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縱容罪犯？「天才老爹」性侵無罪 好萊塢#MeToo反高潮

我家狸奴伴寂寥

林念慈

曾聽人說，養貓是件幸福的事情。不論飼主是美是醜、是貧是富，貓咪都會永保初心，始終像最初那樣地「討厭」你。或許正因這個莞爾的理由，詩人陸遊才入了貓坑，三不五時就拿包鹽換貓去。這也說明了人類是如此懼怕世事變遷，哪怕是厭惡也好，只要不增不減，便能安心。

去年平安夜前夕，家裡迎來了第一隻貓―—「巧克力」；黑色，胸前有一道白色V字痕，尾尖帶一小搓紅毛，像燃亮的火把。獸醫確認牠是三個月大的女生，還讚美牠像極動畫《魔女宅急便》裡的吉吉，嬌小靈動。我也認為巧克力會魔法，每到了子時，那對金色眼睛就會灼灼發亮，妖異似森林裡的月亮，而其喵叫高亢如同嗩吶，吹響整屋子，逼著大家看牠「發功」；夜半，父親總坐在床頭打盹兒，一邊有氣無力地甩著逗貓棒，垂釣床下那隻瘋狂的貓，以及一去不返的睡眠。

和狗兒相比，貓咪確實很自我。牠只許自己吵鬧，絕不准貓奴睡覺，所有規矩都是拿來打破的，而所有醜聞就拿來掩埋吧！至於令人毛躁的現實生活，牠會用帶刺的舌頭刮順、舔平，使之溼潤，就算情緒上真的有些難受，只要暫時回歸兒時，重返無憂無慮的乳貓時光，找個人踩一踩、抱一抱，牠就能繼續面對這個世界。

很可惜我並沒有一條豎著的神氣尾巴，只能壓低眉毛，順服於生活。我多半會任牠撒野，像是放縱另一個自己，而感到無比解放；想起周芬伶老師寫的：「如果狗代表更好的自己，那貓是潛意識的自己，一種魔性的來臨？」我邊對著鏡子勾勒上揚的眼線，一邊對於早上六點半起床上班的現實，保持不屑的表情，說：「喔，這不太妙。」然而七點半我還是衝出門了。畫虎不成，畫貓亦不成，最後我還是像大部分的人那樣，下班後帶著幾分酒意，再嚷嚷著說自己累得像條狗。

巧克力確實有個分身。當時在收容所，見兩隻同胞的小黑貓偎在一塊兒，特別惹人憐愛，打算同時收編。但另一隻總是四處逃竄，就是不肯跟我們回家。所內人員慨嘆緣分不能強求，只好作罷。後來我常想起這一段，總懷疑那不是一隻貓，而是巧克力的影子。

我們終究介入了一隻貓的貓生，當牠昂首走出籠外時，並沒有回頭，才剛滿三個月的生命也沒什麼可說，往前走就是了。春天時牠失去了某些東西，我們說那手術是為了牠好，牠未置可否。牠戴著頭套，而我們戴著口罩，一起靜待新生的日子。

口罩

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