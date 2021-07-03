手拉手，土渣路上，我倆被夾在一人多高的灌木林間，四周濃密的綠色形成一種壓力，人變成了春之書的書簽，被夾在大自然的頁碼之間，靜靜等候著另一頁風景來裹夾。

天藍得不像話，雲白得太誇張，當自然的色彩美好到這種不可言說的境地，我的心底有個聲音在絮叨：把我變成雲吧，把我變成草吧，把我變成枝頭的鳥吧，只要能分分秒秒親近這些天然的色彩，寧可把人的身分放棄，即便變成腳下的石渣路被千萬人踩踏，也心甘情願。

軟底運動鞋摩擦著沙土路，腳步聲是輕輕的，刷刷刷，節奏鮮明。他個高、腳大、步子大、步履慢，我個子小、腳小、步子小、步履快，一首快慢相間的二重奏響在林間小路，混雜著風聲、鳥鳴、樹葉的碎語聲，細碎的石渣彼此擁擠，在每一下被壓踏時扭扭捏捏地吱呀吟唱。我想像著它們唱的是歡樂的歌曲。

我倆的手隨著步履前後擺蕩著，連同我們的衣袖和褲腳都節奏鮮明地搧出風來。我的手時不時碰到身後飄著的髮絲，頭髮很長，過臀，與風天然地交好，隨了風的方向，漫不經心地舞著，它們的飛舞從不抗拒風的力量。你可以說髮絲無力抗拒，也可以說有些事物在某些特定的時刻和特定的環境，註定是被動的，無力選擇別樣的存在方式。比如人類面對肆虐的病毒，難道不像此刻這亂飄的、被風席捲的、乏力的髮絲？

「你說，什麼時候才能回國去探望老人？爸媽今年都八十五了，一年半沒有回去探望，這是歷史上沒有過的事呢。」

我很少提及這件經常縈繞在他心頭的煩心事兒。疫情 以來，旅行受阻，他每年回國兩次探望老人的規律被迫叫停，他和爸媽每周的視頻通話變得很長很囉嗦。媽媽耳背，爸爸的一對耳朵接收資訊後，再扭頭把兒子的話說給身邊的老伴兒，「他們那邊感染數字還在攀升，都在家關著呢，第一針預防針都打過了，很安全。」媽媽的表情變幻著，從緊張到鬆弛，「哦，都打了預防針了？好好好，安全就好！」皺紋擠出花朵來，慈祥得好想能吃似的，軟糯的口感，微甜而粘稠。

「我何嘗不想回去？人力無法控制，回不去啊！」他說。

「很少聽你抱怨。」

「有什麼可抱怨？人類總是用自己渺小的見識說三道四，許多觀念和事件被歷史顛過來倒過去地重複，一代去了，一代又來，再被不由分說地重複下去，無始無終。」他輕聲說，「一個人的思想，在一個人的腦子裡，會很大很大，大得放不下，臃腫出許多毛病來，憂鬱症啊、焦慮症啊、精神病啊。可你把自己拉遠一點距離，歷史長河中，我們這些小小的人物那點兒念頭，算個什麼東西？小得連灰塵都算不上。有什麼可說的？不過是自尋煩惱的無病呻吟。是什麼就是什麼，不說也罷，甚至不想也罷。順其自然吧！」

他說話聲音一貫低沉，類似自言自語，好像是不想讓人聽到似的。他身上的謙遜，是泥土般本質的東西，和任何偽裝無關。

這個謙恭的他和工作時那個霸道的他，判若兩人。他團隊的隊員們，鋪散在亞洲、歐洲、美洲三個大洲，疫情以來的居家辦公，讓我有機會近距離目睹他勤勞的工作狀態。時間表上沒完沒了的會議，時差關係，早到清晨六點，晚到半夜十一點，他都可能在開會。我端一杯茶或一盤水果走進書房擺在他面前，悄悄退出來，隨手關門，往往會忍不住站在門口駐足傾聽，「不，請專注我們的任務，你講的內容和我們的計畫無關，請回歸主題。」他的聲音像從高空落下來的一塊巨石般果斷。

這個他，太陌生了。婚後近三十年來，我不認識這個他。他的多言、他的決斷、他的英文、他的睿智都令我震驚。從這個角度講，我感激疫情給了我一個看到他工作狀態的機會。他會響亮地說話，他會長篇大論，他會打斷別人的談話，他會否決提議，他堅定甚至霸道，他主導會議的走向，直接、簡潔、說一不二。這和家裡這位少言寡語、輕言細語、溫言軟語的他，是一個人嗎？

