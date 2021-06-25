木刻：精衛填海。（徐小斌∕畫）

初次訪美，對美國的印象是蔚藍色。

閉上眼睛想起的美國，不是科羅拉多和楊百翰，不是賓夕法尼亞和紐約，也不是夏威夷，而是馬里蘭大學聖瑪麗學院的那一口小湖。那種絲絨一般的蔚藍。還有大風天裡的白色帆船。

在我眼裡，這座小小的學院遠勝過賓州大學那樣的「巨無霸」，它座落在一座小山上，山上是樹林，在1996年的春天開滿著不知名的花朵，空氣清冽新鮮得令人不忍離去。那種美麗，讓人覺得這是一個被神雪藏著的地方，空谷絕音，遺世孤立。那天風很大，校方指定陪我的黑人女學生說：風太大了，不然我們可以玩帆船。

我一個人走到湖邊，在帆船租借處，大家異口同聲地說：在刮風的日子，玩帆船太危險了。

我用蹩腳的英語告訴他們我來自中國，明天就要去維吉尼亞，非常想體驗在風中玩帆船的感覺。他們看來是完全懂了，有一個男孩，長得很像當時英格蘭球星貝克漢姆，也是那麼陽光燦爛的樣子，他向我笑笑說：如果你不介意，我願意陪你玩帆船。我只怔了幾秒鐘，立即向他道謝，生怕他再改主意。

他看來是個玩帆船的行家，幾下子就把帆鼓得滿滿的。轉瞬間我們已經離岸很遠了。天和湖都是那種不含一絲雜質的蔚藍，風很大，鼓得滿滿的帆像是拉足了的一彎弓弦，銀色的，耀得人眼痛。我們的小船在風浪中顛簸著，回想起來真是驚心動魄！湖水把我們全身都澆透了，但是他那麼從容，自在，大風把他的金髮高高掀起，逆光下的金髮一根根過濾成一片透明的雲霧，還有他的白牙齒，美極了，他在笑，他笑著對我說了的嘰里咕嚕一串英語，我沒聽明白，他又一個單詞一個單詞地說，我終於懂了，他說的是「諾亞方舟」。

天吶，他說的是諾亞方舟！想起很久以前，好像有一輩子那麼久了，一個遙遠的女孩，一個幻想過諾亞方舟的女孩。忽然覺得這一切都不是真實，都是我的幻覺，但是那個陌生的男孩向我笑著，那是從心裡發出來的笑，在陽光下特別燦爛。有多久我已經不會這麼笑了？

上帝的棄兒最好不要與上帝的寵兒相遇，不然，已經忘記了的，已經麻木了的，會忽然洞穿漫長的歲月，燃燒起來，本來你以為已經是灰燼的地方，又燒起了熊熊大火，大火與陽光湖水滾動在一起，滾成了一片蔚藍，在這個被神雪藏過的地方，火焰燒過之後就成了澄明的湖水，那麼安靜，所有的聲音都向遠方退去，虛空如畫。

一生也許只有一次的蔚藍色啊。

（徐小斌，作家，編劇。主要作品有《羽蛇》、《雙魚星座》等。曾獲多種獎項，部分作品被譯成十餘國文字在海外發行。）