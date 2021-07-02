後疫情時期的「第二種貞潔」

新冠疫情 大致可分兩塊，一塊是打疫苗 前，一塊是打疫苗後。打疫苗前的疫情是前疫情，打疫苗後的疫情為後疫情。前疫情時期如果社交聚會，肯定是一種冒險。而後疫情時期則稍顯複雜。疫苗的接種雖能舒緩人們心中的焦慮，但不會馬上投入社會，因為對疫苗的功效和保護力的程度都吃不準，心裡沒底，還會依然關注每天的感染率、死亡率、及病毒變種率，猶豫不決。這個時期的消息往往也相互矛盾，有說好轉的，也有說依然嚴峻的，無論好壞，其實都是糾結心態的折射，只願虔誠的祈禱能感天動地，讓看不見摸不著的希望成為轉危為安的砝碼。

不止這些。

還有種情況值得注意，那就是生活習慣的變化。一年多的前疫情時期已極大改變了人們的行為方式，對新冠病毒的恐懼壓縮了人們對自由自在的嚮往。當人們發現空氣中布滿新冠病毒，新冠病毒像推銷員一樣敲你家窗戶，咚咚作響，生存的本能頃刻讓人們變得乖巧，於是人們放棄了很多「天賦」的人權，閉關自守足不出戶，生生由猛男變成宅男。

這裡有個因素很微妙，時間。俗話說時間可以改變一切，我們常用這句話安慰失戀者。疫情中的人們也像失戀者，他們失去親人朋友的迎來送往和肌膚之親，陷入孤獨彷徨。疫情期間聽到最多的詞彙就是鬱悶、焦慮、衰老、肥胖等等。且不說是否存在類似「越戰綜合症」、「斯德哥爾摩綜合症」的「疫情綜合症」，光這些詞彙的負面效果足以表達隔絕中的你我有多麼沮喪。有的人一年多沒穿西裝沒打領帶，每天就是睡衣運動服。也有些人幾個月不染頭髮，越不染越不敢見人，越不見人也就越不染，循環往復直至洗心革面。

有個說法叫「第二種貞潔」，指與生理貞潔相反，完全是精神或心理層面的自我意識。一般說貞潔指對初始狀態的持護，常說的「初心」即是一種貞潔，保持初心就是保持貞潔。生理貞潔與生俱來不必多說，而第二種貞潔是講，經過時間的沉澱，在自我意識上重新獲得的初始心態。比如某人獨居多年，生理貞潔已隨風而去，但年復一年不近異色，自持自守，於是習慣成自然，在自我暗示上重歸初始狀態。換句話說，經過時間風化的自持就相當於一種貞潔。

聯繫到前疫情時期的狀況，疫情迫使人們放棄原有的社交方式，為安全起見獨善其身，你看不見我我看不見你，你摸不到我我摸不到你，以至最後你不聯繫我我不聯繫你。光靠網上交流無法真正滿足人性的需求，只能算苟延殘喘，與以往相比，我們墮入了隔絕的黑洞。這是非常極端和罕見的生存經驗，我們面對的是冤無頭債無主的困境，是無法捉拿歸案的罪犯。面對病毒，我們的簡單存在成為一種貞潔，類似「第二種貞潔」的貞潔。

一年多的時間好像不足以養成某種習慣，但掐住脖子的窒息已太長太長了，我們不得不拍打地面表示放棄。不怕你接受就怕你放棄，接受是表意識的，放棄是潛意識的，接受是利益取捨，放棄則體現本能，只有潛意識才能養成習慣，第二種貞潔是屬於潛意識的。所以當後疫情時期姍姍來遲，我們依然心懷忐忑，科學似乎未能完全戰勝新冠病毒。面對新冠疫情的肆虐，我們絲毫不比「黑死病時代」先進多少，依然像《十日談》那樣逃跑、隔絕、自嘲自慰。儘管疫苗的出現將我們帶入晃晃悠悠的後疫情時期，但我們很難再相信這個世界是安全的，地球還會像母親那樣溫暖我們，這種不信任心態，正是第二種貞潔的折射。

我們在一片精神廢墟上存活，第二種貞潔成為不約而同的遺產。新冠病毒像冰河時期般席捲了地球，我們看到慌亂中的人類，並未因共同困境而互助互愛，反而在逃亡中彼此傷害，並且拉幫結夥地恃強凌弱，目前仍在繼續傷害著。這是一場真實的災難，也是一場末日的演習，它確認了人類不可救藥的本性，以及未來越走越難的前景。

無論新冠疫情何時結束、怎樣結束，我們都很難擺脫「第二種貞潔」的束縛，回到原有的生活方式。這無疑將成為歷史的轉捩點，改變人類社會的價值觀，以及以信譽為基礎的行為準則，其影響之巨大，無法估量。（寄自紐約 ）