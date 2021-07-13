其實我知道，病是怎麼來的。

叔本華說：「沒有一種行動、思想和疾病，不是自願的。」

如果在剛生病時聽到這話，我一定會感到憤怒，然而，我罹癌已經八年了，第四年還復發過一次，現在的我已經願意承認了——這話似乎是對的。

但絕不是像他人指出的那樣簡單的因果：吃肉或吃素，導致生病；沒生小孩、母愛過剩，所以得了乳癌……不是這樣，癥結不是「錯」，而是「自願」，就像我們必定是自願來到這世界一樣的——我必定曾呼求過這場病。

儘管最初我呼求的可能是「徹底的休息」，或者「安靜的幸福」，但是我怎麼樣也想不到，願望竟是以這副模樣實現了。

大約八、九年前，我第一次從鏡子裡看見乳房上的腫塊，當時的心情不完全是憂傷和驚恐，事實上在那第一瞬間，從我心裡蹦出來的一句話是：「終於！」

終於，我一直渴望得到的安靜與休息，得到了具體的辦法。

我拖延著，直至乳頭已開始分泌出暗色的液體，腫塊也愈來愈明顯了，我仍不願就醫。誰知拖了一年多以後，患部開始疼痛不堪，我終於感到驚慌了，要知道有些人就是如此的——儘管不怕死，卻怕痛。

我詢問罹癌的朋友，她回答：「乳癌不會痛啊！」儘管如此，我還是知道自己肯定是罹癌了，不會有錯的。

只是沒想到，最後我竟痛到無法成眠，吃了安眠藥之後則是半夜痛醒，不得已只好就醫了。我在離家最近的醫院，隨便找了一位年輕的女醫師看診。我想她應該第一時間就明白了一切，她用最快的速度親自做完所有的檢查，且吩咐護士將我的抽取液送急件。

我的醫生朋友還有護理師的妹妹都說，我應該是命不該絕，因為乳癌幾乎都不會痛，也可能是因為纖維囊腫造成的疼痛，讓我不得不就醫，可以說是求死不得，硬被拉回了人間。