穿過綠川鐵橋下的長巷，

窩在二樓的小閣樓裡，

聽著列車敲打柴可夫斯基，

談舊俄文學和存在主義。

十七歲的我們不知道，

樓下的鍾媽媽，

總是戴著老花眼鏡，

擁著一堆美國 二手衣，

縫縫補補，把舊衣賣出去。

●

我們也穿過美式軍大衣，

或許來自越戰某個戰場，

或者野戰的士兵。

鍾媽媽洗滌過又縫好釦子，

好讓我們放上一本新詩集，

帶去讀給喜歡的女孩聽。

她從不了解存在主義，

兀自讓我們在閣樓裡，

想像自己存在於他鄉異地。

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她也從來不了解，

波特 萊爾的一行詩。

她只是縫縫補補，

把生活的裂縫，

補成青春可以穿戴的上衣；

她總是叨叨絮絮，把家整理，

成一方可以庇護 的天地。

她只是默默，容許我們的叛逆，

彈吉他念詩，喝酒裝嬉皮。

●

直到有一天，我們都離去，

變成真正的異鄉人，

我們才驚覺，那些漂泊的詩句，

口袋裡的詩集，

閣樓上的杜斯陀也夫斯基，

都是我們幸運的庇蔭。

讓我們去遠方浪蕩的根柢，

是因為還有一個守候的母親，

浪子，才有家鄉可以歸去。

●

如今，我們也垂垂老矣，

嘗過愛情的背叛與甜蜜，

也承受過孩子的叛逆，

看他們度過青春的暴風雨。

我們從漂泊的浪子，

變成守候的父母親，

才明白當年的迷惘和追尋，

母親都知道，她只是靜靜看著，

像守候一棵小樹發芽。

●

我們也學會了等待，

在悠悠的深河裡。

看時間的石磨，

一夜一夜，

把青春的稻米磨成細細的粉漿，

讓歲月的大石壓出多餘的水分，

讓生命鑲印成一片金黃的葉子，

我們只能用殘陽的光，

照亮孩子的路。

●

那麼長的歲月之後，

我們終於學會縫縫補補，

把歲月拾掇，

把生命的裂縫，

補成可以庇護的家園。

在新的青春，新的追尋之前，

我們只能是守候的眼睛。

我們終於看見自己，

如同看見當年的母親。

後記：

友人鍾喬母親過世後，囑我可否在告別式上寫上幾句追念。於是想起青春時代，在鍾喬家閣樓上，我們共度的青春歲月。寫著寫著，想起當年的母親，承受著我的叛逆與追尋，以及我們1970年代存在主義的青春。