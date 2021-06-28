一月已逝，新月方始，

自歡快的鐘聲送走頹年，

最珍稀的新綠乍然開顏，

彷彿不耐等待久違的暖陽…

——（英）哈特利．柯爾律治

●二月

昨夜，等了一冬的雪，終於到了，至今依然未停。白雪帶給人的快樂情緒很獨特，彷彿嬰兒微笑般甜蜜無暇。

陽光明淨的雪後，天空柔藍，極美，風冷透骨。總是想起去年狗兒巴頓在雪地裡來回奔跑的憨笑模樣，如今他已永遠離去，想念巴頓，想得心都疼了。恍惚可見他的梅花掌踏印在雪地上的樣子。可惜雪上早已無痕，生命無常。

今日整理書架，翻出一本2009年購下的《E. M.福斯特短篇小說作品集》（Collected Short Stories of E. M. Foster），內中夾有一封作者的手跡書信，實在是意料之外的驚喜。原來自己早已忘了，這麼粗心。如今重見，復得歡喜。特別鈐上「琴書自適」印章，唯自娛耳。

夜晚，站在天窗下，頭頂一輪幾近渾圓的黃色月亮，溫柔靜謐。遠處可見近郊村莊零落的燈光，告訴自己依然身處城市邊緣。

晨起，天微陰。讀晚明文學家袁中道的小品《遊居柿錄》，內中兩段文字秀潤明淨，此等美景慧思，且錄下為念：

「金粟園木樨花盛開，金粟滿樹，一院生香。籬落俱成，頗似隱者之居。坐楮亭少時，命童子操小舟，過對岸看蓮花。其花為四番蓮，皆重台而不結實。」

「友人劉繩之典一僧舍，於寺中作書室，欲轉典與予。予見其翠柏新篁，微有幽致，因許之，其直僅六金。自念年四十餘矣，進取之事，自有定數，不若置身淨地，隨僧粥飯，修香光之業為最樂耳。晚歸篔簹谷，看橘子作黃金色，磊落枝頭，因憶『石渠流雪水，金子耀霜橘』之句。」

●三月

在寂靜的黑夜裡，點上一支奇楠沉香，躲在自己的書閣裡讀書。樓下可愛的果果已經熟睡。真是神仙般的好時光啊。

晨起，給孩子餵完奶。站在西窗前，見晨曦初現，遠遠漫射過來。田野一片金黃，西山淺黛，恍若初秋時分。天地靜美。

一直喜歡龔自珍的那首〈午夢初覺，悵然詩成〉：「不似懷人不似禪，夢回清淚一潸然。瓶花妥貼爐香定，覓我童心廿六年。」往事堪億，只待追夢。

遙遙的天邊，掛著一輪暗紅暈濕的圓月，模糊曖昧，就像世界本身。只有孩子的愛明確無誤，令人心折。能躲進哪裡呢？也許在小孩子童真的心地裡，一切方真實不虛吧。

坐在陽光房裡，看著空落的屋子，想起狗狗巴頓，心中依然傷感，卻不再是難忍的心痛。時間確能撫平痛苦。前院西南角那棵高高的白玉蘭花朵紛然，後院東北面的那棵玉蘭樹上的花苞也微微綻放。可嘆今日大風，但願這些年輕的花兒們有足夠旺盛的生命力，能夠抗衡狂風的強暴。

●四月

又見滿架紫藤花開，花霧若蓋，甜蜜芬芳。春天到如今已有些青碧的綠意。有幽然之致。

一聲聲鳥鳴，自暮色中悠悠傳來，淺唱低吟。「鳥鳴山更幽」。月夜朦朧。

深夜，北京 終於有雨。雨打窗櫺，滴答有聲，滴滴入心。春蘭之韻，濛濛春雨，江南微風，如夢裡的思念。

以前一直讀不進師父聖嚴法師所著的《福慧自在》，旨在詮釋《金剛波若波羅蜜經》，今日讀來字字落入心田。「夜夜抱佛眠，天天共佛起」。佛菩薩原來就在自己身邊，竟然忘卻了這麼久，從此該當重拾信心才好。

園中栽種的牡丹開了，香氣優雅雍容，令人迷醉，確乃天香也；其花姿清美絕倫，當以國色喻之。

昨夜，春雨淅瀝，雨打天棚，滴答不絕。今晨陽光燦爛，全無雨的痕跡，依然是北地乾燥的模樣。推著果果在園中散步，遠遠彷彿可以見到少兒時的自己，在江南春天時節，自梧桐樹下走過的場景。青蔥歲月，綠意盈然。

●五月

一夜雨後，天氣漸漸變得清爽。雨洗過後的玻璃天棚明亮透徹，仰頭可見青碧的榆樹在風中搖曳多姿。靜靜看著光影移動，凝滯的瞬間。

春天裡，日日皆有鮮花漸次開放：黃色的薔薇，諸色月季，粉白的海棠。東面花園一角所植的青竹，時有竹筍破土而出，甚是可愛喜人。可惜唯只眼中見、鼻端嗅，卻未曾過心，實在辜負了此番春意。師傅所言「即便是行走也可修行」之語，竟是徹底忘卻了。如今重新憶起，覺得自己稍稍了悟些許。

聽西班牙古典吉他曲，總覺有淡淡的悲傷。過往逝去的點滴美麗時光，細碎如金屑般珍貴。「蝴蝶的翅膀像書頁，翻開，寂寞，合上，也是寂寞」。

彷彿已經忘卻靜心撫琴的感受。琴桌上龍泉小花盞裡那朵白蘭花已微微綻放，芳香清冽。

●六月

雨中園燈迷離昏黃。想遠遠走開，去往一清淨地。只是樓上稚兒猶在安睡，心無定處，有背負的牽念。獨立院中片刻，只好返回。

今日乃端午 ，空氣清涼，與前幾天的烈日炎炎迥然不同。走出屋門，陽光下米蘭甜美的芬芳在院中飄逸飛揚，即便心存陰鬱，也不覺展顏微笑。

「扇頭諸絕，鮮妍如花，淡冶如秋，蔥翠如山之色，明媚若水之光，林和靖陳無已不足道也。鄙薄不能屬和，奈何？吳越佳山水，登覽略盡。詩文已成帙，恨不令錢郎讚之。擬即往棲霞度夏，有暇能棹一舟相訪乎？」

讀明人袁中郎之小品文，一派煙霞之色，清麗自在，令人心神嚮往。（寄自香港 ）