「哈哈哈……」他在同事面前的放聲大笑也嚇得我不輕，那一般是在會議開始時的寒暄和會議結束時的收場階段，那放肆的笑聲如同光線射向每一個角落，直接穿過我全身。「Happy wife, happy life！」他說，他顯然在和一個同事調侃夫妻關係。房門在笑聲中微微顫動，和我的心跳同頻。我走開，心中淌著一條溫柔的小河，小河嘩啦啦唱著對生活的感激。哈，幸虧這書房門不隔音。

我開始理解他下班之後的疲勞，我為自己遲到的理解感到羞恥。疫情之前的十來年，我經常會抱怨他話少，儘管我也不是個話多的人。我們像兩個鑲嵌在一枚戒指上的兩顆鑽石，靜靜地，默默地，共同完善、互補、提升著這枚戒指的價值。這兩束光輝結合成一個美麗的陣營，默默地完成著同一個任務。這枚戒指便是我們的家庭。

時不時，有一種遺憾，氣味一樣漂浮在生活中。我想聽聽他抱怨點兒什麼，或者讚美點兒什麼。他不，他穩定得像一座山，沉默得像一堵牆，安靜得像遠古的歷史。那天我端詳著他安靜的模樣，急切地渴望知道他在想什麼。我問：

「你在想什麼？」

「沒有，什麼都沒想。」

「真的？」人怎麼可能什麼都不想？我的思緒時時刻刻都在亂飛亂撞。

「真的。至少是我沒意識到我在想什麼。」

那就是他。印象中一個不用做冥想，就時刻處在冥想之中的安靜的靈魂，一個空曠的、寧靜的、異常的靈魂。

疫情之後，我漸漸地在他的「異常」中看出了「正常」，原來如此，沉默只是一種疲勞之後的休息，一種卸了盔甲的自在。說了一天話，舌頭累了，腦筋累了，思想累了，家，就是那個休息的自由場地。他要歇歇舌頭、歇歇腦筋、歇歇思想。工作是「張」，休息是「弛」，一張一弛，他張弛有度。

我不再嘮叨對他的不滿，過去這也不對那也不對的瑣碎事兒，現在這也對那也對了。高負荷的工作狀態，給了他的「不對」許多「對」的理由，也給了我對他更加包容和理解的能力。我長舒了一口氣，心安理得地享受著溫吞靜謐的家庭氣氛，好像一個深埋在地下的百寶箱，幾千次被尋找，終於被發現，得到的是終極的鬆弛和滿足。

那股時不時飄來的遺憾氣味從生活裡消散，輕言細語或者不言不語，甚或豪言壯語，都理所當然。我們默默地相知，和此時的天空與綠樹沒有區別，天的藍、樹的綠、拉著的手、人造風與自然風，遛狗的鄉鄰，一切都理所當然。我開始愛上他悠然的沉默。這是一種淡定的沉默，一切都是它應該的模樣，不必多想，不必多說，不必傾吐，不必討論。就像每晚這走不膩的林間小路，它的春、它的夏、它的秋，都那麼自然地擺在面前，隨著節氣更迭，變換著色彩和樣貌。「道可道，非常道」，我們感受欣賞著這些色彩和變化，心裡閃過這樣那樣的念頭，歡喜還是憂慮、欣慰還是遺憾，都在那些閃念中自然地生長，自然地消逝。是什麼，就是什麼。

「旅行的全面開放，要等到全球各國的疫苗 都打了第二針才可能，今年回國探望父母，怕是難。」

「不由人力控制的事情，只能順其自然。」

「你，想他們吧？」我問。

「你說呢？」

我捏了捏他的手，我們的手在接吻，不需言語，我們懂。

一對手把手的老人迎面而來，因為每天在同一時間相遇，有了不約而同的默契，很像我們的一面鏡子。只是我們臉上的皺紋少些，皮膚黃些。兩對人的手都會鬆開，變成單行行走的佇列，方便讓出那兩米距離。

「Enjoy your walk！」 老太太笑道。

「You too！」我呼應道 。

「總是女人打招呼，奇怪不？」我說。

「這是男人的福氣。」他笑。

前面是路口大轉盤，轉了一百八十度，我們走上通向家的那條路。馬路被夕陽染成金黃色，天邊的雲半紅著，如羞怯的大姑娘，半掩琵琶半遮面。夏令時制，天長了，這樣的落日餘暉會持續一兩個小時。太陽戀戀不捨，不願意退出舞台讓月亮接班。可月亮已經等不及了，早在對面的天上掛著，是透明的白，一彎眉落進了青白的水中，惹得人想伸手去撈。上與下、天與水混淆了，心裡沒了地平線。在天與地的中間，頓覺恍惚，自己不過是一片自然身體上的皮膚啊。

「等明年徹底開放旅行，咱倆一起回國探親。上次回國，你為什麼沒有一道走？工作忙不是理由，下次一定一起回。」他說。

「好。一起回！」我堅定地答。

我倆又捏了捏手。風小了，好像根本不曾存在。家，到了。（寄自加拿大 ）