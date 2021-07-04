韓索與葛雷特在森林裡迷了路。（Marie Wunsch, 1862-1898）

森林深處有個麪包做的小屋，屋上鋪著各式各樣可口的蛋糕。透明的窗戶是糖果做的，舔一口甜蜜無比。這是不是每個孩童的夢想？可是你知道屋主是誰嗎？格林童話《韓索與葛雷特》（Hansel and Gretel）給了你一個恐怖的答案。

格林兄弟（Brothers Grimm; Jacob, 1785-1863; Wilhelm, 1786-1859）原為德國語言學者、文字學家、字典作者，也研究民俗文化。浪漫派文學的興起助長了童話和民間故事。格林兄弟在朋友和認識人中搜集傳說，也兼納了一些法國民間故事，甚至深入民間和農人交談。他們以簡單易懂的口語寫成上下兩集童話，先後於1812和1815年發表，經過數次修改增訂，1857的定版計有兩百多個故事。因為來源多是民間傳說，而且不少是從中古時期流傳下來的，所以暴力情節如謀殺、吃人、酷刑等都會出現。格林兄弟只略加潔化，去除描寫性的部分，但保留了暴力部分，所以許多故事並不適合兒童閱讀。（二十世紀出版的格林童話集便刪去了過分暴力的情節）。就連經典的如《灰姑娘》和《白雪公主》也不乏殘酷細節。如灰姑娘的繼姊在婚禮時眼睛被鴿子啄瞎，白雪公主的繼母要求獵人殺死公主把肝和肺帶回給她吃，最後王后被罰穿著燒紅的鐵鞋跳舞到死為止。《韓索與葛雷特》也不例外。

《韓索與葛雷特》故事起源中世紀，十六世紀後在歐洲各國有大同小異的各種版本，格林童話中的故事是綜合了幾個類似的傳說。大意是韓索與葛雷特這對兄妹（也有翻譯為姊弟）的父親和繼母因家貧缺乏食物，決定把他倆遺棄在森林裡自生自滅。第一次因韓索事先有準備，用小石頭做記號找回家。第二次韓索用麪包屑做記號卻被鳥吃掉因而迷了路。兩人在密林中又餓又怕，三天後被一隻白鳥帶到女巫用糕餅造的房屋。兩人開懷大嚼，驚動了女巫，邀他們進屋。她先把韓索囚禁起來，打算把他餵肥後再殺了吃掉。葛雷特給了哥哥一根骨頭，視力差勁的女巫每天來檢查韓索是否增胖，韓索就把骨頭伸出囚牢讓她摸。幾天後女巫見他還是太瘦，決定不再等了，命葛雷特準備爐火以便烤熟韓索。葛雷特假裝不知道爐子是否已經夠熱，騙女巫自己去檢查，卻趁機把女巫推進烤爐燒死，放出哥哥。兩人拿了女巫收集的珍寶，走出森林，來到湖邊，請求一隻白鴨載他們過湖，到家時發現繼母已死，父親原本萬分不願丟棄兒女，十分思念他們，見到兒女歸來，喜出望外。孩子帶回的珍寶使他們不再愁吃穿，從此過著快樂幸福的日子。

才華洋溢的洪珀定克（Engelbert Humperdinck, 1854-1921）二十五歲時就成為大師華格納的助手，也是華格納獨子的音樂教師。三十六歲那年他的妹妹阿德爾海德（Adelheid Wette, 1858-1916）為了替丈夫慶生，編了一部兒童木偶劇《韓索與葛雷特》，並請他為之編寫配樂和幾首歌曲。這部小小兒童劇很受家人和賓客讚賞，所以洪珀定克決定將之擴展為同名的歌劇 ，劇本就請他的妹妹執筆。

也許阿德爾海德覺得格林的原著太殘酷，不適合兒童觀賞，所以作了大幅修改。繼母改為親生母親，兩個孩子並不是被父母故意遺棄，而是因他們嬉鬧時打破了家中唯一食物—一瓶牛奶，因而被憤怒的母親命令到樹林裡採野草莓。兩人邊採邊吃，籃子空空，只好走到森林深處繼續尋找草莓，不料卻迷了路。賣掃把的父親（原著為樵夫）賣了錢歸家後得知非常焦急，和母親直奔森林尋找孩子。

第二幕沒有格林原著中孩子的疲倦、挨餓（三天沒有進食）和恐懼。他們只走了一個晚上，做了睡前禱告後就相依偎而睡。令人入夢的沙仙出現，繼之以守護他們的小天使 ，確保他們平安甜美的睡眠。

