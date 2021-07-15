人生入暮年，回首來時路，快樂的事屈指可數。學生時代，成天埋首讀書，只有考試得名、比賽得獎、考上中學大學，辛苦努力終有成果，才稍微感到一點快樂。畢業後整天為了五斗米折腰、打轉，工作不是自己的興趣，只是賺錢糊口的工具罷了。生活中不再有舞台、掌聲和獎牌，也就再沒有什麼令我快樂的事了。

直至幾年前從職場退休，每天有大把的時間觀察天空雲彩的變化和四處花草的生長消亡。發現每一朵花的設計，無論大小顏色，都是那麼精巧細緻；而每棵樹每朵花，都各自按照造物主的設計，定時生長和凋亡。甚至同一枝子上的花，也不是同時開放── 有的還只是含苞待放，有的正恣意奔放，而有的卻已黯然凋謝了。那些凋謝的花會與別朵花比較而自怨自憐嗎？

我駐足於那些花前許久，想起英國詩人威廉 ．布萊克在〈Auguries of Innocence〉（天真的預言）一詩所說的：「一沙一世界∕一花一天堂∕無限掌中置∕刹那成永恆」。從一朵花可以看到一個天堂，看到上帝的奇妙設計。何況每個人的一生，不也都有創造主的安排嗎？活出自己生命的意義，就是最重要也是最快樂的事了，無須冀望別人的讚美與掌聲。

現在欣賞大自然不再是走馬看花，而是享受一場場心靈盛宴。從每一朵花的名字，看到了人們豐富的想像力，增添許多樂趣。例如從小常常看到的牽牛花（喇叭花），以為它們隨時都雀躍地吹著喇叭。其實不然，它們的生命很短暫，只在早晨開放，中午就凋謝了。所以有種說法是，因它們開花的時候天上還有晨星，正好對應著天上的牽牛星，因此被稱為「牽牛花」。它們的英文名字是Morning glory，日文名字是「朝顏」，就比較雅致淒美了。

夏天到了，到處都可以看到三色堇（蝴蝶花）的身影。我本來也只不過覺得它們有些特別，幾朵花瓣大小、顏色及圖案都不盡相同。原來它們在不同文化中的名字，也都饒有趣味。例如，在德文中，它們叫「小繼母」，五個花瓣裡，中間兩個跟最下面的那片比較像，似乎是親生的母女，而最上面的兩個花瓣，則跟這三片長得不同，若即若離地飄在上方，像是繼女，所以這花稱作「小繼母」。俄國 人則給它起個名字叫「伊萬和瑪麗亞」（Ivan and Maria），傳說中，伊萬和瑪麗亞是一對失散多年的親兄妹，他們並不知道。後來兩人相逢而一見鍾情，並結為夫妻。當得知他們的身世後，兩人痛苦萬分，但又不願再承受分離的痛苦，於是兩人變成一朵雙色花。一位住在俄國的以色列詩人則根據舊約聖經大衛的兒女，一對同父異母的兄妹Amnon and Tamar，給這種花取了希伯來名。

知道這些花名的由來之後，站在花前，不再只是欣賞她們的美麗芬芳，還彷彿看著一個個活生生的人物，訴說著淒美動人的古老故事。一花一天堂，豈非人生一樂也？（寄自紐約 ）