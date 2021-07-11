愛情是人類最複雜的情感，許多狀況無法用常理解釋。兩情相悅，中國 人稱之為「緣分」，西方人則說是「化學反應」，指兩人間微妙的「來電」，一種類似發燒的生理反應，身體裡的腎上腺素讓人「小鹿亂撞」，多巴胺使人「依戀不忘」，血清素令人猶如得相思病，苯基乙胺的分泌讓愛情變成時刻的思念，這些激素以一種侵略性的態勢，讓人變成不是原來的自己。所以說談戀愛是Falling in love，是掉進去的，其魔力雷霆萬鈞，一旦陷入難以自拔。不免讓人想到「直教人生死相許」的浪漫，也許只是身體一系列化學反應而已？

談戀愛時，女孩子喜歡問：「你喜歡我哪一點？」男士支支吾吾地答不上來。倒是孔子的弟子子夏對老師編的《詩經》領悟高，從中看出孔子喜歡的美女是「巧笑倩兮，美目盼兮」——有著黑白分明的大眼睛，帶著酒窩的笑臉。這點似乎和歌星高凌風一樣，他不是也唱著：「我可以不知道，你的名和姓。我不能不看見，你的大眼睛。」

被問到「你喜歡我哪一點？」有個男生壞壞地說：「我喜歡你的三點」，被罵了再改口說：「我喜歡你的溫柔體貼」、「笑起來特別可愛的樣子」、「撒嬌的時候」、「率真的個性」、「喜歡妳的腿」、「超性感的厚唇」、「肩膀的線條美得不得了」、「烏黑柔軟的秀髮」、「動人的歌聲」，更有說：「我看到你就會怦然心跳」或「喜歡一個人不需要理由」。對於有些女孩子來說，誇獎她哪怕是不存在的優點，也會讓她心花怒放。其實女孩並不是想從邏輯上得到答案，她只是需要更多的情話、更多的甜言蜜語。但也有很挑剔的女生會接著問：「那其他的部分你不喜歡嗎？」不管男生最後說出來是喜歡她哪一點，她還會冒出：「如果出現一個比我更好的人，那你就會喜歡上她？」這樣一來就沒完沒了，糾纏不清。有的女生會再加問一個難題：「在我之前，你愛過幾個人？」讓男方不知如何回答才好。

有一個朋友說，他不小心回答：「我好像想不出妳有什麼特別優點，但是我無法自持地愛上了你。」這樣的答案不知女方是否可以接受。電影 《阿甘正傳》裡女主角問阿甘：「你為什麼對我這麼好？」智商只有七十五的阿甘說：「妳是我的心上人」，還說了：「我很笨，但是我懂什麼是愛。」愛能改變很多東西，一個不基於任何理由的喜歡，應該也可以定義為「愛」。

民國才女林徽音長得漂亮又有才華，有很多人追求她，而她最後選擇了梁思成。婚前梁曾問：「我只問這一次，以後不會再問，為什麼是我？」林徽音的回答浪漫又經典：「答案很長，我會用一輩子時間來回答你。」這樣的回答傳為美麗佳話。

當化學成分不對時，表白就會碰到尷尬情景。一個男孩對某女孩表示好感，女孩反問他：「你喜歡我哪一點？」男孩一一列出，沒想到女孩接著說：「好，我改，全部改掉。」另一個悲摧的例子是男孩對喜歡的女孩說：「我那麼喜歡你，你就不能喜歡我一點嗎？」得到的回應竟然是：「我喜歡你離我遠一點。」（寄自加州 ）