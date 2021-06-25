讀報錄——黃煥勝「雞血盟誓」

黃煥勝照片。（吳華∕提供，選自Who Killed Janet Smith? ）

讀過加華作家張翎的巨作《金山》的人，想來會記得阿林雞血盟誓的情節，高大的法警笨拙地追逐一隻砍了頭的母雞，那場面讓人忍不住捧腹。

讀《大漢公報》1發現「雞血盟誓」真的發生過，是市蔑（Janet Smith）案裡一個插曲。

市蔑案或許是加拿大最「古老」的「冷案」之一。1924年7月26日在碧架（F. L. Baker）家看孩子的蘇格蘭女子市蔑被人發現死於主人家的地下室。報警後，警察認定是自殺；29日驗屍調查的結論是意外死亡。處理此案過程中發生了種種失誤，警方和驗屍官結論相左，加之碧架的社會地位、與政界的關係，溫哥華的報界頓時「嗨」了起來，對市蔑之死爭相報導。市蔑案衍變成政治醜聞，省檢查長責令省警做獨立偵查。9月4-10日檢方查詢聽證，做出謀殺致死的判決。蘇格蘭人聯會立即懸賞1000元緝兇，1000元雇用私人偵探破案。

1924年是排華法案「四三苛例」實施後的第二年，這樣一件轟動的案子不可能不牽涉華人社區，更何況發現市蔑屍體的是在碧架家做工的華人黃煥勝。市蔑死訊一傳出，便有人說市蔑對和黃同室做工非常不安；9月份的聽證會上，6位市蔑的朋友出庭作證，聲稱死者懼怕黃。檢方手中的物證裡有市蔑的兩本日記，其中沒有一處提及死者的恐懼，日記對黃煥勝的描繪是黃很友善。但是這並沒有阻止市蔑案的「種族化」，《星報》率先著論，主張禁止「白女與華人同操作」，蘇人會決議請省議會「立法禁止東亞人與白女同聚一處傭工」，省議員提出一系列排華議案，有禁止「東方人」經商的，有禁止他們在漁業和伐木業做工的，有重提「黃白分校」的，有要求聯邦政府禁非白人移民的，有呼籲聯邦政府撕毀和亞洲國家的條約和協定的……

在「華人仇視」的鼓噪聲中，黃煥勝成了替罪羔羊。1925年3月21日，黃被擄。據說劫持者的目的在逼黃說出凶手是誰，但私刑關押拷打數周後，沒有結果，只好將黃釋放。就在釋出的當天，警方在沒有任何證據的情況下逮捕黃煥勝，控以謀殺市蔑罪。黃候審期間，擄黃案有關人員被拘，其中竟有警察、警務委員和蘇人會參與，省檢察長和市蔑案的公訴人也牽扯其中。《大漢公報》以《知分種界不知有法律》為題，評論說：

「與行擄案有關而被傳之十人，或為大商家，或為警界人員，或屬報館主筆，或為社會領袖。故西人咸甚注意，街談巷議，無非此事。其中多謂以一清（鄙視華人之詞 「Chink」）而累我許多白人，可恨當事者當日不置之死地，以絕後根云…… 西惡知分種界不問法紀，可以想見。大約此案非我華人用全神注意之，力為後盾，恐煥勝之冤終不易雪，而以後將人人自危矣。」

黃煥勝的遭遇激怒了飽受不公平對待的華人，他們「全神注意之，力為後盾」。5月11日溫哥華中華會館召開全僑大會，號召僑民關注援助，並於次日派出60名勸捐員在華區募捐。中華會館和黃氏宗親會分別懸賞緝凶，出資為黃聘請辯護律師。溫哥華領事館也發出公告，謂「本領館為國保僑，責無旁貸」。溫哥華和加拿大其它城鎮的華人都積極回應，紛紛捐款，為黃後盾。

1925年10月8-9日，經大陪審團審判，黃煥勝被判無罪，沉冤昭雪。然而被控參與非法劫持黃煥勝的12人中只有私人偵探羅便臣（Oscar Robinson）及其助手那頓（Verity Norton）被判有罪，分別處以1年和9個月的監禁。被控的警察經法庭宣判無罪，警務委員和蘇人會人員在庭審一開始便由公訴人提請「終止訴訟」（nolle prosequi），當庭釋放。

1926年3月6日，黃煥勝乘俄國皇后輪回國，《大漢公報》報導說，「回國前其律師報檢事廳黃回國事，檢事廳不將舊案重提。市蔑案已完全閉幕。」市蔑案閉幕了，但殺害市蔑的凶手逍遙法外，市蔑至今沉冤未雪，也未被遺忘。1984年熱衷於BC史的Ed Starkins出版了Who Killed Janet Smith？，John MacLachlan Gary根據市蔑案創作了偵探小說The White Angel，2017年面世。市蔑的冤魂沒有離去。

《大漢公報》作為當年最有影響力的華文報紙，對內是社區的「木鐸」，對外是華人的代言，它對市蔑—黃煥勝案做了及時、詳盡的報導。從1924年7月28日起到1926年3月29日止，《大漢公報》一共發了282條消息、佈告和評論，其中包括對黃煥勝「雞血盟誓」的報導。但《大漢公報》的版本不像《金山》的描繪那麼栩栩如生，詼諧幽默，它是這麼寫的：

「上星期五日下午未審前，黃煥勝實行華人最嚴之斬雞誓願，該時驗屍官陪審警察官律師及訪員均出該兩樓間之空地觀看。先置一木砧，其旁插有蠟燭一對，線香一紮，將香燭燃著後，煥勝書名於黃紙上，隨攜黃紙就火點燒，復執雞頭置砧上，紙燒未完，黃氏即將雞頭斬斷，陪審員等隨後回堂復審，黃氏則定今晨十時到衙供訊，陪審員或於今日將判詞宣告。」

在那個信奉「加拿大永遠是白人的加拿大」的年代，排華鼓噪甚囂塵上，卻能容納異域異族的「斬雞誓願」，這很黑色幽默。

注：《大漢公報》是加拿大洪門主辦的華文日報，於1910-1992年在溫哥華出版發行。

（吳華，休倫大學學院榮休教授。 現在的研究興趣是《大漢公報》及其所反映的華人社會。）