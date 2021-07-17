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等待曙光

蘇彩菁
猶他州南部沙漠中等待曙光。（蘇彩菁．圖片提供）
猶他州南部沙漠中等待曙光。（蘇彩菁．圖片提供）

面對病毒的死亡威脅，加上失去親友的傷痛，大家鬱悶地近乎窒息。一年多後終於解封，我們立刻飛到猶他州南部沙漠中。

清晨四時，大地寂靜，天色昏暗，駕著吉普車駛離了公路，往荒野奔去。車子在深坑及丘陵中，如雲霄飛車般奔馳，崎嶇難行的道路，考驗著我們的耐力。前進半小時後，已不見前路，我們開始下車步行。

迎面而來的是一望無際的孤煙大漠，踏著乾裂的砂石地。大地無語，只有呼嘯的風聲，訴說著它的故事。

三億年前這片荒漠曾為一片汪洋，幾百萬年後，海已枯，石已爛。剩下沉殿的礦物鹽層，與空氣和水中渣滓結合、擠壓，造就了此地高山深谷和荒涼鹽灘的特殊地貌。

我們吃力地攀上山丘，眼前岩石峭壁綿延不絕，有五彩斑斕的圓椎桶型，有尖錐型直衝雲霄，亦有層層疊疊如波浪起伏。各自述說著億萬年歲月的故事，見證了自然神奇的力量。

站在山頭，在遼闊的天地間，我如大漠中的塵沙，卑微而渺小。反思人類的自大、貪婪，恣意破壞自然生態，或許這次瘟疫是大自然的反撲，用無形的病毒把人類打得遍體鱗傷。

等候著，第一道曙光衝破了黑暗，太陽緩緩升起，照亮了大地。誠心祈求大自然的憐憫，賜予我們重生的力量。（寄自紐約

紐約 猶他州

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