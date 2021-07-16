雪地裡的熱可可（下）

米榭兒／圖

在抵達這個國度的前幾周，為著即將遠行拜訪久久見一次面的醫師。用儀器進行再一次探測之後，他說，不要緊，本來就要和這些和平共處，其實無病無痛也不叫人生嘛，自己出門在外要懂得適時放輕鬆。

但這個外出的冬天，所有物事彷彿都被擺放在適當的位置──唉，我還真找不出身體不安適的理由。只得又到醫者那兒報到。

你生活壓力大嗎？

是否容易焦躁不安？

是否常熬夜？

是否喝過多的茶和咖啡 ？

是否規律性地吃某種藥物？

在我以新面孔到過的每個診間裡，這一系列問題經常出現，像是走迷津時太過惶然無可避免會一直回到某個角落。只是這次換了語言，且這位女醫師說話的語氣相當溫柔。我說都沒有，以上問題答案皆為否定。她說，我們最好還是安排妳到專科那兒做檢查。

女醫師不知道的是，在與她見面之前，我從日常會話辭典和網路上嘗試熟悉一些名詞動詞形容詞，然後摸索著到底要如何說，如何對那些陌生的名詞動詞形容詞排列組合才能貼切拼湊出我所見到的這病症的真正樣貌。就在這時我看到那篇關於心痛的文章，說研究指出情緒的痛楚真會讓人感到胸口疼痛，還說光是感受他人的痛苦便可能讓人痛的知覺產生反應。

這讓我想著，在這些看似靜好的日子裡，我是不是吸入了太多人的疼痛而不自知？秋天開始，一個朋友的家人驟逝；另一個朋友因著一些疼痛離開情人可是又害怕帶來新的疼痛；還有一個朋友的前途茫茫有好多阻礙……，我在信件或者電話中聽著這些，沉默大於能說的。那些沉默，也許都沉入胸口的底部。

而我的疼痛，在日行性報備生活的時候也傳達給家人和幾個親近的朋友。接著，像是走進越來越深的冬天，開始需要好多好多的睡眠，幾乎羞於啟齒的時數。還是有人會告訴我散落在各地的細碎的悲劇，但我得避免他們入夢。還是踩踏著日常的行進步伐前進，一直有該讀的書、該寫的字、該說的話。只是容易疲倦，疲倦了就頭痛。

然後到了要上醫院報到的日子。醫院本身就像迷津，走在灰灰暗暗的長廊時，我暗自希望我不需要再回答某些問題。還好沒有，完全不微笑的檢驗人員用不帶半點溫度色彩的語氣向我說：「妳應該知道我們接下來會做些什麼，等一下冰涼的『果凍』擦在身上時希望你不會覺得不舒服。」她用的不是「膠」這個字，是說果凍。我在心裡輕輕笑了。她拿著探頭在我胸前移動，除了在儀器將發出的放大心跳聲之前通知我，整個過程不發一語。道別時，她對我說了這兒每個醫護人員都會說的話：保重。

得等報告出來才是見醫師的日子。這段期間下了場雪。而在某個有薄霜的周六上午，我傳了簡訊問候好久不見的愛爾莎。愛爾莎來自希臘，讓我最讚嘆的是她總能把陰雨天活得很藍天白雲的那套本事。愛爾莎說自己上吐下瀉了兩天，現在還躺在床上。

我抵達她家門口時，霜差不多都化了。愛爾莎還是笑笑地開門，看似還是一片藍天白雲，可是隨即平躺沙發，她說只有這樣她才能壓制嘔吐的感覺。而她的電腦擺放一側，她說除了睡覺時間外，她一直開著視訊螢幕和家人通話，除此以外她想不到什麼方法讓她感覺不那麼痛。

我說，若要你從一到十形容你的疼痛，你會說多少？

她說，其實是老毛病了，可這次不知道為什麼特別疼。

我說，必要時還是要看醫生。

她說，如果可以無霜無雪最好，這樣若真要看醫生也比較方便。

幾日後，我見了心臟科醫師，那也是個只有薄霜的日子。醫師極瘦極高，長腿叔叔一般的人物。在和他說上話以前，我在他診間外的椅子上坐著，看見幾次他開門拿病歷資料的嚴峻表情。但他以極冷靜的笑容迎接我，說：「旁邊有兩個見習生，希望這樣沒有問題。」

他看了報告，先用好冷靜的語氣說沒有立即性的危險，用聽診器認真聽了我的心跳，檢查頸部四肢。接著開始問問題：

你生活壓力大嗎？

是否容易焦躁不安？

是否常熬夜？

是否喝過多的茶和咖啡？

是否規律性地吃某種藥物？

然後我說，有時我覺得心臟快要跳出來，有時候覺得整個身體都在顫抖。你是說「心悸」？對。（我並非不知道這個字，我只是不確定你們所謂的心悸和我經歷的是否相同。）

我覺得我聽得見自己的心跳。

他說，像你這樣的人是如此，冬天的時候狀況也是比較多，要記得繼續監控。

他又說，不要讓病症對你的人生有太多限制，累的時候就休息，真的很不舒服就得吃藥，我們的身體總是在告訴我們許多事。

他說我們。彷彿好多人同時被裝在同一個身體裡。我知道他口中的「我們」只是用來鋪設通往人心的捷徑。而我想我應該把身體告訴我們的事都寫下。

搭巴士回程的路上，才四點鐘窗外便陰暗了。我想著要給一些人捎訊息，然後去探望愛爾莎，但得等雪停止。如果她一切都好，也許我會和她一起喝熱可可，那是她在冬日裡的最愛。也許會引來頭痛，但先暫且假設不會，這將是我第一次真正在雪天裡嘗到熱可可。（下）（寄自倫敦 ）