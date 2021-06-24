西瀛虹橋遠眺。（蓬丹．圖片提供）

2021年5月下旬，連續數日的報刊頭條都是有關中國甘肅省白銀市的一場馬拉松 比賽，全名是「黃河石林山地馬拉松百公里越野賽」，比賽途中，天候突變，冰雹、凍雨、寒風等惡劣狀況突然發生，造成參賽選手接連失溫、失聯，比賽被迫停止，最後導致二十一人喪命的不幸事件。這個災難的報導令人怵目驚心。

不曾料到馬拉松賽，也可被拉抬至百公里山地越野的「極限運動」層次，且發生了如此驚險慘烈的意外。或許我對馬拉松的認知未與時俱進，但在一般的觀念中，跑馬拉松是運動項目中較輕鬆且別具特色的。首先是比賽場地的開放，跑步路線多是城鄉道路，參賽者可享幾近郊遊健行的樂趣。幾乎所有的體育項目，都是同等級的選手同場競技，但馬拉松另一特色是對參賽者的包容，專業運動員與業餘愛好者，大家可並肩跑步。經常看到的馬拉松賽畫面都是人潮洶湧，我也一直將之視作一種大眾化的運動。

為罹難者的不幸遭遇喟嘆之餘，也不禁回想起十多年前，我曾因緣際會參與了一次馬拉松賽，留下珍貴的體驗與美好的思憶。

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2004年某日，突然接到一位好友越洋電話，說是台灣 準備舉辦首屆世界華人 馬拉松賽，希望久居洛杉磯的我推薦一位本地選手參加，我當即想到一位熟識的馬拉松發燒友，他常自費去參加世界性的馬拉松賽，即使所費不貲，他仍樂此不疲，原因是他認為運動、旅遊可兼顧。對他提起這項賽事，他很有興趣，因此我填妥男子菁英組推薦表寄去。

之後數次與這位馬拉松好手見面交流，談話中我開始初步了解這項運動。原來它起源於西元前490年雅典人與波斯人之間的一場戰役，史稱「希波戰爭」，發生在距雅典三十公里的馬拉松海邊，最終雅典人獲勝。為了讓鄉親儘早得知捷報，統帥米勒狄指派士兵菲迪皮茨回去報信。菲迪皮茨盡責地快跑，當他抵達雅典，激動地喊出：「歡樂吧，雅典人，我們勝利了！」之後，就累倒在地氣絕而死。

後世對此一事蹟的真實性雖有所質疑，但為紀念這份艱苦卓絕、有始有終的精神，1896年舉行的現代第一屆奧林匹克運動會，特別設立了馬拉松賽跑的項目，把當年菲迪皮茨奔跑的里程：42.193公里作為比賽的距離（後改為42.195公里）。馬拉松（Marathon）之名源出腓尼基語Marathus，意為「多茴香的」，因古代雅典地區茴香樹生長茂盛而得名。

我將台灣電郵來的資料整理好給這位朋友。首屆世界華人馬拉松賽緣於2004年雅典奧運剛結束，台灣當局希望藉著這股熱潮提倡跑步風氣，決定由澎湖縣政府出面主辦，中華健身協會、中華馬拉松協會、希望基金會等單位承辦。賽會選擇在澎湖舉行，意在暫離城市的密集擾嚷，去到環境開闊的離島呼吸新鮮空氣，並藉由宣揚澎湖特色，召集世界各地華人共襄盛舉。主軸是馬拉松42.195競賽、十公里挑戰組、三公里健康組，這是台灣的一次創舉，總召集人是希望基金會董事長紀政女士。

未料臨行前，馬拉松好手朋友因工作關係無法前往，我將此情況緊急告知主辦單位，他們仍歡迎我親自前去觀摩，且因已有名額，建議我以業餘選手的身分參加三公里健康組。由於前面提到的馬拉松賽較輕鬆與包容的特色，向來視體育競技為畏途的我，居然也與馬拉松沾上邊，不能不說是一種難得的緣會。因此我決定參加，並及時購置了運動衣物，訂購了返台機票，成為自己始未料及的馬拉松選手。

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如期抵台，並在預定時間去到機場，準備搭乘復興航空班機去澎湖縣政府所在地的馬公。令人驚喜的是一大清早，總召集人紀政女士已在機場集合地點迎接，「飛躍的羚羊」近在眼前，她看來比照片更加清秀樸實，態度親切，語音輕柔，完全沒有想像中世界級體育健將的高冷或銳利，點完名後有人問，澎湖這幾天風大嗎？紀政笑容可掬地說：「我們就是要去征服澎湖的東北季風呀！」

四十分鐘後飛抵馬公機場，處理好住宿，參加了記者會並領取選手運動衫及相關文件之後，主辦單位安排我們馬公市區觀光，包括嚮往已久的跨海大橋以及大榕樹。導遊首先告訴我們：澎湖有一種植物「天人菊」，橙紅色的小花在海邊成片旺長，無畏凜冽海風，無須特別灌溉，予人堅韌不拔的印象，也似乎見證著島民在風雨吹襲中，仍展現永不屈服的生命力，故天人菊被選為澎湖縣花，澎湖也因而有著「菊島」美稱。

跨海大橋最早興建於1965年，後拆除，1984年開始重建，1996年完工並通車至今，長達二千四百九十四公尺，是台灣最長的跨海大橋。保安宮前的通梁古榕，據說已有三百多年歷史，相傳清康熙年間，有一商船發生船難，僅餘一棵樹苗漂流至澎湖通梁村，村民撿回栽種，在星霜荏苒、光風霽月中存活至今，大榕樹每一條根鬚都長得粗礪壯實，盤根錯節的枝幹在整個人行道上，延展成天然遮陽傘，足可擋風蔽日，也是人們口中瑞氣九霄通的榕樹公！

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次日就是此行的重頭戲：馬拉松賽開始了。我們在清晨六時即抵達出發點觀音亭，現場萬頭湧動，除了來自五湖四海的選手們，看似所有馬公市民也都出動了。十月的菊島天氣極佳，海風撲面不寒，在長空萬里、浮雲白日下起跑後，呼吸間頓感心胸開朗、通體舒放。沿海的三公里路程，我以慢跑方式前進，累了就行走觀景，在跑道上欣賞名為西瀛虹橋的鋼拱橋，虹橋之名來自入夜後橋上會亮起紅、橙、黃、綠、藍、靛、紫等七色彩霓虹光。而此際，線條優美、輝閃著晶澤的橋身橫跨在湛藍海面上，恰似長龍臥波；我們的紅塵俗骨融入海天一碧，但覺凌虛御風、寵辱皆忘！

三小時後終於抵達終點。其後的頒獎典禮上我得獲一紙證書，上寫： 「恭喜您！以健康愉悅的步伐完成三公里休閒健康組之里程」，字字不假！我雖名為選手，卻無奪冠壓力，反有機會當一個擁抱自然的愉悅跑者，何其有幸！

短短四天三夜，還有多處景點未能造訪，但薄薄的行囊已裝不下滿滿的收穫了。菊島迎風的馬拉松初體驗，通梁老榕下的訪古漫步，還有齒頰留津的美味土產，例如綿軟入味的花生、甜而不膩的冬瓜糕、澄澈如玉的絲瓜……今夕，回首驀然，原來菊島三公里馬拉松的淺淺足印，早已在浮生逆旅中鐫刻了深深轍痕。（寄自加州）