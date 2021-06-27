孩子小的時候讀中文學校，我當教室媽媽幫忙點名。有一次收到小男孩的請假條寫著：「星期六不能來上中文課，因為我祖父死了，我要陪葬。」中文不太好的他把「送葬」說成「陪葬」。

每一個人從出生那刻起，就開始一步步走向死亡，況且人有旦夕禍福，死亡是最終要面對的。記得第一次在海外參加告別式，發現外國人在喪禮上讚揚一個人的生命，紀念他們做過的事，多於愁雲慘霧地悲嘆這人的死，生前好友分別上台回憶跟死者共處的一些往事，都往快樂正面的事情上回憶。那次往生者的女兒述說父親樂觀幽默，知道得了肝癌來日不多，還對女兒說：「得了這病也好，至少不會活到變老年癡呆，連累你們。」下面的親友大笑，我卻不敢笑，因為不知道是否可以笑，葬禮上有笑聲，是不是對逝者不敬？每一個生命都是偉大的，敬畏生命、尊重逝者是我們應有的態度。

中國 人葬禮比西方人複雜許多，讀了劉梓潔的《父後七日》才了解，一是因宗教不同而異。鄉紳耆老組成擇日小組，寫族繁不及備載的訃聞，分配腳尾錢。還要研議請誰致詞、家祭公祭、扶棺護柩、入殮火化等等。另有很多忌諱要遵守，比如孝男孝女不能理髮不能睡床，要連爬帶跪地哭。何時哭與何時不哭，則要聽辦喪禮人的指揮。葬禮上，不時有號啕聲響起，撕心裂肺般，排山倒海地，若沒表現出悲切哀痛就會被視為不孝。有的人家辦喪事還專門請人來哭，一種哭喪的行業於是應運而生。

但近幾年來，美國 社會提倡用樂觀的態度對待生死，認為死亡是到上帝的身邊，與過世的親友重逢，葬禮上隨之開始出現了笑聲。雷根是個幽默的總統，他的告別式中，故舊親朋上台發言，回憶的都是跟雷根相處的趣事，讓人記住逝者生前的音容笑貌，留給人們美好的記憶，整個儀式充滿笑聲。新聞評論說：「葬禮中的笑聲正向世界宣布，生命不因死亡而結束。」美國前總統老布希生病時，也一再叮囑要一個「愉快的葬禮」，他特別愛聽笑話，但一個笑話也記不住，所以希望上台的人「講得幽默一點」，用笑送他最後一程。可能因為名人起了帶頭作用，如今演變成葬禮上的發言，如果沒有聽眾發出笑聲，都不算是成功的告別式。

當然這兒所謂的笑聲，不能是出錯的笑聲。想起了王晶導演的一部黑道電影，有一幕葬禮上的致詞，某位社會賢達說：「他的去世是黑社會的損失，不，是社會的損失。」

其實中國也有在葬禮上笑的人，追溯到戰國時代的莊子，他是最看破生死的人，妻子死了他卻鼓盆而歌，歌曰：「生死本有命，氣形變化中。天地如巨室，歌哭作大通。」表達了他對生死的正面態度，其實葬禮上的笑聲，正表達了那個走的人，雖然不夠完美，但正是我們一生最溫暖所在。（寄自加州 ）