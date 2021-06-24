今年美東出現一個新的話題：十七年前寄居地下的蟬蟲將在五月全面出土，帶來蟬聲綿綿的夏日。

我們居住的社區也貼出告示，舉辦徵集十七年蟬照片活動，並親切地稱十七年蟬為「社區的新住民」。其實，十七年蟬住在這片土地至少已十七年，比許多居民都還早到。

原先我以為要仔細尋找方得蟬蹤，其實不然。一走入樹林，我就愣住了。幾乎每一棵樹，從樹底、到樹幹、到上頭的枝葉，都可見到無以勝數的蟬殼及幼蟬。

脫殼化蟬的一刻，頗為動人。蒼白的蟬蟲從蟬殼上方不斷施力，掙脫而出。這時，幼蟬雖靜止不動地停在殼旁，牠的身軀卻逐漸變大、變色、變壯，羽翼也從曲折而伸直。兩相對照，蟬殼顯得那樣窄小。幼蟬開始沿著樹幹慢慢向上爬，留在樹的高處，準備走完最後一段的生命歷程。

幾天後的一個清晨，睡夢中的我被宏亮的聲音吵醒。我走到陽台傾聽，其聲來自不遠處的樹林，綿綿不絕。我猛然想到，那是蟬鳴！竟如此壯闊。蟬鳴聲中，我也聽到間雜的鳥叫聲，帶給我不祥之感。 莫非牠們將成為鳥雀的美食 ？

我讀了幾篇專文，對十七年蟬的一生瞭解得更清楚，牠們的生命樂章竟是如此淒滄。

蟬，飛不遠，跳不高。泥底、樹上以及近旁幾棵樹的有限範圍，就是牠們終其一生的存活天地。蟬無害於其他生物，卻最無助，常常淪為鳥雀、蜘蛛、鼠、狼等的美食。

蟬卵孵化為蟬蟲後，爬進暗黑的地底蟄伏十七年，經過四次的蛻殼，才爬出地面，做最後一次蛻殼，變成蟬。見光後，牠們僅有短短的六到八周可揮灑生命的能量，包括鳴唱、求偶、交配、產卵。然後集體墜落、死亡。

相較於蟬，人類實在幸運多了。有更長的時間散發生命的光采與價值。

蕭伯納有句名言：我們不因為老而變得不會玩，卻會因為不再玩而變得老。他所謂的「玩」具有延伸的意義，是起而行、去嘗試、參與、接觸新事物，例如唱新歌、學新的運動、培養新的嗜好等等。

人生有限，但世間多彩。尤其年過半百者，要敢於返老還童，繼續散發光熱，令世間更美好。

儘管蟬聲終將復歸寂靜。然而，我期待下一回的蟬聲綿綿。（寄自紐約 ）