原邊狡兔肥，犬如流電馬如飛。灞陵老將無功業，猶憶當時夜獵歸。」

求知

我的人生最大樂事，除了追求「生存、愛情、夢想」之外，還包括追求「知識」。「求知」經常使我興奮上癮，有時幾乎達到手舞足蹈的地步。

《論語》第一篇〈學而篇〉就說：「學而時習之，不亦說（悅）乎？」可見「吾道不孤」，書癲自古有之。

小時候，我最喜歡到祖父的書房，在他的藏書中尋寶。書房牆上掛著一幅他所撰寫的座右銘：「忙裡偷閒喜讀書」。求學時代，我的書桌正前方牆上，張貼著我自己寫的座右銘：「在我胸中跳動的是一顆求知的心」。

我一直深信：每人在「求生、尋愛、追夢」的路途中，都需要先做好許多準備工作。首先要偵測、搜尋、擷取各種知識技能，其次要培養面對各種路況的心態和風度。

「求知」除了有用，更重要的是有趣。「求生、尋愛、追夢」並非人人都能成功，如果遍讀群書，不必等到自己親身作體驗，就能穿越時空去分享古今中外許多其他人「求生、尋愛、追夢」所獲得的無限樂趣。

讀《魯賓遜漂流記》，我就感受到人在面臨絕境時所展現的強韌生命力。再反觀自己目前所遭遇的這一點困難，又算得了什麼呢？

有關愛情，無須等到自己「以身試愛」，只要讀了《亂世佳人》、《紅樓夢》、《埃及艷后》和《窗外》等小說 ，對於「什麼是真愛」，大概就會有些基本概念。而在看遍各種愛情浪漫小說之後，除了陶醉於那些動人心弦、感人肺腑的綿綿情意，和那些教人心碎、令人扼腕的無限惆悵之外，心中似乎也能大徹大悟，了解到「愛情的真諦」，看破了「愛情的癡迷」。

而閱讀了《水滸傳》、《三國演義》、《基督山恩仇記》、《楚留香傳奇》之後，對世界上的種種不公平，大概就心裡有數。

「能活、敢愛、求知、追夢」是人生四大樂事。人生在世，要做個「無可救藥的樂觀主義者」，為自己留下一些樂趣、一些浪漫、一些領悟、一些收穫、一些懷念的回憶，才算是不虛此行。（寄自加州）