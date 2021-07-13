我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

完全接種不過半 州民染疫多2倍…5熱點州病歿恐劇增

台本土確診增28例、6死 滿18歲可登記疫苗

其實我知道

隱匿

其實我知道，病是怎麼來的。

叔本華說：「沒有一種行動、思想和疾病，不是自願的。」

如果在剛生病時聽到這話，我一定會感到憤怒，然而，我罹癌已經八年了，第四年還復發過一次，現在的我已經願意承認了——這話似乎是對的。

但絕不是像他人指出的那樣簡單的因果：吃肉或吃素，導致生病；沒生小孩、母愛過剩，所以得了乳癌……不是這樣，癥結不是「錯」，而是「自願」，就像我們必定是自願來到這世界一樣的——我必定曾呼求過這場病。

儘管最初我呼求的可能是「徹底的休息」，或者「安靜的幸福」，但是我怎麼樣也想不到，願望竟是以這副模樣實現了。

大約八、九年前，我第一次從鏡子裡看見乳房上的腫塊，當時的心情不完全是憂傷和驚恐，事實上在那第一瞬間，從我心裡蹦出來的一句話是：「終於！」

終於，我一直渴望得到的安靜與休息，得到了具體的辦法。

我拖延著，直至乳頭已開始分泌出暗色的液體，腫塊也愈來愈明顯了，我仍不願就醫。誰知拖了一年多以後，患部開始疼痛不堪，我終於感到驚慌了，要知道有些人就是如此的——儘管不怕死，卻怕痛。

我詢問罹癌的朋友，她回答：「乳癌不會痛啊！」儘管如此，我還是知道自己肯定是罹癌了，不會有錯的。

只是沒想到，最後我竟痛到無法成眠，吃了安眠藥之後則是半夜痛醒，不得已只好就醫了。我在離家最近的醫院，隨便找了一位年輕的女醫師看診。我想她應該第一時間就明白了一切，她用最快的速度親自做完所有的檢查，且吩咐護士將我的抽取液送急件。

我的醫生朋友還有護理師的妹妹都說，我應該是命不該絕，因為乳癌幾乎都不會痛，也可能是因為纖維囊腫造成的疼痛，讓我不得不就醫，可以說是求死不得，硬被拉回了人間。

上一則

姨爹來自法蘭西（全文完）

下一則

甘為孺子牛

延伸閱讀

胡錦罹癌吃藥…打疫苗臉書報喜

胡錦罹癌吃藥…打疫苗臉書報喜
男子吞嚥困難拖了半年…檢查發現竟罹癌

男子吞嚥困難拖了半年…檢查發現竟罹癌
二度罹癌能不能打疫苗？胡錦、顧安生打莫德納過關

二度罹癌能不能打疫苗？胡錦、顧安生打莫德納過關
AZ晚期乳癌藥Lynparza 早期患者也有效

AZ晚期乳癌藥Lynparza 早期患者也有效

熱門新聞

日本一名網友面試數十間公司全數失敗，憤而將這些公司的宣傳手冊撕碎後重新拼貼，重現世界名畫。 (擷自twitter)

面試全失敗 他撕「公司宣傳單」拼出梵谷名畫

2021-07-08 16:52
就讀金寧國中一年級的楊宸安是金門知名的小畫家，他的畫作有不少人搶著收藏。(圖：楊文斌提供)

金門天才小畫家楊宸安 國際名師也驚豔

2021-07-12 07:00
顏寧儀／圖

下屬變上司（中）

2021-07-06 03:00
連鎖披薩店加盟主49歲的吳旻融，每年自掏腰包捐20萬元台幣設立獎學金，幫助清寒學生。(記者林伯驊／攝影)

披薩店加盟主吳旻融家道中落 打工拚出數十家店

2021-07-09 22:00

病是怎麼來的

2021-07-07 03:01

半場的圓滿

2021-07-06 02:02

超人氣

更多 >
華郵：小金魚被棄湖放生變成巨無霸 釀成大麻煩

華郵：小金魚被棄湖放生變成巨無霸 釀成大麻煩
Delta變種蔓延 紐約多個華人集居區疫情反彈

Delta變種蔓延 紐約多個華人集居區疫情反彈
死亡直播…饒舌歌手遭人連開12槍 求救無聲臉部中彈亡

死亡直播…饒舌歌手遭人連開12槍 求救無聲臉部中彈亡
數據會說話…這10州新增確診少 疫苗接種率高

數據會說話…這10州新增確診少 疫苗接種率高
紐約西安名吃遭兩女醉鬼闖入鬧廚房 暫停營業清理

紐約西安名吃遭兩女醉鬼闖入鬧廚房 暫停營業清理