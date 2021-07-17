美國 這兩個月來，發生了多起槍擊 事件，在我住的加州，三天就發生了二十七起，多麼可怕的數字。單單91號高速公路上，就有一人在短短兩天內向其他車輛射擊了十幾槍；405號高速公路上一個六歲的男孩在母親送他去幼稚園的途中被槍殺，凶嫌之一還是華人女性。其他如超市、健身房……多起槍擊事件，不勝枚舉。

槍擊事件這麼多，但官方所報的數字絕對少於實際的數字，因為至少我被槍擊了兩槍的那次就不在官方的數字之中。

和大家一樣，「不會輪到我。」也是我的心態，不料，真輪到我了。

一個多星期前，我獨自一人駕車，在一家超市購物後回家的途中，那是條來回共有四線的雙線道，我走右邊的一條，前面沒有車子，在距離十字路口大約五、六十呎時，綠燈變成了黃燈，於是我減速，正好在黃燈變成紅燈時在路口停下。

突然，我聽到「砰！砰！」兩個響聲，正在這時，一輛小型皮卡（Pickup Truck）從我左邊的那條線上飛馳而過，他是在已完全變成紅燈的情形下闖過去的。

那「砰！砰！」兩個響聲，像爆竹，又像輪胎爆破，正當我在想那是什麼聲音時，左邊一輛車在我旁邊停下，駕駛是個少數族裔的男性，他把車窗搖下，指著前面那輛車對我說：「Get him！Get him！」（捉住他！捉住他！）這才使我想到，那兩個響聲是槍聲，他正在那輛皮卡之後，所以看得到對方是對著我開槍的。

但這時我們的前面仍是紅燈，而那輛皮卡早已在幾百呎之外，如何捉住他？再說，捉住了他又能怎樣？當他發現兩槍沒打中我，可能正好再補給我兩槍呢！

變回綠燈後，我慢慢停到右側路邊，下車察看車子，車也沒有任何損傷。這麼近的距離，沒擊中人也沒擊中車，我感到幸運，但也覺得奇怪，我想這有兩個可能：一是他並不是對我開槍，而是朝我的方向對空開了兩槍；二是可能因為他一人既要開車又要開槍，而且他的速度太快，匆促之下，所以子彈就打飛了。

如果他是對我開槍，是什麼原因呢？令我不解，因為我不但沒有惹到他，和他在不同的線道上，完全沒有影響到他。若說是族裔仇恨，但他在我的後面，距離並不是很近，我戴著口罩和太陽眼鏡，他應該看不出我的族裔。唯一的解釋，就是無緣無故的隨機開槍了。

我在想是不是要報案，但除了知道那是一輛灰色皮卡之外，其餘資料全無，廠牌、廠商、牌照號碼全不知道，甚至連開車是男是女，車上幾人都不知道，如何報案？尤其，在佛洛伊德被殺、黑命貴等一連串事件後，警察 受到裁員，經費被削減，以及偷竊九百五十元以下無罪、沒有使人受傷的搶劫也不得拘押等等政策，大大傷了警察的士氣。即使我報案，由於已沒有現行犯，警察會不會受理呢？受理了，又不知要等多久警察才會來。來了之後，還要經過冗長的敘述、筆錄，最後又不知會有什麼結果，而且我車上又有許多冷凍食物和肉類，於是我沒有報案。

事後想起來，不報案可能會被人認為有助長暴力之嫌，且有阿Q心態。但當時我沒有想到這麼多，想到的只是：沒有被打中，幸運地逃過一劫，趕緊回家。

這件事之後我也沒有對任何朋友和家人說，免得他們為我擔心。我更怕的是，妻和女兒以後會更不許我出門了。

隨機槍擊事件可說是美國的一項特有產物，而發生在高速公路上的比例又特別多，原因是「路怒症」（Road rage）。一個六歲的男孩被槍殺就是因為開車的母親比了一個中指的緣故。因此我現在開車，儘量不超速，從不搶道，別人要超車或換道，我一定減速相讓，心平氣和，畢竟保命要緊。為了一個手勢、瞪一下眼，或是按一聲喇叭而惹來殺身之禍，不值得的。

美國的法律人民可以擁槍，在街上和公路上的美國人，尤其是男性，百分之七十以上都是身上或車上有槍的。而美國罹患精神病的人又特別多，像91號高速公路上那個嫌犯無緣無故對其他車輛隨機十幾次射擊，就是典型的例子。尤其近日來，之前因疫情將這些精神上有問題的人的情緒壓抑了一年多，現在疫情略微舒緩，他們便正好將所有鬱悶的情緒全發洩出來。因此現在出門在外，就好似有不定時炸彈隨時在我們的身邊，令人不得不緊張。

瘟疫大流行使人們一年多無法出門，生活在染疫的恐懼之中，但槍擊案的可怕絕不遜於瘟疫，所以在這段期間，只好還是儘可能減少出門了。（寄自加州）