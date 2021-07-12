達姆／圖

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爸爸的弟弟，也是他們兄弟當中最小的一個，我們稱做「老叔」，是爸爸給帶出來的。爸幫助他在哈爾濱上了醫大的衛校，畢業又托同學在離老家不遠的阿城安排了工作。他在醫院做得很好，後來一直升到主任。老叔最喜歡跟爸說：「我這兒是第一站，能擋的都給你擋回去了，實在攔不住才去找你。」媽說老叔愛吹牛。

老叔和爸是幾個兄弟裡關係最親密的，來家裡自然也不把自己當外人，「平啊，趕快熬點兒大米粥，這一趟累壞了……」他喜歡這麼招呼姊姊。他的幾個孩子和我們關係也很近，困難時期，爸曾把大姊送他家住過一段日子。他的小兒子，大剛，腦瓜好使，但性子直又犟，比他的名字還犟。他小我兩歲，到了反叛的年齡老叔擔心他在當地學壞，就和爸商量能不能到北京 上學，畢竟北京環境好些，機會也多。爸二話不說就答應了。那時我剛去南方上大學，二姊也還未畢業，家裡剛剛清靜下來。那些年爸媽能供我們姊弟三個孩子上大學是光榮的，卻不是件容易的事。爸總對我們說：「你們必須讀書，讀好書，以後還要出國讀PHD，讀書可以改變一個人。」

我想他說這話是發自肺腑的。爸九歲的時候我爺爺奶奶就沒了，他一邊兒在富裕點兒的親戚家裡幫忙幹活兒，一邊兒上學讀書。他愛讀書，渴望知識，艱苦的生活從沒成為他刻苦讀書的阻力，相反的是動力。由於成績出色，爸十幾歲就讓縣裡師範請去做助教，直到解放大軍到來。校長聽說解放軍軍醫大學正在附近招生 ，就把消息告訴了爸，鼓勵他趕緊去報考。我曾聽爸提過，當年他連身像樣的衣服都沒有，要去報名了，褲子是前一天晚上姑姑用自己出嫁時的衣服給改的，長姊如母啊！爸一去就考上了。幾年學習，學業出色，大軍到瀋陽爸還沒畢業，就已經當起助教，畢了業直接留校，沒多久就被東北衛生部推薦到北京。應該說，爸的努力，爸的勇氣，對新知識、新思想的渴求，改變了他的人生，也改變了我們的人生。

大剛表弟在北京就住在我的房間裡（家裡又分了房，條件已大有改觀），在爸媽眼皮子底下。老叔跟爸說，全交給你了，該怎麼管就怎麼管，甭客氣。爸沒客氣，幾年裡沒少打表弟，包括跟他拍桌子生氣。多年後已成大老闆的表弟曾不止一次感嘆，要不是和爸在一起那「艱難」的幾年，他不會有今天。

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我大學畢了業，爸媽已經搬到北城新房子了，我還留在南城老宅。在我參加工作的第二年，我們收到了一封信，是我表哥寄來的，他是大爺家的老大，也是老家下一代主事兒的，有一個施工隊，常幫著照應家裡的兄弟。他信裡說，我二大爺的兒子從家裡出走了，可能到北京找我們來了。那孩子小時受過刺激，精神上有些問題，當初二大爺帶他來北京看過醫生，什麼也沒查出來。我只記得他和二大爺沒事就在床上一動不動坐著，一坐半天。我放學回來，也不知道怎麼招呼他們，就抱出一大摞《十月》、《當代》給他們看。當然，他不會看。

收到信後我們都有幾分不安，不知那孩子會不會來，北京變化這麼大，他找得到嗎？直到幾周後的一天早上，我正要去上班，忽然接到樓下居委會的電話：「有個叫花子在這兒轉悠，說找你爸，你看是不是你們家的，要不是我給趕走……」我一聽心裡咯噔一下，他果真來了！我趕快給媽打了電話，媽平靜地說，帶他過來吧。記得那天我有一個會，穿著西裝領帶到樓下接他時，看到他衣衫襤褸的樣子很不是滋味。我問他，還認識我嗎？我是你弟。他搖搖頭。我說，跟我上樓洗把臉吧，一會兒找你叔去。

我帶著他搭了車到媽媽那兒，就走了。下午不放心，開完會又回爸媽那兒。媽說讓他洗了澡，現在睡了。看樣子他真是累壞了，在火車站轉了這麼些天，真不知道怎麼過來的，居然還能找上門。晚上，爸回來，進屋就先去看他，坐在他床上，撫摸著他的頭，說：「到家了，就安心了，睡吧，什麼都甭怕。」

我想爸撫摸著他的那一刻，也一定觸碰到自己內心深處某個柔軟的地方。二大爺已經不在了，大爺、姑姑也是，他們幾兄弟姊妹裡，只剩下了爸和老叔。一代人啊！

還清楚記得爸爸他們一家上一次也是最後一次團聚的情景，是在唐山大地震 那年，當時文革已接近尾聲，爸剛剛走出幾年冤獄，幾個大爺和姑姑結伴來北京看他。那時我們還住在後海邊兒的部機關家屬大院裡，一座灰色的大筒子樓，兩間房，一間朝東一間朝北都不挨在一起。黑衣、黑褲、黑臉龐的大爺，有一頭又直又硬的花白短髮；姑姑腦後有和褲腳紮得一樣緊的髮髻；大家講著土氣而親切的東北話，家裡一下子熱鬧了。我興奮極了，鄰居阿姨逗我，來那麼多人高不高興？我說高興。大地震那晚，媽上夜班，我和姊睡一屋，爸和他的兄弟姊妹們擠一塊兒說話，他們有說不完的話。夜裡地動山搖，全樓的人都狼狽地跑出來了，唯獨他們幾個不動。我至今都好奇，他們那一份山崩於前而面不改色的凜然之氣是哪兒來的？或許是一種人生觀？人都會走的，如飛花、如落葉、如逝去的秋水……。

爸也是他們當中的一個，他從沒懷疑過，無論走到哪兒，無論什麼時候——倒楣落難時或者人生得意時都一樣。我想，爸和我們北京的家，在老家親戚們的心裡一定是一個可以依靠的主心骨，一個可以隨時停靠的港灣。

2002年爸去世，告別大廳裡擠滿了人，爸的老同學、老同事……還有很多是從老家來的，千里迢迢，只為再看爸一眼，送他一程。（下）（寄自加拿大）