達姆／圖

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父親出身貧寒，在家裡七個孩子當中排行老六，是老家屯子裡走出來的為數不多的人之一。尤其當他年紀輕輕就到了北京 ，給剛得了天下的新政府、中央政府工作，更一下子讓他成為遠近皆知的傳奇：老王家六小子在京城當官呐，咱們京城有人！

當然，有人就好辦事兒，京城還有什麼辦不了的呢？找我兄弟就行！去看看也行！大爺喜歡來。父親的大哥，他在老家是車把式，跑哈爾濱，跑佳木斯、張家口……不管是拉貨還是買馬從來都不在話下。上北京也是，秋收完了閒下來，他買張車票就走，再提幾斤新炸的豆油、新打的大米、蘑菇木耳之類的山貨……不過每次來，他還是換上他最好的衣服，一件黑呢的中山裝，一頂也是黑呢的幹部帽，儘管帽沿上老是粘著些灰塵。太陽把大爺的臉曬得和自己一樣紅，關外的風雪也在他的額前留下刀刻般的印記。在我的印象中，比那風雪還要堅硬凜冽的是他臉上的鬍渣兒，扎得我生疼。他喜歡拿鬍渣兒扎我。

大爺沒受過什麼教育，可走南闖北見過世面，頭腦特別開放，喜歡新鮮事兒，喜歡看城裡的喧囂繁華。每次來，他除了跟爸爸嘮嗑老家的東家長李家短，就是聊北京。白天他自己出門也不犯怵，一走一天。回來晚了，爸著急，他可不急，說，這麼大人還走丟了不成？那年大姊出國，大爺正好在，也去機場 送了，是北京新機場，回來一個勁兒地感嘆：「成先進了，人還沒到跟前，門就自己開了！」

除了大爺姑姑，不少來走動的其實是挺遠的、也就比八竿子近一點兒的親戚。他們來京走親探友是小，辦事是大——多半兒是看病——誰讓你老王家兄弟在這個系統裡奔前程呢？有時候一封信剛到，人也到了，措手不及，當然是住在我家裡。現在想起來難以想像，那時家裡就兩間房，本身仨孩子倆大人就挺擠的了，再來一家人住下，怎麼住？最不容易的當然是媽媽，吃飯睡覺都要她來安排，有些人一住十天半月，甚至幾個月。有的還得幫著買車票，近點兒的親戚再塞幾十塊錢……可是媽媽很少抱怨什麼。媽也是東北人，遼寧撫順，在旗，往上數，家裡也正經風光過，算是沾著皇親的大家。可媽沒享過「格格」的福，中落的家道在革命的大潮當中早已淪為一葉飄搖的扁舟，不翻就已經不錯了。媽早早就意識到這點，走出家門，上新式護士學校、自食其力。也是在那段時期認識在軍醫大當老師的父親，後來跟著他上北京，安家生子。爸有時甜蜜地回憶他們當年的婚禮，說是在部裡那間做會議室的、曾經的攝政王府前院大殿辦的呢。

我從沒見過姥爺姥姥，大姊說她有一點兒印象，她還小的時候他們來過一次北京。他們「成分」不好，困難時期相當困難，爸媽給他們寄過不少次錢、糧票、吃的，可他們卻很少收到過，後來幾乎是餓死的。

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我記憶裡只有一次看見媽媽對家裡來人不高興，那天她正提著壺開水往一盆衣服上澆。衣服是一個我稱作六大爺的遠房親戚的。我問媽，媽說衣服上發現了蝨子！聽爸爸說「老六」屬於村子裡那種遊手好閒的二流子。可既然大老遠來了，咱也不能怠慢人家。他喜歡喝酒，一天喝掉半瓶，見了爸的好酒更是開心。爸的好酒多是他每次出差時在當地慕名而買，或者老同學老朋友送的。爸喜歡藏酒，雖然他並不喝酒，或者說只小喝一點，藏酒更像是行為藝術。那會兒家裡沒酒櫃——本來也沒幾樣家具，都是結婚時公家借的——酒就放在兩個摞在一起的樟木箱上，下面墊著塑膠布，擺一排，西鳳、汾酒、竹葉青、茅台、四特、五糧液……我喜歡盯著它們看，多了一瓶會格外高興，也老問爸，八大名酒還差哪個啦？看著好不容易快湊齊了，「老六」 卻從天而降，三下五除二，他半瓶半瓶地喝，毫不謙虛毫不猶豫。那天他直著脖子管爸爸又要什麼，我氣不過就冒出一句：「你手伸得太長了！」爸笑而不語。那年我八歲。後來我聽見他跟媽說，小子語言發展驚人！他原本的專業是生理學。

父親常說，都是鄉親，都挺苦的，人沒事也不來，好不容易來一趟，咱能不幫一把嗎？可我們姊弟幾個卻沒爸媽這般大度，畢竟每次來人，我們的生活都會受到不小的影響。我們忙升學 ，忙考試，需要一個安靜的環境。再大一點了，我們還為媽媽抱不平。那些年作為老王家人，無論是作嫂子、弟妹、嬸嬸、大媽……媽真沒什麼讓人家可挑剔的。

我小學四年級那年，有一個在小興安嶺林場工作的遠房親戚來京看病，一家三口在家裡住了三個多月。那真是漫長難耐的三個月啊，大姊在京郊插隊不在家，我和二姊氣不過，趁爸媽不在，和幾個鄰居孩子一塊兒學電影裡的歌，唱：「打回老家去……」現在想起來真覺汗顏。特別是人家還帶著個三、四歲的孩子，那男孩兒極伶俐，叫小三兒。這個名字後來就成了他們家的代號，我們每次提起都說「小三兒家」。那幾年來的人太多了，每家都得有個簡稱才行，比如，鐵犁叔叔、胖叔叔、老六……小三兒家走後的好幾個春節，我們都會收到他們熱情洋溢的問候和包裹，包裹裡有好多山貨，有一次還包括一隻「飛龍」，東北四寶之一。媽不確定這麼長時間那隻鳥會不會壞了，說先煮煮看，可從鍋裡飛出來的那香味，真像一匹騰雲駕霧的飛龍呢，把人一下子帶上九霄！ （上）（寄自加拿大）