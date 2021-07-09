守候的母親
穿過綠川鐵橋下的長巷，
窩在二樓的小閣樓裡，
聽著列車敲打柴可夫斯基，
談舊俄文學和存在主義。
十七歲的我們不知道，
樓下的鍾媽媽，
總是戴著老花眼鏡，
擁著一堆美國二手衣，
縫縫補補，把舊衣賣出去。
●
我們也穿過美式軍大衣，
或許來自越戰某個戰場，
或者野戰的士兵。
鍾媽媽洗滌過又縫好釦子，
好讓我們放上一本新詩集，
帶去讀給喜歡的女孩聽。
她從不了解存在主義，
兀自讓我們在閣樓裡，
想像自己存在於他鄉異地。
●
她也從來不了解，
波特萊爾的一行詩。
她只是縫縫補補，
把生活的裂縫，
補成青春可以穿戴的上衣；
她總是叨叨絮絮，把家整理，
成一方可以庇護的天地。
她只是默默，容許我們的叛逆，
彈吉他念詩，喝酒裝嬉皮。
●
直到有一天，我們都離去，
變成真正的異鄉人，
我們才驚覺，那些漂泊的詩句，
口袋裡的詩集，
閣樓上的杜斯陀也夫斯基，
都是我們幸運的庇蔭。
讓我們去遠方浪蕩的根柢，
是因為還有一個守候的母親，
浪子，才有家鄉可以歸去。
●
如今，我們也垂垂老矣，
嘗過愛情的背叛與甜蜜，
也承受過孩子的叛逆，
看他們度過青春的暴風雨。
我們從漂泊的浪子，
變成守候的父母親，
才明白當年的迷惘和追尋，
母親都知道，她只是靜靜看著，
像守候一棵小樹發芽。
●
我們也學會了等待，
在悠悠的深河裡。
看時間的石磨，
一夜一夜，
把青春的稻米磨成細細的粉漿，
讓歲月的大石壓出多餘的水分，
讓生命鑲印成一片金黃的葉子，
我們只能用殘陽的光，
照亮孩子的路。
●
那麼長的歲月之後，
我們終於學會縫縫補補，
把歲月拾掇，
把生命的裂縫，
補成可以庇護的家園。
在新的青春，新的追尋之前，
我們只能是守候的眼睛。
我們終於看見自己，
如同看見當年的母親。
後記：
友人鍾喬母親過世後，囑我可否在告別式上寫上幾句追念。於是想起青春時代，在鍾喬家閣樓上，我們共度的青春歲月。寫著寫著，想起當年的母親，承受著我的叛逆與追尋，以及我們1970年代存在主義的青春。
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