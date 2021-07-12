從芒種到夏至這段時間，美西地區熱浪 一波波來襲，已經超過了兩星期。沙漠地區每日高溫 都在攝氏38度以上，某些地區甚至熱到攝氏48度。我每天只能躲在家中吹冷氣，直到日落才出門到巷口的信箱拿信。當腳踩地面，馬上一股熱氣由地底往上衝，人彷如置身於火爐。

6月24日午後，突然閃電雷鳴，一陣狂風驟雨，才幾分鐘，地面已是水流成河。半小時後，雨停了，水迅速消退，放晴後，地也乾了，好像未曾下過這場大雨。這景象，讓我想起蘇軾的〈定風坡〉：「莫聽穿林打葉聲，何妨吟嘯且徐行。竹杖芒鞋輕勝馬，誰怕？一蓑煙雨任平生。料峭春風吹酒醒，微冷，山頭斜照卻相迎。回首向來蕭瑟處，歸去，也無風雨也無晴。」

東坡先生寫這闕詞時，是在他被貶至黃州之後的第三年，他在小序中寫道：「三月七日，沙湖道中遇雨。雨具先去，同行皆狼狽，余獨不覺，已而遂晴，故作此。」才子仕途屢遭貶，理應滿腹牢騷，鬱抑寡歡，他卻心胸坦蕩蕩。大雨中，同行皆狼狽，獨他以輕鬆、豪邁之情笑傲人生，何妨吟嘯且徐行！回首向來蕭瑟處，也無風雨也無晴，不僅道出大自然瞬息萬變的微妙，也點出他歷經風霜，勝敗兩忘的豁達。

大雨後的夜空特別清朗，我臨睡前熄燈，但見月光透過窗簾照得滿室通明，索性打開窗簾，皎潔明月正穿透鄰居的大松樹，隱在松葉間。今天滿月，月亮又大又圓。這「空山新雨後，明月松間照」的美景，讓我睡意全消，馬上拎起相機來到後院，期望將這美麗夜景用鏡頭存留。此刻，我已忘卻熱浪，只感覺心靜自然涼。

唐朝王維的詩〈山居秋暝〉：「空山新雨後，天氣晚來秋。明月松間照，清泉石上流。竹喧歸浣女，蓮動下漁舟。隨意春芳歇，王孫自可留。」這首詩是王維晚年隱居輞川時所作。雨後的秋晚山景，宛如一幅畫卷，有明月照松林的平靜，亦有漁舟輕盪蓮葉的動感。其實我更喜歡「竹喧歸浣女」這個句子。傍晚，洗過衣服的女孩要回家，喧囂吵鬧的歡笑聲，如銀鈴般從竹林深處傳來。

小時候我曾經跟著外婆和舅媽到老家的小溪邊洗衣服。溪畔一片竹林，溪水旁的大石塊，能坐亦能當洗衣板。左鄰右舍的婦女不約而同地在清晨或傍晚來到溪邊，一邊手拿著木棍捶打衣服，一邊東家長西家短，整條小溪充滿歡笑聲。偶爾舅媽會拿一條手帕讓我洗，我站在清澈溪水中搓揉，心想著趕快幫忙舅媽把衣服洗好，這樣舅媽就能早點回去休息，我洗完手帕，還央求舅媽再給襪子讓我洗。想著能幫舅媽分勞，讓我快樂無比。竹喧歸浣女，是鄉居的日常生活，卻像一首快樂頌。這首秋詩不僅描繪詩人對山林的熱愛，亦處處洋溢著歡樂氣息，讓人跟著詩人腳步，置身於雨後的天地，感受到清新的心靈洗滌。

一場大雨，來去匆匆，卻是沙漠甘霖。雨，讓我想起兩位詩人，他們都淡泊名利，寄情於山水，詩人的豁達，讓我體會到人生的樂趣，亦可以從大自然中擷取，蟲鳴鳥叫，風聲雨聲，花開葉落，日月星辰，仔細品味，生活亦可多采多姿。天地浩瀚，湖海悠遠，若嘆世間煩瑣之事何其多，何妨吟嘯且徐行，此亦人生一樂也。（寄自內華達州 ）