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何必苦苦相逼？

陳曉園

全球暖化下，今年春天似乎特別亁，雨水遲遲不來。眼看三月中鋪上的幾塊草皮就要枯萎了，只有親自上陣澆水抗旱。幾個星期下來，卻喜歡上了這個單調的活動。從初春到暮春，靜觀大自然換上新衣。先是點點嫩綠上枝頭，然後黎樹白花綻放成四月雪，緊接著銀杏綠葉拔尖出頭，然後一樹大紅桃花怒放爭豔。

然而，大自然並不全然是安靜的，大地一聲雷，蟄蟲醒了，各種小動物也紛紛出現。今天清晨先是給一陣沒有停歇的叩門聲喚醒，像是老式電報機敲打鍵盤，答答作響，間隔有致。出門一看，啄木鳥又啃上了二樓主臥室的外牆，一年不見的牠，像個回到餐廳的熟客，大剌剌地坐回老位子開懷大啄。牆上多年前釘上的補丁搖搖欲墜，小小黑洞隱然可見。夜裡，屋頂天花板之間窸窸窣窣作響，彷彿巨獸拖拽重物緩緩行走，左右徘徊，不得其所。破曉時分，忽聞碎步疾走，大概是什麼小動物倉皇走避巨獸，夾以陣陣委屈低嚎。此刻我扮演起萬物之靈的角色，以降龍十八掌狠拍內牆幾下，當下立刻安靜下來，眾生回歸本位，睡覺的睡覺，築巢的築巢，互不侵犯。

多年前，我氣血方剛地爬上閣樓除害，安置若干捕獸小籠子。過了一陣子去察看，愕然發現一隻胖大松鼠已經在在籠中奄奄一息，大驚之下快快帶到附近公園放生。還有一次，噴上一些刺鼻驅劑後，看到狸貓媽媽帶著幾隻小獸從洞口逃出。這些年來，人老了，火氣也沒有那麼大了，只要房子不塌，百毒不侵，便任由牠們撒野。忍耐幾個月，春末夏初，眾獸在一番休養生息之後，會自動帶著新生兒再次遷徙。想來也是，我們不都是寄居在天地之中的過客嗎？天地之大，不過借住幾天，何必苦苦相逼？

在院子裡忙進忙出，心情是平靜的。沒有什麼進度好趕，水澆足就夠了，有體力和心情時就順便拔拔草，清理一下殘冬留下的枯枝落葉，胡亂種下幾株小花。天地之大，不差我一個漂亮院子，自己看得順眼就好了。重要的是俯仰天地間，任憑落花灑在身上，那輕柔的碰觸是和宇宙最親密的擁抱，閉上眼睛讓溫暖的陽光包住自己，忘我無我。風輕揚，我欲乘風歸去；仰天而吁，凝神忘機。放下心頭雜念，看看跑來跑去的松鼠，躍上枝頭的啄木鳥，放下我執，相忘於江湖。人籟歇，地籟盡，唯有天籟存。安時而處順，哀樂不能入也。春滿人間，真好。  （寄自伊利諾州

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