林芸／圖

媽的手長年於肥皂泡裡搓洗，乾皺的手浮現出一條條紋線。之前和姊總喜歡趁著媽睡著偷偷打開她的手心，拿出小手在一旁比對著。姊常說，掌紋是天機，很多命運都寫在上頭，洞察其中便能看清人生的景況。姊說得玄妙並且斬釘截鐵，彷彿手掌一攤開，生命故事全在裡面。

姊平常話不多，說起掌紋的事便滔滔不絕。她常抓起我的手，如專家般在上頭仔細比畫著──她說感情線越複雜表示命運越坎坷，生命線則關係人的健康。說著便指著我手上的紋線繪聲繪影說：「瞧，這一橫便是妳小時候生的那場重病，媽說那時妳差點就死了！」

我睜大眼睛：「是這樣嗎？真的這樣奇妙？那我上回感冒有寫在上頭嗎？」

姊手指在我掌上切著畫著，陰陽五行跟著嘴巴不停叨念，我自姊的眼眸瞧見日暈月影，風雨陰晴和閃電，一顆顆教人悲喜哀愁的星光瑩瑩閃閃……

姊比我大七歲，十六、七歲便已亭亭玉立。那時村內男孩全都仰慕她，隔壁潘大哥和雜貨店鄭大哥是最殷勤的兩個。潘大哥個高長相斯文，像文藝小說 裡的男主角；鄭大哥臉方眼小，勉強只能充當個配角。

姊的皮膚白皙，臉頰紅潤，渾身散發青春氣息。那時我和她同住一個小房間，五坪不到的空間擠著床、書桌及塑膠衣櫃。桌上堆著書和雜物，椅背掛滿衣服。姊上補校，晚上回家經常超過十點鐘，梳洗畢換好衣服，便見她坐在書桌前對著鏡子發呆。我經常自背後偷窺姊，看她微濕的髮絲順沿脖子，於肩膀與前胸錯落出各種流線。桌燈壓低，於姊臉上映出輕柔光彩，姊像朵含露水蓮，默默吐露出馨香。

我縮躺榻榻米上，兩眼昏睏，感覺床榻裡的小蟲於背後微微搔癢。夜色一分分加深，從來不知燈光何時熄滅，更不知姊何時走進夢鄉，作什麼樣的夢？待窗泛白，媽的叫喚聲傳來，姊仍可繼續沉睡，我卻須背起書包去上學。蜜蜂於珊瑚藤間嗡嗡繞響，蝴蝶前後翩飛，我兩腳不停前奔，身邊突然聽見：

「小停，妳姊呢？」潘大哥踩著雙輪，清朗聲音發自心扉，他明知道姊還在睡的呀！

再往前繞出巷口，鄭大哥一見我也忙詢問：「妳姊今天要上班嗎？」

從家裡到學校大約要走一公里，巷弄彎轉不多，竹籬與紅磚牆相對應。我雙腳如槳，於童年河中來回划行。路邊開著小野花，修剪整齊的小榕樹及九重葛妝點其間，牆上玻璃片閃耀著銳利光彩。而最搶眼的是那滿牆綠藤，一到歲末便爆出整面橘紅花彩。生命力量自牆裡穿透出來，豔麗色澤哄然鬧響，劈里啪啦、劈里啪，蕊心被陽光點燃，燦亮整樹後連著燃燒過的花瓣自枝頭跌落下來，映成滿地繽紛印象。

我斜背書包，書包於腿側沿途擊打出趴趴趴的成長節拍。

學校鐘聲響起，媽匆匆趕往工作地點，姊這時也將起來梳洗，換好衣服出門。

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姊國中畢業便就業 ，或許是這緣故讓她早熟，同齡少女還在學校，她已見識了社會冷暖。

月圓缺，姊未曾喊累，她習慣深夜坐於書桌前，攤開手心審視其中紋線，或將日記本翻開，拿著筆颼颼地寫著。從她背後偷窺，只見字跡飛舞，筆畫相連團團似如迷霧。

潘大哥和鄭大哥仍於竹籬前徘徊，鄭大哥上回送我個塑膠娃娃，託我轉交給姊一封信。姊看了，沒多說什麼，答案似乎全寫在日記本裡頭。另一個假日午後，潘大哥在竹籬外喊叫，我趕忙奔出，潘大哥興奮指著天上彩虹要我看。

我正要歡呼，潘大哥卻問：「妳姊在嗎？」

美麗彩虹瞬間褪色，潘大哥高大的身影顯得異常遙遠。

姊頭髮一天天加長，微彎的自然捲散放綽約姿態，我粗硬乾裂的短髮纏結於後腦勺。

姊的日記一頁頁往下翻，我坐起來挺直身體，已能探著姊筆畫中的情緒。姊鏡裡的眼神時而潮潤，時而閃出謎樣光彩。

姊的手紋細碎，象徵聰明與貌美；我的粗如櫟木，姊不忍直說，後來知道那代表愚蠢貧賤。姊喜歡開啟手心端詳比劃，她說手紋同於木紋，良木通常有好的紋路，天象與人事相關聯，其中含藏玄機，姊按圖解說，命運故事一清二楚。有時我們擠在媽床上，硬將媽的手掌扳開，媽手中也有一面帆，回憶張開，周圍跟著搖搖晃晃。

