朴醫師的BB.Call

那個年代，醫院裡的員工們依然依賴著BB.Call。黑色的塑膠小盒子扣在腰際，燈光一閃一閃，嗶嗶作響，年輕的住院醫師立刻腎上腺素激發，衝到最近的電話，處理著大大小小的瑣事。

後來BB.Call開發了顯示短訊的功能。住院醫師可以不用回電便得知來訊，省了許多時間。小小的黑盒子也別有用途，在那個沒有智慧型手機 的年代，成了繁忙的住院醫師生涯裡，彼此分享幼稚的笑話、打情罵俏的工具。

她當時剛搬到這個城市，來到了第一志願的外科醫院。人生地不熟，許多事情還來不及學習，便一頭栽進住院醫師生涯。外頭豔陽高照、四季如夏，她卻沒有時間享受，黑夜白天顛倒地過，工作之餘，只是睡覺。

住院醫師的生活如此單調，大家只好在工作中找樂子。醫院裡，一堆蠢蠢欲動的工作狂，裡頭不缺大頭症、強迫症和自戀症，這時如果再加幾個帥哥美女，馬上變成肥皂劇的攝影棚，千篇一律枯燥的工作突然充滿著戲劇化的可能性。

這一天，一群女生嘰嘰喳喳、八卦 著小道消息，哄鬧成一團時，朴醫師出現了，病房的氣氛突然凝固，像流星在夜空中劃過，大家屏氣凝神地凝視他。

朴醫師是新來的神經外科副教授，一副輕鬆的神情，和其他外科醫師繃得死死的粗線條完全不同。他和藹地交代了手術後的細節，感謝當晚值班的住院醫生們照顧他的病人。

女醫師們爭先恐後地將責任攬在身上。朴醫師離開後，大家癱坐在椅子上。剛才好像皇上駕到，一群妃子爭獻殷勤，就怕他看不上眼。

時間久了，朴醫師的地位昇華得更崇高，他好像也感受到了這種無形的電波，不知不覺中，他吸收了這些能量，變成了另一種男人。

事情是這樣發生的。透過副教授和住院醫師之間禮貌的互動，他們漸漸熟了。後來，朴醫師甚至會說些俏皮話，讓她開心。之後，他會指定她去照顧他的病人，甚至處理一些不是她份內的事。BB.Call簡訊裡，他用溫柔的口氣暗示，還是她細心能幹，他自己的住院醫師都是一群不中用的東西。受到朴醫師的誇獎，她沾沾自喜，覺得很榮幸，因此照顧他的病人時，格外賣力。

BB.Call不時傳來朴醫師的簡訊，都是請她幫些瑣事。若是在她能力範圍內，她也不推辭，反正就是幫忙嘛。她知道朴醫師有個漂亮太太，生了三個孩子，想必繁忙的工作之外，他在家裡也沒閒著，真是辛苦。

直到一天，她和同伴在醫院餐廳的花園吃中飯時，BB.Call又響了。她看著上頭的簡訊，心跳加速。露骨的內容，讓她不知所措。她抬頭掃視著餐廳，沒有看到朴醫師的身影。她心裡突然覺得這個男人挺幼稚的。

簡訊繼續傳來，充滿著種種曖昧的暗示。她內心很不自在，混雜著許多前所未有的感受。她沒有理他，陸續而來的簡訊終於停了。

不久後，她轉到了另一家醫院，再也沒有見過朴醫師。

她後來想到這件事，想到了#MeToo。她忍不住想，自己在看那些簡訊時，其他女住院醫師們的BB.Call也響了，不知其中是不是也有來自朴醫師的？（寄自加州 ）