第三幕比較接近原著，朝露仙喚醒兩個孩子，在他們眼前出現了女巫的糕餅屋。被騙進屋裡後，韓索被關在籠內待烤，最後葛雷特放出哥哥，兩人把女巫推進烤箱。不過歌劇裡的女巫並不可怖，倒有點好笑，最後女巫被烤好出爐，居然烤成了一個特大號的薑汁餅乾。同時屋子內外的薑汁餅乾都因魔術破解而還原人形，這些被救出的孩童圍著韓索兄妹感謝他們，同時韓索的父母也趕到，全家團圓。

這的確是一部很暖心很適合兒童觀看的劇本。筆者對音樂外行，總覺得這個故事讓我想起《魔笛》，似乎讓莫札特來譜曲更為合適。這並不是說音樂不美。別忘了洪珀定克是華格納的助手和高徒，音樂有點華大師的風味，他也用了一些主題，不過沒有華格納的雄偉和沉重，而有華大師的豐富、精緻和詩意，此外也還保留了幾首歌曲（不像華派的樂劇），包括一首德國民歌。唱兩位兄妹的分別是女中音和女高音。父親的男中音初出場的歌也十分動聽。特別的是女巫一角，多由女中音擔任，但是也有用男高音扮演的。歌劇裡女扮男裝很常見，尤其是以往由閹伶擔任的角色現在多給了女歌手，至於男扮女裝的，除了這個女巫角色之外，筆者還想不出有第二個。

歌劇1893在威瑪首演，由大師理查史特勞斯指揮。當時正當鄉土寫實派歌劇《鄉村騎士》、《小丑》走紅之際，這部歌劇沒有寫實歌劇的熱情、通姦、背叛、嫉妒、謀殺等情節，而是一對飢餓的小兄妹想吃魔屋的糖果糕餅，溫馨而美好，令人耳目一新。自此後演遍歐美，直到今天仍受觀眾喜愛。

大概有一些現代導演覺得歌劇太溫和甜美，和格林的原著有差，所以特意把恐怖氣氛找回來。筆者十年前和二十年前在芝加哥看過的兩場，以及後來在電視上看到的大都會演出，都把第二幕仙女和天使部分改為惡夢。看到這種演出時，筆者不由得私下慶幸還好不是由莫札特譜曲，不過仍舊覺得舞台上的情景和音樂部分不太融合，多少是因為以前看過的傳統演出先入為主吧。

這個童話源於民間故事，而民間故事多源於史實，真實的歷史遠比故事殘酷。1315年至1317年的歐洲因氣候變遷，農作物收成大減，加上80%牲畜染瘟疫死亡，造成了大饑荒。餓瘋的人民甚至挖出死人煮來吃。遺棄兒女，甚至殺嬰都是常有的現象。《韓索與葛雷特》的故事就是此時產生的，故事的原型中遺棄他們的父母是親生父母（格林的初版亦同，再版時才改為繼母）。中國古代也常因水災、旱災、蝗災造成饑荒，甚至有易子而食的慘劇。

二十世紀以後大饑荒仍然不時在亞洲和非洲出現，原因包括戰亂、天災、錯誤政策等。1958至1961年的大躍進後有百萬人、亦有人說有上千萬人餓死，是二十世紀最嚴重的一次饑荒。幾個中美洲小國，薩爾瓦多、尼加拉瓜、宏都拉斯、瓜地馬拉，則因內戰、天災及政府腐敗，近日更加上新冠病毒流行，而導致經濟衰退、食物嚴重短缺，聯合國估計約三百萬人受飢餓之苦。以致美墨邊界偷渡大增，最近甚至有兒童單獨偷渡（現在已超過一萬八千多名兒童）。至於富庶的西方國家，如果不算集中營內的故意虐待，現在已鮮有因飢餓死亡，但是在美國 這個全球最富的國家，據USDA的估計，2019年仍有貧窮線下的三千五百萬人曾忍飢挨餓、仰賴救濟和食物劵填飽肚子。

最慘的是非洲，旱災、蝗災、人禍，接二連三而來。奈及利亞、索馬利亞、南蘇丹、葉門每天據估合計有三千萬人食不果腹。葉門的現況最為緊急，因為沙烏地阿拉伯軍隊（受美國援助）攻打另一伊斯蘭教派的葉門叛軍，導致人民流離失所，耕地荒廢，聯合國估計葉門現約有七百萬人需食物救援。

消除世界飢餓好像是不可及的理想，但是我們仍然應當本著人飢己飢之心，明知不可為而為之。正如德蕾莎修女說的：「如果你不能餵飽一百個人，就從餵飽一個人做起吧！」（寄自伊利諾州）