姊的日記越寫越多，我的脖子越拉越長，姊似察覺我高漲的好奇心，不久日記本外加了一道鎖。

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鄭大哥臉上冒出一顆顆青春痘，焦躁的神情、話語越來越明顯，他經常在巷口等候姊下課，一路陪著姊從公車站走往回家的路。月光移行，雲霧旋聚旋散，鄭大哥的殷勤於街坊間隨即被傳開。

那陣子我總感覺潘大哥怪怪的，看人神情不似之前熱絡。我認定姊不可能喜歡鄭大哥，至少在潘大哥和鄭大哥之間，她不可能做出那樣的選擇。很想開口問又不知如何說，兩眼到處尋找答案。

潘大哥沉寂一陣後又再復出。那個周末午後他在竹籬外喊我，我飛奔出去只見潘大哥手上拿了個風箏，他說起風了，問我想不想將它放上天空？

我看了看他，遲疑半晌，便主動到屋裡將姊也喊出來。潘大哥未料姊會出現，臉上露出欣喜緊張。他們自巷子走往村旁空地，一路上我刻意挑起輕鬆話題，從上學如何差點遲到講到老師被同學惹毛的趣事，尷尬氣氛於是解除。風吹著，潘大哥的語調逐漸揚起，他教我如何將風箏綁上線、如何助跑，迎風收放拉扯提線……

風箏越飛越高，我眼睛隨之穿入雲層，耳邊盈滿風聲，突然奇怪怎麼聽不見潘大哥的聲音，一回頭只見他和姊在樹下聊得起勁，我的手一鬆，風箏掉落下來，纏在對街的電纜線上。

姊的日記鎖得越來越緊，後來連抽屜都鎖上了。媽看潘大哥經常出現，提醒姊若對人家沒意思就要明說，免得到時有人受傷害。

姊悶不吭聲，神情當中有著無奈，還有一些些的迷亂與陶醉。

我縮躺榻榻米上，姊的燈光有時伴她入眠，卻也常讓我覺得太刺眼。我閉著眼睛，昏黃光影中彷見鄭大哥及潘大哥於竹籬外走動，姊坐在庭園中梳著秀髮，我則躲在牆裡，一次次將頭探了出去。隱隱感覺姊的掌紋向外牽連，與周遭人的感情線結成細密網路。

姊注定走在我前面，吸引所有眼光與讚美。我仰頭看姊，感覺身上血液一半謳歌一半在抗議。

姊的日記寫得密密麻麻，我的心思也逐漸繁複，鄭大哥與潘大哥在竹籬外穿梭，而姊在乎的卻另有其人。鄭大哥於站牌下空等，潘大哥在竹籬外喊了幾次，每次都只有我出去。

「妳姊不在？」

潘大哥的神情難掩失望，攤了攤手上風箏黯然離開。

之後，竹籬外傳來另一種聲響，夜深濃，啵啵引擎聲自巷口傳來，而後停在竹籬外，半晌後，引擎再次啟動，竹籬門才緩緩地被推開──姊躡手躡腳地進來。

我佯裝閉著眼睛，兩耳卻偷偷豎立著──有時會聽見媽的聲音自牆外傳來──

「哪會這晚？」

「和朋友有事！」

屋內沉寂，而後便聽聞姊細碎的腳步走動屋裡，水聲自浴室流進排水溝，隨而被夜氛給吞沒。一股馨香隨姊進房──我的意識昏沉，迷濛當中似見姊頭包裹著毛巾，檯燈點亮，日記攤開，一天心事又寫下來。

後來鄭大哥的腳踏車載著別的女生，臉上青春痘更多更紅。潘大哥高中畢業後便到外地讀書，離開前的午後，他將我喊出竹籬外，我正要告訴他：姊不在。他則指著天空神清氣閒地對我說：「妳看，有兩道彩虹。」環顧天空，七色虹橋外圍，還有另一道霓彩。

媽的呼吸沉重，手心厚實卻少血色，掌紋深刻破散。

床榻裡的臭蟲常於夜半時蠕動，躺在上頭總覺得搔癢難安。媽的鼾聲斷斷續續，呼吸到一半便似哽住般。姊回家的時間越來越晚，媽懷著憂心睡睡醒醒，無人清楚姊的心思和感情。我瞪著上鎖的抽屜，很想撬開一探究竟，這股衝動藏匿心中，隨著夜行機車來來回回。

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媽的手在洗衣板上磨出厚繭，十指橫生出深淺紋線，生活辛勞不曾稍減，背脊起伏著痠疼節奏。姊的交友狀況讓媽擔心，她忍不住要姊睜大眼。媽的語重心長姊聽了反感，一向溫柔文靜的她竟然憤怒起來。

那陣子姊經常對著鏡子發呆，不自覺地微笑或哭泣哽咽，淚水沾濕日記。我在榻榻米上跟著紅了雙眼，很想問姊：到底怎麼了？

日子繼續往前，機車聲在夜裡消失，姊臉色蒼白了好一陣，後來她換了本日記，不再上鎖。

媽將潮霉的榻榻米移出房間換成木板，騷動背脊的臭蟲從此銷聲匿跡。

日後和姊偶爾會再將手心攤開，兩相比對那細密紋線。

炮仗花枝條油亮整年，一到年關，又轟地開滿整個牆面。媽的鼾聲持續交響，天明後，手心又不停搓洗，搓洗一條條生命紋線。