客語中的「和尚」，泛指喪葬法會中超 渡亡魂的道士。客家庄長輩認為，讓小孩子參加喪葬法會，是一種人生學習。我自幼耳濡目染，對於和尚口中吐出的經文，長短高低如吟如唱的旋律，至今仍能複誦一二。起初覺得和尚好做，年紀越長，越發現和尚難當。

和尚的舞台在法會，圍者如堵。設若其口中的經文，在喪家噭聲如吠中怔住了，等同歌手在舞台上忘詞，窘況可想而知。對和尚而言，法會像一場馬拉松 ，每個補給站都有站神，誦經拜請，以求賜得聖筊，避免喉嚨卡卡人在囧途，一場法會變成一條漫漫長路。偏偏人世間，十之八九不能盡如人意，即便經文背得滾瓜爛熟，往生者硬是不領情。

死人難商量，不容易糊弄。超渡亡魂時，和尚當起人生導師，用客家話懇切委婉地向死者說，這人生呀，自古以來誰不死，秦皇漢武唐宗宋祖，沒人長生不老，老子莊子孔子孟子，子子都得死，生死有命，大限有期，你就放下吧，跟著佛到西方極樂世界，無眾苦，受諸樂。輔導兼利誘，往生者若被說服了，和尚如魚得水，法會做完領薪水。問題是往生者出殯前，帶著生前的硬脾氣，放下哪這麼容易！死人一執著，折騰死和尚。接受與否，全然決定在擲筊的瞬間，那是道道地地的死者臉色。

村頭有個和尚，國中念完便志於此業，也因為年輕，屢被死人刁難，像是老鳥欺負菜鳥。眾人嚼舌嚼黃，說開一些，就是小和尚向往生者講道理，騙小孩可以，騙老人就豈有此理，經常被誤認為是詐騙集團 。不管如何擲筊，死者置之不理，場面尷尬至極。叔公太過世時，那年我十三歲，小和尚不過大我幾歲，法會中他對著叔公太講道理，秦皇漢武唐宗宋祖，後來連國父孫中山，臭頭皇帝朱元璋，東北大軍閥張作霖，客家革命分子洪秀全都搬出來了。每搬出新人一次，便重新在死者靈位前演繹故事一次，再擲筊一次。他一連擲筊十次，叔公太硬頸，不點頭。我在一旁認真聽，看小和尚接下來要怎麼掰下去。

「又陰筊，該人叔公太毋識啦，愛燒銀紙啦。」第十次擲筊落地，母親看不下去了，朗朗對著小和尚說，那個朱元璋和洪小姐（母親以為洪秀全是女豪），叔公太不認識啦，是銀紙燒不夠，沒錢上路啦！

陰筊，客家話，指筊杯落地雙俯，代表所求被全然否決。長輩們認為，筊杯雙仰的為笑筊，意謂靦腆笑笑，還得考慮考慮。一仰一俯的聖筊，才能確定所問之人欣然同意。小和尚一連擲了十次陰筊，叔公太顯然大力否決，也或許就如母親一廂情願的認知，叔公太沒讀書，古人認不得，搬出這麼多古人不具說服力。旁人連忙燒了大把銀紙，紙灰漫天飛揚。哐一聲，聖筊。惶惶中，小和尚滴下數珠汗。

歲月如流，當年那個小和尚變成老和尚了，每一場法會，仍鍥而不捨敷衍著許多故事。九十七年，我在新竹縣稅務局服務時，代表機關慰問喪家，巧遇這個老和尚超渡亡魂，他正陷入當年十次陰筊的窘境。如今他世故多了，擲沒聖筊，先燒紙錢。再燒。再再燒。問喪家子弟是否有人出國未歸的？有無摯友尚未前來弔唁的？是否小曾孫沒到現場的？故事很好聽，死者還是不領情。一籌莫展之際，驚鴻一瞥我坐在會場，靈機一動，提高聲調朗朗的問，請問是不是有稅務官員在場，老人家生前最怕課稅啦。

深知和尚難為，已至山窮水盡的田地，起身配合演出，暫離席。哐一聲，聖筊。