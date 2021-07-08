湘江沿岸的美麗風光，遠山如畫。（喬葉∕圖片提供）

2、遊湘江

那天，吃完了午飯，來到大堂，發現天下著雨。突然很想去看看湘江。

每到一地，只要這個城市挨著江河，就會盡力去親近一下。這麼著名的湘江，自然是不能錯過的。

問了幾個人是否同去，都有些猶豫。說，這麼大的雨。是啊，這麼大的雨顯然是不適合去的，可我就是很想去啊，怎麼辦？

那就去。朱山坡，田耳，還有何述強，這三位陪我去。在昨天下午的好日子，他們其實已經去過江邊一趟了，這次就是要順著我的意思。真是好兄弟們。

朱山坡說要換上酒店的拖鞋，這麼大的雨，我們都是皮鞋。是啊，自家的鞋子還是要心疼的。於是上去換鞋，對了，還有拿傘。

出了酒店，就叫三輪車。三輪車非常多，可見是最適宜此地的交通工具。四個人，八塊錢。車身是大紅色的，上面寫著「豪華加長版，唱享優生活」。四人上車，兩兩對坐，聊起了三輪車的暱稱，還真是有的一大說。我索性發了個朋友圈，徵集了個話題，收到的答案精采紛呈。以「某某子」定調子的是一個系列：三蹦子、三驢子、三馬子、電燙子，地奔子。電燙子是因為三輪車長得像個電熨斗，電燙子就是電熨斗。我服了。以AAB為模式的是：蹦蹦車、突突車、噗噗猴。有幾個特別抒情的稱呼還真是讓人驚豔，比如湖南人叫的「慢慢遊」，深圳人叫的「麻木」——因為會把人的骨頭顛簸至麻木，還有一個叫「柔姿」，是形容這車開起來扭來扭去的樣子，這名字起得這麼妖嬈，簡直堪配瓊瑤小說 裡的女主。洋氣的呢，也是很洋氣，有的地方叫「踩士」，和「巴士」「的士」是一個系列，還有的乾脆就叫擺渡車。天津一位老兄給的答案簡直讓我們讚嘆，他說天津對機動三輪的叫法是世界級別的，只有提前徹底現代化的城市才能這麼叫機動三輪車：狗騎兔子。

說著笑著，就到了江邊。有幾條船停靠著碼頭，裡面的人要麼是在發愣，要麼是在打牌。有人起身招徠，我們便應著，討價還價。每人四十？太貴了。作勢要走，船家俐落拍板：四個人一百塊！得逞的我們嘻嘻哈哈上船，議論著「四個人一百塊」做篇文章，應該也是有趣的。

雨仍下著。朱山坡說，這叫龍舟水。田耳說他老家那裡叫龍船水，並背出了典故，是沈從文的《邊城》：「初五大清早落了點毛毛雨，上游且漲了點『龍船水』，河水全變作豆綠色的。」眼前的湘江水，還真是純正的豆綠色。也確實臨近了端午節 ，快該有龍船了。

發動機的聲音很大，我們說話的聲音也很大。大得像吵架。

雨突然下得急，大朵大朵的泡泡開在水面上，濺起來的那一刻，如晶瑩剔透的淡灰色花，淡是極淡的，因是極淡的，淡至透明。那麼多的花啊，一朵朵開，一朵朵散。遠處的水面是明一片暗一片的大團光影，蒼蒼茫茫，渺然無限。那些山呢，就是潑墨山水畫一般。還有那座高聳的塔，是叫雷公塔嗎？

靜默的時候，我們彷彿都被這情景給震懾住了。

雨又小起來，很快停了。天空出現了藍色塊，太陽也若無其事地出來打招呼了，真是讓人沒脾氣。朱山坡說，他們的天氣就是這樣。他們小時候在田裡收稻穀，家裡在曬稻穀。一下雨都飛一般往家裡跑，得趕快把曬著的收起來。然後呢，雨停了，再打開曬，再去田裡收割。一天要反覆個兩三次，特別正常。

他是北流人。我問他，你們北流的風景和全州差不多吧？他搖頭否認，說不一樣。哪裡不一樣？「我們沒有這麼大的江。」

叢林茂密，樹木蔥蘢，潮熱的氣息，變幻莫測的雲雨……以前總覺得朱山坡、林白、李約熱等這些廣西作家的小說有不可思議之處，現在我都能理解了。他們原本過的就是這樣的生活，在外人眼裡有魔幻感的一切，其實就是他們的日子。

確實是很大的江。在三江匯流處，江面簡直像是湖了。全國有很多三江匯流的地方。兩江就沒有三江有氣勢，四江五江似乎又太多了。三江就是剛剛好。三生萬物。

江邊都很多樹，樹蔭圓滾滾的，我統統不認得。

「這樹是什麼樹？」

「江樹。」

「哦——」

「就是江邊的樹呀。」

這答案。

再靠近些便分明了一些，有很多柳樹，也有槐樹。但柳樹和槐樹到這裡似乎變了個樣子。

船工磨著方向，似乎想有把船要開到城裡的趨勢，我們喊他，讓他開到更開闊的江面上去。可能在他的經驗裡，客人們都是要去城裡的，像我們這樣的不多。

我們要看原始的風景——這話說得好文藝啊。師傅內心裡不知道怎麼想。

天氣就這麼任性著，大雨，小雨，中雨，還有晴天，輪番切換。晴天的時候可以說是晴空萬里——不能說萬里無雲。雲是預備著的雨，是常有的。白雲少，烏雲多，映著水面，拍出來每張都是風光大片。

河邊有人，看著似乎在洗東西，再近了看，其實是在釣魚 。還看到很肥壯的水禽，似乎是鴨子，又比鴨子大，很像是鵝，且不止一兩隻。後來確認是鴨子，應該是家養的。

江心也有樹，長在小島上。田耳說，這樣的小島，土地成分很微弱的小島，叫作渚。江水漲了，樹們就和這渚一起泡在水裡。江水落了，樹們就和這渚一起露出水面。腳下的土地朝不保夕的樣子，樹們居然能長這麼粗，這麼堅強。像是奇蹟。

船緩緩靠岸，我們又開始在江邊漫步，打著傘。雨還是很任性的樣子，一會兒大，一會兒小，一會兒晴天朗朗。田耳講到蒿和槳的用法不同，水深不過一米，適合用蒿。水深過了一米，用蒿就很吃力，插在水裡不容易拔出來，就要用槳。他小時候也划過槳。划槳很講究技術，有些傢伙資質好，對把舵有感覺，給他半小時他就會把了。沒辦法，天生的。（下）（寄自河南）