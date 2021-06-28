黃永玉為韓秀一家所畫的貓頭鷹畫。（高霞．圖片提供）

2021年5月最後一天，北美華府作協王志榮會長發來邀請函，請作協本屆幹事和前會長龔則韞6月6日到韓秀老師家中茶敘。微信 函中還特別提到：「請問大家是否都打過疫苗了？」

幾分歡喜，幾分期待。這不僅是疫情以來作協成員第一次茶敘，更是第一次登門拜訪韓秀老師。韓老師住在維州 的維也納，是三百年前由歐洲早期移民建立的歐式風情小鎮。到訪時，只見韓老師笑容滿面，氣色極佳，她張開雙臂熱情擁抱我們，十分親切。大家相互寒暄後，由主人領頭入座。

韓老師為我們沏了四壺下午茶。花茶選用的是一個透明的玻璃壺，一朵花盛開在壺中柱型的過濾器內，色相一目了然。「珍珠茉莉茶」卻被一個深褐色鐵砂壺嚴嚴實實包住，另外，看似一歐一亞兩個陶瓷壺內分別泡上「日本黑豆」和「竹葉青」，誘發著我們倒入杯中先觀色，再品茶。

老師還為我們準備了四款乳酪作為茶點，其中一款是鮮橙色，乍看像三文魚，也像木瓜或紅薯乾。老師說：「我親自打電話訂購的法國諾曼第乳酪，此硬質乳酪製作需要長達十八天，才有如此色味。」其他兩款都是乳白色，口感較軟。第四款尤其細嫩，淺褐色，說是雞肝，因現在鵝肝較難買到。乳酪可是法國人餐桌上必備的食品，法國有諺語：「一個鄉村，一種乳酪」。今日品嘗法蘭西美食，舌尖上的諾曼第，再配上惠青大姐帶來的中式蝦餅，會長夫人烹烤的年糕和蘋果蛋糕……在韓老師家中，東方與西方相遇。

這樣的遇見不僅在餐桌上，也在牆上，書架上和主人言談上。韓老師在海峽兩岸長居過三十多年，又跟隨外交官先生輾轉旅居希臘、紐約。可謂是行萬里路，讀萬卷書。她漫步於各國圖書館、博物館、畫廊，視野開闊，觀察入微，文筆秀雅深沉。近四十年文學生涯，寫了近四十個專欄，發表了包括散文集、短篇和長篇小說以及藝術家傳記等四十多部書。

走進韓老師的書房，就像走進了一個書的海洋。頂天立地的書架占滿近三面牆壁，各類書籍整齊地擺放在書架上，中國古代經典名著、老舍文集、沈從文全集和大陸台灣 ，世界當代、現代各大作家叢書，令人目不暇給。

她的書桌正對著一個玻璃門，走出門外就是一個四季的陽光屋。屋正中擺放了一張圓桌和幾把舒適的椅子。站立在此，想像著老師手捧從書架上抽出幾本書，走進灑滿陽光的閱讀空間，再沏上一壺香茶，或煮一杯可口的咖啡，翻開書本。讀累了，抬眼環視窗外花園的風景；坐久了，到園中擺弄一下花草——那份舒展幸福，令人嚮往。

韓老師曾在書中提到，貓頭鷹是希臘的吉祥物，「因為牠的智慧，夜間不睡，為戰爭頻繁的古希臘城邦雅典守夜，成為雅典的守護神」。她從九○年代旅居希臘期間便開始收集貓頭鷹造型小物，大小、形態、質地和色彩各異，雙目或低垂、或圓睜，或立在書架上，或掛在牆上。有的憨態可掬，有的老謀深算。客廳牆上掛著一幅「一家三口」的貓頭鷹畫，是黃永玉贈送給韓老師一家的親筆畫作。黃老先生是出自湘西的詩書畫俱佳的才子，沈從文是其表叔。他們的文字和畫筆都在韓老師維州小鎮安家落戶，這又是一個奇妙的緣分。

被攝影師捕捉到的一隻紅狐狸照片也掛在牆上，那隻紅狐常光臨韓老師家院中，也被她寫進2021年1月出版的書《風景線上那一抹鮮亮的紅》裡，正是「日常的每一個瞬間都是雍容美善的風景」。（寄自馬里蘭州）