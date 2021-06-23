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不要叫我ABC！

（5月&6月徵文：亞裔之聲）孫愷愉

許多年前，我和一群朋友走在紐約市區中。我們一邊用中文交談，一邊經過一個正在打烊的商店。

突然，一個怒氣沖沖的女人從商店裡跑出來，對著我們大喊：「你們在美國為什麼要講中文？講英語！」接下來，一個拿著掃帚的男人衝出來，大聲喊道：「滾回中國！」

朋友們似乎都沒有把這兩個人的話放在心上。我們當作什麼都沒發生，繼續往前走。有時候，沉默也是一種回答。

我不知道這些人為什麼那麼憤怒，但他們心裡肯定在受傷。一個心裡沒有痛苦的人，是不會攻擊別人的。這些憤怒咒罵的人，只是尚未明白，他們痛苦的原因並不是想像中的敵人。

多年來，我看到許多不明真相的路人甲乙發生衝突。有一次，兩個人在地鐵裡吵起來，一個喊「滾回非洲」，另一個喊「滾回亞洲」，他們吵了一陣子後，居然噗嗤笑出來，大概他們意識到事情太荒謬了，因為他們根本不知道對方從哪裡來。

我上大學時，有很多學生抗議學校提供的課程不夠多樣化，必修的「當代文明」裡全是「死去的白男人」當家。學生們想添加新的課程，關注非西方和女性的議題。亞裔女性在校園裡非常活躍。儘管我沒有參加任何抗議活動，但我佩服這些學生們的勇氣。

有一天，我坐在圖書館的台階上，讀著一封某亞裔組織的信件。一個朋友走過來，看到信封上組織的名稱。「亞裔美國人？我討厭那個身分。」基於她的外表，人們可能會認為她就是個亞裔美國人。但是她拒絕這個稱呼，認為那和她完全沒有關係。當時我無法理解她的憤怒。

另一天，我和一個朋友在某大樓電梯裡遇到一個亞裔女孩。朋友發現她是中國人後，隨口稱她「ABC」。女孩表示抗議，說道：「不要叫我ABC！這樣說很不好，知道嗎？」女孩非常堅定地表達自己的意見。

即使表面上很相似，很容易被歸為同一種身分的人，但彼此內心的感受卻可能相當不同。他們眼中的自己和別人眼中的他們，可能有很大差距。我學會了讓別人定義他自己，不事先把一個身分強加於他人，這樣才能聽到他們心裡的聲音。聽到彼此的心聲，才能有實質性的對話。有了實質性的對話，社會才會有改變。（寄自紐約）

亞裔 美國 紐約市

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