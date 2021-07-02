柏林的倍倍爾廣場，納粹時期曾在此處大量焚書。（路透社）

造訪柏林，有許多地方會有似曾相識、歷史觸手可及的感覺，甚至不用回眸，歷史的影像就在眼前跳躍。這種心情在我進入倍倍爾廣場（Bebelplatz）後達到了高峰。這裡三面環樓，一面是高等教育洪堡大學圖書館 ，一面是藝術殿堂德國 國家歌劇院，一面是建於1773年的聖海德維天主教堂，走過林登大道便是洪堡大學教學主樓。可這麼莊嚴、崇高的文化重鎮，卻在上一個世紀蒙受了人類文明的浩劫，也見證了一場瘋狂的愚昧荒唐。

那是一個讓人心驚膽顫的日子，1933年5月10日。那一夜下著雨，柏林上空卻濃煙滾滾，灰燼飛舞，就像魔鬼撒向人間的毒藥，大有吞噬人心之勢。還有一張張扭曲的臉，狂呼叫囂著，讓人不寒而慄。柏林的那一夜又黑又長。

其實傍晚時分烏雲開始已在頭頂聚集，代表數個學生組織的大約五千名男女大學生，敲著鼓唱著國家社會的歌〈腐爛的骨頭在顫抖〉興匆匆地向廣場湧來。這裡將舉行一場「淨化」德意志民族靈魂的行動。當晚的核心任務就是燒書。這些書是精心挑選的「非德語」書籍，在打倒非德國精神的綱領下，大約一百三十一名思想家、作家被列入黑名單，其中包括馬克思、海涅、佛洛依德、愛因斯坦等人的著作。納粹 學生會已經為當晚的活動準備一個多月了。在納粹思想的淫威下，在身著軍裝的學生們威嚇面前，大多數德國人，包括許多知識分子和教授，都選擇了沉默，靜靜地站在一邊。各書店、圖書館員工和許多教授同意清空他們的藏書，沒有反抗。大約兩萬本書將被付之一炬。

天黑下來了，伴隨著一片集體的聲嘶力竭，大火點燃了，劈里啪啦地燃燒，向上竄升到十多米高的藍色和紅色的火焰，就像從地獄釋放出的一個個撒旦，在空中扭動獰笑。地面上人們叫罵、唱歌、跳舞、擁抱。那場面簡直就是「女巫安息日」（Witches’Sabbath）在二十世紀的再現。

到了午夜，雨下得更大了，火勢減弱，必須讓消防隊員向火堆上噴灑汽油來點燃大火。這時納粹德國的宣傳部長戈培爾出現在廣場上，發表了極具煽動性的講話。這一次納粹在爭取年輕人上又贏了，他們知道掌握了年輕人就控制了這個國家。德國青年成了納粹運動的主體，協助納粹摧毀人類的思想自由，行動之快，連納粹頭領都沒有料到。

狂熱的德國青年站在無知的泥潭裡，腦子裡灌滿了極端的種族主義，狹隘的國家主義和血統論的渾水，完全喪失了自我意識。於是獸性發作、冷血奔騰，日後凶殘的「平庸之惡」都有他們的身影。

焚書的恐懼令數百位作者被迫流亡；面對失去理智的青年暴徒，德國的學術界、思想界、文化界鴉雀無聲，有的甚至同流合污、助紂為虐。評論家圖霍爾斯基在逃亡瑞典時寫道：「在那裡，他們現在從各個洞口爬出來，那些文學上的附庸之輩。」褚威格在寫給羅曼羅蘭的信中憤怒地說：「沒有一個作家抗議過焚燒韋費爾、瓦塞爾曼、施尼茨勒和我的書！沒有！沒有！沒有！連在私人信件中都不敢提！」在「順我者昌、逆我者亡」的輾軋下，德國文化迅速納粹化。

如今站在倍倍爾廣場的中央，在地面上可以看到一個厚厚的平板玻璃蓋，蓋子底下是一個地下圖書室，裡面擺著一排排製作精良的書架，但空空如也。這些書架可以容納兩萬多本書。這是1995年建成的焚書紀念館，這種造型象徵著圖書館的沉沒和文化的斷裂。地面玻璃蓋旁嵌鑲著一塊黑色花崗岩石碑，上面寫著：「這只是一個前奏；他們燒書的地方，最終也會燒人。」這是1820年海涅戲劇中的一句怪誕的名言，沒想到一百年多後竟一語成讖。

其實這話道出了焚書的惡魔本性，那就是禁錮思想和人身消滅。你看，納粹1933年1月底上台，3月即建立集中營，5月焚書，人類衝向野蠻的速度絕對驚人。

站在倍倍爾廣場上，我似乎聞到了嗆鼻的焦糊氣味，它可能從遠古飄遊過來，也可能從別的大陸橫掃直達。倍倍爾廣場上的邪火不是第一次，也不是最後一次。這使我想起了2008年的德國電影《浪潮》所得出的可怕的結論：你離納粹只有五天。

站在倍倍爾廣場上，我看到許多大學生進進出出洪堡大學，有的低頭沉思，有的交頭接耳。我們這個時代已進入移民月球和火星的時代，他們中的某個人可能就是幸運者。希望地球上的邪火不被帶到其他星球上，那就謝天謝地了。（寄自加州）