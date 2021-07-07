全州的農民正在稻田裡捕撈禾花魚。（新華社）

1、米粉、禾花魚、空心菜和牛皮

去廣西全州之前，在網上查了當地美食 ，網友們重點推薦的有三樣：紅油米粉、醋血鴨、還有禾花魚。

晚上到的全州，在酒店吃的晚餐，沒有米粉。第二天早上就想出門去吃紅油米粉。其實我吃辣很弱，可到底抵不過饞。還是決定去吃。

聽說酒店的早餐裡就有，不過根據經驗，酒店裡的基本都不如外面的店裡好吃。

和朋友出得門來四處看，到處都是米粉店，酒店旁邊就有好幾家，看得眼花撩亂。她決定說去吃那家叫「神鹵米粉」的。為什麼？因為是連鎖店。連鎖店有個好處， 不會太好吃，也不會太難吃，能取個中間值。

有道理。那就去。

這家是大紅門頭，招牌上四個大字：神鹵米粉。旁邊是小字：桂林米粉 瀏陽蒸菜。

瀏陽豈不是湖南？再一想也很自然，這裡和湖南挨著，在歷史上屬於長沙郡，離永州不遠。更何況這裡也有湘江，湘江是從這裡流到湖南去的。

店的布置是個大通間，一眼能望到底。門口點單，最裡面做粉，自助。粉有兩類，一類是桂林米粉，一類是原味湯粉。原味湯粉不也是桂林米粉麼？我自困惑。我們二人點了原味湯粉——原來這裡沒有紅油米粉。也好，反正我吃辣也不行，反正也是桂林米粉。等粉的時候，我研究了牆上的價目表，發現了有趣之處。就桂林米粉來說，白天六點到夜裡六點這期間，一兩四元，二兩五元，三兩六元。而從黃昏六點到夜裡六點這期間，各漲了五毛錢。原味湯粉的價格卻不變：二兩六元，三兩七元。

也不知道是為了什麼。

粉是一份份準備好的，燙一下即可。都是阿姨級別的中老年婦女，手腳麻利。燙粉旁邊還有一個案，一個女人在噹噹噹地切肉。朋友說，這是脆皮。這脆皮其實就是豬的肥肉炸了一下，表皮脆脆的。我直覺吃不下，朋友堅持要。說應該嘗一下。我們倆要了五塊錢。然後去加配菜。配菜我喜歡，有海帶絲，香蔥香菜，還有我特別愛的酸豆角和酸筍。再然後去加湯。坐定，開吃。我把脆皮全夾給了他。真的，我一片都吃不下，尤其是早上。

味道沒有想像中的好，不過也還可以。

店裡掛著米粉歌謠，讀起來很像老闆自己寫的：

「年年開心吃米粉，代代風光寫功名，天下遊人傾桂林，神鹵欲傾天下人，桂林米粉走天下，天下美食匯桂林。」

這裡的招牌都挺有意思的，和這裡的人一樣，有一種天真自然之氣。如在房間裡看到提示牌，不讓抽菸，如此說：「房間是溫馨的，是需要愛護的……」，街道十字口宣傳牌則是：「衛生是城市的臉面」，都有家常之氣，娓娓道來。

第二天早上，朋友特意叫了紅油米粉送到了房間，打開來，肉湯白粉，紅油綠蔥，香氣撲鼻。謹遵朋友告知的享用訣竅：要先吹一口氣，把上面滿滿的一層紅油吹出一個小口，吹出紅色下面的白湯和白米粉來，然後呢，要以迅雷不及掩耳之勢趕快吃一口。我就這麼吃了第一口，感覺還真是——辣啊。也可能是從店裡送過來的路程有些長，影響了口感，沒有預想中的好吃。只吃了半碗，想了想，還是決定去酒店餐廳再吃點兒。

餐廳裡的米粉也是自助的，自己取，自己燙。看到我笨手笨腳的，有很善良的朋友幫我燙了一碗。我自己加好了配菜，竟然是出乎意料地好吃。比之前吃的兩種都好吃。

不禁疑慮，莫非我這口味是只適合酒店的了？

在酒店裡還吃到了不錯的禾花魚。禾花魚，這名字聽著就美味。是稻田裡養的魚，食的是水稻的落花，年產兩次。這裡的水稻一年兩季，這食花的魚也就跟隨著莊稼收穫。這是一條有歷史的魚，唐昭寧年間就有了詳細的文字記載，清朝乾隆時還曾升級為貢品。在鍋裡，小小巧巧的，也是好吃的，雖然是中規中矩的好吃。太有名氣的物產，因期許也會格外高，所以落在實處時多多少少會覺得有些落差。不過，滿足還是很滿足的，畢竟吃到了嘛。此時的名氣又具備了無形的價值，有效地彌補了心理需求。

還在宴席上吃到了一道挺有意思的空心菜，空心菜本是常見的，不常見的是朋友特意說的一句話：這是王力老家的空心菜，是最好的空心菜。王力，自然是著名的語言學家王力。他老家是博白，屬玉林市。空心菜怎麼就還有最好的了呢？我一直覺得我家超市裡的空心菜也不錯。不過這也只是腹誹，到處旅行的好處之一就是被迫著見多識廣。忙上網查了查，博白空心菜，又叫博白蕹菜，中國 國家地理標誌產品。其中的細葉尖空心菜，又名小葉蕹，被北京 中國農科院所編著的《中國名蔬菜》列為中國名蔬，以鮮美脆嫩著稱，在餐桌上的美名是「青龍過海」，多好聽的名頭兒啊。王力再加上「青龍過海」，使得這道空心菜越發好吃起來，我一個人吃掉了半盤子。

對了，還吃到了濃香筋道的牛皮。很遲鈍地聽懂了本地朋友們的梗。他們說要趕快吃，吃完了等會兒就吹。

吹什麼？

牛皮嘛。可不是讓吹的麼。

眾人笑。我這才明白過來，牛皮原本就分為虛構和非虛構兩種，我平日裡只知道虛構的牛皮，在全州，被非虛構的牛皮吸引，居然忘了虛構的牛皮也是經典。

稍微遺憾的是沒吃到醋血鴨。下次吧，下次。留個念想。念想如鉤，令人難忘。（上）（寄自河南）