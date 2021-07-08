金針花在客家庄的矮房邊兀自開著，在偶然一瞥裡，它會天長地久地與你共戴情天。

每當花東地區金針花盛開季節，賞花人潮如織，這個時候我便會想起北台灣 故鄉一棟年久失修的老厝旁，挨著排水溝渠植栽的金針花。它不是漫山遍野花團錦簇的那種美，而是以一種疏落的形式魚貫排列，守候著無人聞問的老屋，像是一種漫長的幽思綿延。直到今天，我的腦海裡仍然保留著一角讓它繼續生長，隨著思緒輕輕搖動。

老屋在新屋溪畔上，是我國中時放學下車後跑步回家的中繼站。冬日客家庄小徑夜色來得又急又快，我的步履疾疾，彷若須臾間就會被墨色淹沒。在一公里半的路程中只有這戶人家，客廳中一盞鵝黃的燈火，讓我心中的恐懼得到救贖。那盞燈火，是屋內的老阿婆，每天等著在外地工作兒子回家晚餐的守候。國二初春一天傍晚，父親突然出現廟口接我，經過那戶老屋時，燈火通明，眾人穿梭屋裡屋外，原來老阿婆的兒子因為意外突然往生，留下孤身隻影的老母親。爾後，那盞燈火便不在黃昏後點亮，放學後我也不敢獨自回家。

燈火不見了，老阿婆被出嫁的女兒接到鎮上。其後，每個放學的夜晚，父親接我回家經過此處，我總會不經意地往烏漆漆的屋裡瞧去，腦海裡閃爍著曾經的那一盞燈火。當燈火不在，便不再是等待。我想這樣也好，或許觸景傷情，與其悲不勝悲在苦海徘徊，倒不如讓整座老屋的悲傷，交付濃稠的夜色掩埋。第二年一個秋日傍晚，日頭微暈，我經過老屋時駭然發現，老屋被好多盞鵝黃燈火環繞著，定神一瞧，原來是一朵朵的黃花，花蕊像極了燈蕊，懷抱光明的夢想。我對這種花朵印象匱乏，在客家庄少有見過，但它卻很快地讓我產生聯想，因為它含苞待放時的形狀，與老屋內橄欖形的燈泡合拍，彷若一見如故，像是久違的燈火，以複製的形象映入眼簾。

「係金針菜。」我問母親那朵長得像電燈泡的花兒，究竟是什麼花呀，母親應我如是說。

金針菜，客家話，指的就是金針花。在這之前，村裡幾乎沒有農戶種過這種菜，不知道什麼原由，老阿婆離開後，戀戀又念念的，三不五時就坐桃園客運下車後步行回到老屋，對著那些金針菜左顧顧，右盼盼的。母親說，老阿婆從來不吃那些金針菜，任由花開花萎，落地化泥永相依，因為那是她死去兒子生前種植的。金針別名萱草，在「風吹牛皮侯」的客家庄，仍有高度適應力。我村濱海，海風狂野，土貧如猴瘦，但老阿婆兒子種的金針菜卻長得特別好，生命力非常旺盛，即便種植後未再更新，依舊在多年後，看到零零星星的花朵悠悠苞放。

我沒見過老阿婆回來時的神情，但常揣摩她回來時的樣子。想像她在燈下的等待，又想到她在黃花前的悠思。在匆匆歲月裡，踽踽踱步時，她未必心如槁灰，人生全然無望。多年後，再讀孟郊〈遊子吟〉：「誰言寸草心，報得三春暉」的詩句，方才恍然大悟，詩中之草，即是人稱忘憂草的萱草，就是客家庄的金針菜呀。子遊千里母擔憂，遠行遊子在臨行前，為怕母親思念成憂，於是在門前栽種金針菜，讓阿母心有所繫，減卻她的日思夜想。原來，金針菜就是客家庄的康乃馨呀。

阿婆的兒子，早已到好遠好遠的地方了。我猜想，或許早已預知生命如此倉促，遠行將是一場永別，生前便先栽種村內少見的金針菜，多年後依舊開著花朵。每次回鄉，我總會走到那棟老屋旁看看，想寫一篇關於客家庄一盞燈泡和黃花菜的故事。